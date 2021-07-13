Maskarayı Kolayca Çıkarmanın Etkili 7 Yolu

Kirpiklerin olduğundan daha hacimli ve çekici görünmesini sağlayan maskarayı çıkarmak da bir o kadar zordur. Sadece bundan dolayı bazen maskara sürmek sonrasında işkenceye dönüşebilir. Neyse ki maskarayı çıkarmanın bazı kolay yolları var. İşte, gönül rahatlığıyla makyajınızı tamamlamanızı sağlayacak maskarayı çıkarmanın 7 önemli püf noktası…
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1
Özellikle yaz aylarında maskarayı temizlemek, ter ve sıcak havayla birleştiğinde içinden çıkılmaz bir hal alabilir. Ayrıca göz makyajını cildinize zarar vermeden temizlemenin kırışıklıklar konusunda ne kadar önemli olduğunu hatırlarsak, en etkili yöntemlerle kısa sürede maskarayı çıkarılması gerektiğini kabullenmiş oluruz. Peki en kolay şekilde maskara ya da rimel nasıl çıkarılır? İşte size maskarayı çıkarmanın farklı ve etkili yolları…
2
Nazikçe temizleyin
Maskarayı kolayca çıkarmanın tüm farklı yollarını denerken öğrenilmesi gereken ilk şey nazik olmaktır. Kirpiklerinizi çekip çekmek istemezsiniz çünkü bu aslında durumu daha da kötüleştirebilir! Kirpiklerinize nazik ve kolay davranırsanız, maskaranız daha kolay çıkacaktır.
3
Kirpikleri ovalamaktan veya çekmekten kaçının
Duştayken, maskarayı çıkardığınızdan emin olmak için pamukla kirpiklerinizi ovalıyor olabilirsiniz. Bunu siz de yapıyorsanız, maskara temizlerken en çok yapılan hatalardan olduğunu unutmayın! Bunun yerine, maskarayı kolayca çıkarmanın aşağıdaki yollarından bazılarını deneyin!
4
Maskarayı yumuşatmak için sıcak pamuğu kirpiklerinize sürün
Maskarayı kolayca çıkarmak için herhangi bir yola başvurmadan önce, birkaç saniye daha ayırın ve pamuğu ya da yumuşak bir bez ile kirpiklerinizdeki maskarayı yumuşatarak sonrasında kolay çıkacak kıvama getirin.
5
Yağsız makyaj temizleyicileri tercih edin
Makyaj temizleyicinin maskarada işe yaramadığını düşünenler; yanlış ürünü kullanıyor olabilirsiniz! Olması gereken göz makyajı temizleyicisi tamamen yağsız olandır. Doğru temizleyiciyi bulduğunuzda ihtiyacınız olan tek şey pamuğu kirpiklerinizde birkaç kez kaydırmak olacak.
6
Hindistan cevizi yağı kullanın
Maskarayı kolayca çıkarmanın tamamen doğal bir yolunu arıyorsanız, hindistancevizi yağı iyi bir fikir olacaktır. Hindistan cevizi yağı genel olarak saçlarınız ve cildiniz için harikadır, bu nedenle onu maskaranızı çıkarmak için de kullanabilirsiniz. Hindistan cevizi yağı aynı zamanda göz çevrenizdeki cildinizi yumuşatabilir ve o ince çizgilerin oluşmasını önlemeye yardımcı olur.
7
Zeytinyağı
Maskarayı kolayca çıkarmanın bir başka doğal yolu da zeytinyağıdır. Öncesinde belirttiğimiz gibi sıcak bir bez ya da pamukla maskarayı yumuşatma detayını atlamayın. Sonra, pamuğu biraz zeytinyağına batırın ve kirpiklerinize sürün, bu yöntemin gerçekten ne kadar etkili olduğunu göreceksiniz.
8
Vazelin
Son olarak, maskarayı kolayca çıkarmanın son doğal yolu biraz vazelin kullanmaktır. Vazelin, zeytinyağı ve hindistancevizi yağı gibi işe yarayabilir. Vazelin sürmeden önce maskarayı sıcak bir bezle nemlendirdiğinizden ve yumuşattığınızdan emin olun.