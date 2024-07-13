Abartın abartın

Haberin Devamı

Ve bu ev sahipleri uçuk fiyatlar talep ediyor.

Öğrencilere falan zaten kapatmışlar kapılarını tamamen.

Ayıptır! Aile soyağacımızı da verelim mi size?

Bu işler yürüyemez, tıkanır böyle giderse benden söylemesi...

Orta yolu bulmak varken işi yokuşa sürmek nedir?

Ev kiralayacaklar kulağınıza küpe olsun lütfen...

◊ Kimseye maaş bordronuzu vermek zorunda değilsiniz...

◊ Bir şahsa kredi risk raporunuzu da vermemelisiniz...

◊ Sicil kaydıymış oymuş buymuş ‘hadi oradan’ diyeceksiniz...

Kendilerini kiracıdan önde gören, onları her fırsatta ezmeye çalışan bazı ev sahiplerini ancak istediklerini vermeyerek yıldırabiliriz...

Böyle yaparsak, ittire kaktıra da olsa düzelecek, rayına oturacak bu ev sahibi-kiracı çatışması bakın görün.

Bir şey soracağım

◊ Ben neden Bodrum’a gidip bir gecelik konaklamaya 20 bin lira ödeyeyim?

◊ Neden Alaçatı’da adamın canlı müzik mekânına yaptığı tadilat parasını çıkarmasına yardımcı olayım?

◊ Neden tatil beldelerinde garsonların para kazanma hırsına ortak olup saçma bahşişler bırakmaya zorlanayım?

◊ Neden bir valenin o günlük ruh haline emanet edeyim cebimdeki parayı?

Bakın yaz geldi geçiyor...

Eminim bu sene tatilden kimse bir şey anlamadı. Hâlâ tatile gitmeyenler hatta gitmeyi düşünmeyenler bile var. 1 hafta 10 günlük zevkimizi de aldınız elimizden. Şimdi gidin yalvarın ‘Yunanistan’a kapıda vize uygulaması son bulsun’ diye...

Siz müşteriye davranış şeklinizi de, fiyatları indirmeyi de düşünmesin.

Tek sorun Yunanistan’a kapıda vize uygulaması değil halen anlamadınız mı!

Haberin Devamı

Değişime ayak uyduran mekan

Bir restorana gittiğimizde korkuyoruz artık.

Bilmiyorsun çünkü başına ne gelecek...

Hesap nasıl şişirilecek...

Benim yılardır gittiğim Kuruçeşme Park Fora kendini öyle temiz bir yere konumlandırmış ki, bu korkuya gerek olmuyor...

Bir kere menüleri var...

Zor balıkçıda menü bulmak. Fiyatlandırmada garsonun insafına kalıyorsunuz çoğu yerde...

Yeni bir kokteyl menüsü de hazırlamışlar.

Bence İstanbul’un en güzel manzaralı teraslarından birine sahipler, o terasta kokteyl içip masanıza geçmeyi bekleyebiliyorsunuz.

Balık konusunda çok seçiciler, mesela bu mevsimde kalkan mı çekti canınız?

Bulamazsınız onlarda.

Çünkü bulmamak lazım aslında. Mevsimi değil ki...

30 yıldır hizmet veren mekân, 30 yıldır aynı şefle çalışıyor...

En sevdiğim Park Fora adetlerinden biri de ‘vale’leri...

Kapıda sizi güzel giyinen valeler karşılıyor ama çıkışta onlara vale ücreti vermek zorunda değilsiniz.

Çünkü mekânın maaşlı elemanları onlar.

Sabit ücretleri yok.

Çoğu müşteri tabii ki veriyor.

Ama canları ne kadar isterse, o an yanlarında ne kadar varsa.

Yahu günümüz şartlarına meydan okumak bu olsa gerek...

Haberin Devamı

Filtre büyüktür photoshop’tan

İzel bu fotoğrafı paylaştıktan sonra gelen yorumlara “Photoshop yok sadece ufak bir filtre var” diye yanıt vermiş.

Ya çok tatlı olmuşsunuz İzel Hanım orası bir gerçek ama kullandığınız filtre en kral photoshop’tan daha da photoshop ben size söyleyeyim.





Belli ki o meşhur bebek filtrelerinden kullanmışsınız.

Bir de üstüne “kendi gençliğime benzedim” demişsiniz ama o filtre zaten herkesi aynı kalıba sokuyor.

Hayatımda hiçbir fotoğrafımda böyle filtreler kullanmadım, kadınların da kullanmasını biraz anlamsız buluyorum.

İzel Hanım kendi haliyle de çok güzel biri çünkü.

Ama olsun biraz gülüp eğlendik ne çıkar ki...