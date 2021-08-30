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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Diyet Rehberi>Muhteşem Görünmenizi Sağlayacak 8 Sağlıklı Yiyecek!
Diyet Rehberi
Fotoğraf: iStock

Muhteşem Görünmenizi Sağlayacak 8 Sağlıklı Yiyecek!

Doğru yiyecekleri yemenin bedenimizin ince olmasında ne kadar katkısı olduğunu hepimiz biliyoruz. Asıl mesele vücudumuz ve istediğimiz vücut ölçüleri için hangi besinleri tüketmemiz gerektiği… Siz de gözlerinizin parlak, cildinizin harika görünmesini istiyorsanız, işte sizlere muhteşem görünmenizi sağlayacak 8 sağlıklı yiyecek!

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1

Yiyecek ve içecekler yani kısacası vücudumuza aldığımız her şey aslında dış görünmemizde önemli bir etkendir. Hatta daha da ileri gidecek olursak, kullandığımız güzellik ve bakım ürünlerinden bile fazla etkilidir. Peki neden hem incecik hem de bakımlı görünmeyelim ki? Nasıl mı, gelin anlatıyoruz…

2SU

SU

Bol su içmenin cildinizin en güzel görünmesine yardımcı olacağı doğrudur. Su, vücudunuzdaki yan ürünleri alarak cildinize yardımcı olur.

Su içerek böbreklerinizin daha iyi çalışmasına yardımcı oluyorsunuz, bu da cildin solgun ve yorgun bir görünümden kaçınmasına yardımcı oluyor.

3AZ YAĞLI YOĞURT

AZ YAĞLI YOĞURT

Az yağlı süt ürünleri A vitamini ile doludur . Bu temel vitamin cildimiz için harikalar yaratıyor. Tiroid probleminiz veya şeker hastalığınız varsa, organik yağlı yoğurt stoklamanız için başka bir neden.

4MEYVELER

MEYVELER

Erik, çilek, yaban mersini ve böğürtlenler... Bu meyvelerin büyük bir antioksidan kapasitesi vardır, bu da şu anlama gelir. Bunlardan ne kadar çok olursa cildimiz o kadar uzun süre genç ve sağlıklı görünür.

5SOMON

SOMON

Cildimiz esansiyel yağ asitlerine ihtiyaç duyar. Balık sizin tarzınız değilse ceviz, keten tohumu veya kanola yağını deneyin. Bütün bunlar size harika bir sonuç verecek! Omega 3 ve Omega 6 kulağa bilimkurgu filmi gibi gelebilir ama bu yağ asitleri güzel ve iyi nemlendirilmiş bir cilt için olmazsa olmazdır.

6YEŞİL ÇAY

YEŞİL ÇAY

Bu içecek, anti-inflamatuar özelliklere sahip polifenoller içerir. Ve iyi bir çay vücudunuzu kurutmaz, sadece antioksidan ve antienflamatuar ajan olarak çalışır, bakterileri uzak tutar ve cildimizi erken yaşlandıran serbest radikallerle savaşır.

7AVOKADO

AVOKADO

Avokado, B vitaminleri ve uçucu yağlar açısından zengindir ve bir anti-inflamatuar ajan gibi çalışır. Ayrıca kırmızı, tahriş olmuş veya lekeli cildi yatıştırır. Hatta biraz lezzet katmak için yoğurt ve çilek ile karıştırabilirsiniz.

8FINDIK

FINDIK

Enerji vermesiyle bilinen kuruyemişlerden fındık ve badem saç ve tırnakları güçlü ve esnek yaptığı bilinen bir besin maddesi olan biotin ile doludur.

9KAVUN

KAVUN

Hem çilek hem de kavun düşük şekerli meyvelerdir ve cildin sıkılaşmasına ve gerginleşmesine yardımcı olur. Ananas ve muz gibi yüksek şekerli meyveler de dahil olmak üzere yüksek şekerli yiyeceklerden kaçınmak önemlidir. Çok şekerli yiyecekler kan şekerinizin yükselmesine neden olur, bu da insülininizi artırır ve bir hormonal reaksiyonlar zincirini başlatır.

10SÜZME PEYNİR

SÜZME PEYNİR

Kalsiyum dışında, süzme peynir selenyum için harikadır ve genç, parlak bir cilt için gerekli bir mineraldir.

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