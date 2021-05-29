Miyom Belirtileri Nelerdir, Neden Olur? Miyom Hakkında Merak Edilenler

Tanı ve tedavisi Genellikle miyomlar jinekoloji ve radyoloji uzmanlarınca uygulanan ultrasonografi yardımı ile tespit edilebilir. Fakat ultrasonografi ile miyomların her zaman hepsi tespit edilemeyebilir ve bazı hastalıklar gözden kaçabilir. Bu nedenle manyetik rezonans cihazı ile, rahim her açıdan daha iyi gözlemlenir, hem de var olan bütün miyomlar tespit edilir. Bu nedenle miyom ile karşı karşıya kalan kişilerde hastalığı teşhis edebilmek için mutlaka MR çekilmelidir.



Miyom tedavilerinde amaç, kanama ve ağrı gibi şikayetleri yok etmek ya da en aza indirmektir. Miyom var olup, ancak herhangi bir şikayete neden olmayan kadınlarda herhangi bir tedavi yöntemi uygulanmamaktadır. Miyomdan dolayı şikayeti olan kadınlarda dört ayrı tedavi yöntemi kullanılır. Bu yöntemler; hormon tedavisi, miyomektomi,histerektomi ve embolizasyon.