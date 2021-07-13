MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerMahmure Haberleri Güzellik Bakım Haberleri Makyaj Haberleri Maskarayı Kolayca Çıkarmanın Etkili 7 Yolu
GeriMakyaj Maskarayı Kolayca Çıkarmanın Etkili 7 Yolu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Makyaj>Maskarayı Kolayca Çıkarmanın Etkili 7 Yolu
Makyaj
Fotoğraflar: iStock

Maskarayı Kolayca Çıkarmanın Etkili 7 Yolu

Kirpiklerin olduğundan daha hacimli ve çekici görünmesini sağlayan maskarayı çıkarmak da bir o kadar zordur. Sadece bundan dolayı bazen maskara sürmek sonrasında işkenceye dönüşebilir. Neyse ki maskarayı çıkarmanın bazı kolay yolları var. İşte, gönül rahatlığıyla makyajınızı tamamlamanızı sağlayacak maskarayı çıkarmanın 7 önemli püf noktası…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Özellikle yaz aylarında maskarayı temizlemek, ter ve sıcak havayla birleştiğinde içinden çıkılmaz bir hal alabilir. Ayrıca göz makyajını cildinize zarar vermeden temizlemenin kırışıklıklar konusunda ne kadar önemli olduğunu hatırlarsak, en etkili yöntemlerle kısa sürede maskarayı çıkarılması gerektiğini kabullenmiş oluruz. Peki en kolay şekilde maskara ya da rimel nasıl çıkarılır? İşte size maskarayı çıkarmanın farklı ve etkili yolları…

2Nazikçe temizleyin

Nazikçe temizleyin

Maskarayı kolayca çıkarmanın tüm farklı yollarını denerken öğrenilmesi gereken ilk şey nazik olmaktır. Kirpiklerinizi çekip çekmek istemezsiniz çünkü bu aslında durumu daha da kötüleştirebilir! Kirpiklerinize nazik ve kolay davranırsanız, maskaranız daha kolay çıkacaktır.

3Kirpikleri ovalamaktan veya çekmekten kaçının

Kirpikleri ovalamaktan veya çekmekten kaçının

Duştayken, maskarayı çıkardığınızdan emin olmak için pamukla kirpiklerinizi ovalıyor olabilirsiniz. Bunu siz de yapıyorsanız, maskara temizlerken en çok yapılan hatalardan olduğunu unutmayın! Bunun yerine, maskarayı kolayca çıkarmanın aşağıdaki yollarından bazılarını deneyin!

4Maskarayı yumuşatmak için sıcak pamuğu kirpiklerinize sürün

Maskarayı yumuşatmak için sıcak pamuğu kirpiklerinize sürün

Maskarayı kolayca çıkarmak için herhangi bir yola başvurmadan önce, birkaç saniye daha ayırın ve pamuğu ya da yumuşak bir bez ile kirpiklerinizdeki maskarayı yumuşatarak sonrasında kolay çıkacak kıvama getirin.

5Yağsız makyaj temizleyicileri tercih edin

Yağsız makyaj temizleyicileri tercih edin

Makyaj temizleyicinin maskarada işe yaramadığını düşünenler; yanlış ürünü kullanıyor olabilirsiniz! Olması gereken göz makyajı temizleyicisi tamamen yağsız olandır. Doğru temizleyiciyi bulduğunuzda ihtiyacınız olan tek şey pamuğu kirpiklerinizde birkaç kez kaydırmak olacak.

6Hindistan cevizi yağı kullanın

Hindistan cevizi yağı kullanın

Maskarayı kolayca çıkarmanın tamamen doğal bir yolunu arıyorsanız, hindistancevizi yağı iyi bir fikir olacaktır. Hindistan cevizi yağı genel olarak saçlarınız ve cildiniz için harikadır, bu nedenle onu maskaranızı çıkarmak için de kullanabilirsiniz. Hindistan cevizi yağı aynı zamanda göz çevrenizdeki cildinizi yumuşatabilir ve o ince çizgilerin oluşmasını önlemeye yardımcı olur.

7Zeytinyağı

Zeytinyağı

Maskarayı kolayca çıkarmanın bir başka doğal yolu da zeytinyağıdır. Öncesinde belirttiğimiz gibi sıcak bir bez ya da pamukla maskarayı yumuşatma detayını atlamayın. Sonra, pamuğu biraz zeytinyağına batırın ve kirpiklerinize sürün, bu yöntemin gerçekten ne kadar etkili olduğunu göreceksiniz.

8Vazelin

Vazelin

Son olarak, maskarayı kolayca çıkarmanın son doğal yolu biraz vazelin kullanmaktır. Vazelin, zeytinyağı ve hindistancevizi yağı gibi işe yarayabilir. Vazelin sürmeden önce maskarayı sıcak bir bezle nemlendirdiğinizden ve yumuşattığınızdan emin olun.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi