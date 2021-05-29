Miyom Belirtileri Nelerdir, Neden Olur? Miyom Hakkında Merak Edilenler
Miyom, üreme döneminde çoğu kadında görülebiliyor. Genellikle östrojen hormonunun sebep olduğu miyomlar, rahmin kas tabakasından kaynaklı olarak da meydana gelebilir. Peki miyom nedir, miyom belirtileri nelerdir, neden olur? İşte miyom hakkında merak edilenler...
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Sık karşılaşılan kadın hastalıklarından biri olan miyom, rahmin kas tabakasından kaynaklı bir rahatsızlık. Prof.Dr. Bülent Tıraş, miyom hakkında merak edilenleri anlattı.
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Miyom nedir?
Miyom, rahim dokusu ile alakalı meydana gelen, büyüklükleri 1 – 1,5 cm boyutlarında değişkenlik gösteren selim tümörlerdir. Miyom kadınlarda en sık rastlanılan tümörler arasında yer alır. Miyomun var olduğu kadınlarda çoğunlukla birçok miyom bulunabilir. Kadınlarda bulunan östrojen hormonu miyomların büyümesine neden olur. Dolayısıyla miyomlar gebelik sürecinde ve üreme döneminde 3 kat daha fazla büyüyebilir.
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Miyom belirtileri
Rahimde oluşan miyomlar çoğu zaman herhangi bir yakınmaya neden olmaz ve herhangi bir müdahaleye ihtiyaç duyulmaz. Oluşabilecek bütün miyomların ortalama olarak %10-20'sinde oldukça ciddi boyutlarda yakınmalar ortaya çıkabilir. Oluşabilecek miyomlarda en fazla rastlanan yakınmalar adet döneminde oluşan kanamanın fazla ve uzun süre devam etmesidir. Oluşan kanamalar bazen pıhtı şeklinde olabilir. Diğer belirtileri ise şu şekilde sıralanabilir;
Sırt ve bacak bölgesinde ağrı, Karın ağrısı ve dolgunluk hissi, Cinsel birliktelik anında ağrı, Kabızlık ve gaz sancısı, Sık aralıklarla idrara çıkma isteği.
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Tanı ve tedavisi
Genellikle miyomlar jinekoloji ve radyoloji uzmanlarınca uygulanan ultrasonografi yardımı ile tespit edilebilir. Fakat ultrasonografi ile miyomların her zaman hepsi tespit edilemeyebilir ve bazı hastalıklar gözden kaçabilir. Bu nedenle manyetik rezonans cihazı ile, rahim her açıdan daha iyi gözlemlenir, hem de var olan bütün miyomlar tespit edilir. Bu nedenle miyom ile karşı karşıya kalan kişilerde hastalığı teşhis edebilmek için mutlaka MR çekilmelidir.
Miyom tedavilerinde amaç, kanama ve ağrı gibi şikayetleri yok etmek ya da en aza indirmektir. Miyom var olup, ancak herhangi bir şikayete neden olmayan kadınlarda herhangi bir tedavi yöntemi uygulanmamaktadır. Miyomdan dolayı şikayeti olan kadınlarda dört ayrı tedavi yöntemi kullanılır. Bu yöntemler; hormon tedavisi, miyomektomi,histerektomi ve embolizasyon.