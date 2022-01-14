Merkür retrosu nedir, ne zaman başlayacak-bitecek? Merkür retrosunun burçlara etkisi

Astroloji dünyasının en çok takip edilen ismi, Yazar-Astrolog Aygül Aydın, köşesinde Merkür retrosunun burçlara etkisine değindi. İşte Aydın'ın kaleminden Merkür retrosunun burçlara etkisi:



Koç: Duygusal olacaksınız. Kendinizi ifade ederken çoğunlukla duygularınızdan bahsetmeniz çevrenizin dikkatinden kaçmayacaktır. Çevik ve neşeli tavrınıza bu duygusallık pek yakıştırılmayabilir. Silkelenin ve gücünüzün farkına varın.



Boğa: Kendinize olan güveninizi kanıtlama çabası içerisine girebilirsiniz. Yaşadığınız olaylar karşısında stratejik davranamıyorsunuz. Güç savaşlarından kaçının. Kimseye kendinizi ispatlamak zorunda değilsiniz böyle bir çaba içine girmeyin.



İkizler: İkili ilişkinizde gergin anlar yaşayabilirsiniz. Duygularınızı kontrol etmekte zorlanıyorsunuz. Konuyu uzatıp büyütmek yerine konuyu kapatarak partnerinizle daha uygun bir zamanda konuşmaya çalışın.



Yengeç: Gizli tuttuğunuz konuları açıklama kararınız olabilir. Taşıdığınız sorumluluk sizleri konuşmaya itecektir. Konuştukça rahatlayabilir ve uzun zamandır yaşadığınız içsel sıkıntılar yerini huzura bırakabilir.



Aslan: Sosyal organizasyonlarda ön planda olmak isteyeceksiniz. Sevildiğinizi ve değer gördüğünüzü hissetmek istiyorsunuz. Beklediğiniz sevgiyi çevrenizden görebilir ve yaşadığınız mutluluk motivasyonunuzu artırabilir.



Başak: Ailesel problemlerinizi iş yerinize yansıttığınızın farkına varıyorsunuz. Bu durumu düzeltmek için hemen harekete geçeceksiniz. Kendinizi nötrleyerek iş hayatınıza kanalize olacak ve yaşadığınız sıkıntıyı bir nebze de olsa çalışarak unutacaksınız. Terazi: Yakın ilişki kurmak isteyenlere mesafeli davranışlarınız olacaktır. Samimiyete dur diyeceksiniz. Gereksiz diyaloglardan ve samimiyetten uzak durmak sizi kendinize karşı daha iyi hissettirecektir.



Akrep: Maddi gelirlerinizi doğru kullanıp kullanmamakta tereddütleriniz olabilir. Hızlı karar vermek için hızlı düşünmek zorunda kalabilirsiniz. Bu süreçte bazı yanlışlarınız olsa bile hızlı karar almanın bazı bedellerinin olduğunu bilmeli böyle şeylerin olağan şeyler olduğunu kabullenmelisiniz.



Yay: Aşk hayatınızda beklentileriniz karşılanmıyor olabilir. Duygularınızı ifade ettikçe eksik kaldığınız yönler ortaya çıkacaktır. Bu eksiklikleri tamamlamak isteseniz dahi bunların hepsini gerçekleştiremeyebilir ve kısa süreli duygusal bir geçiş yaşayabilirsiniz.



Oğlak: Çalışma ortamınızda sevilmediğinizi düşünüyorsunuz. Organizasyonlarda sizlere haber verilmemesi motivasyonunuzu düşürebilir. Çevrenizdekilerle diyaloglarınız azalabilir ve üzgünlüğünüzü dile getirerek sitem edebilirsiniz.



Kova: Geçmiş ilişkinizden mesaj alabilirsiniz. Sizin için endişeleniyorlar. Aynı romanı tekrar okumayın. Kendinize saygı duyun. Geçmiş defterleri açmak yerine gelceğe odaklanın. Yaşam tüm güzellikleriyle kapınızı aralıyor o kapıyı açın.



Balık: Güne gergin başlıyorsunuz. Öfkenizi fiziki olarak üzerinizden atmaya çalışacaksınız. Sporsal aktiviteler yapabilir ve uzun yürüyüşler yaparak kendinizle içsel bir konuşma gerçekleştirerek kendinizi sakinleştirebilirsiniz.