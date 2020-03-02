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GeriMakyaj Makyaj Yaparken Aydınlatıcı Hangi Bölgelere Uygulanır?
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Makyaj>Makyaj Yaparken Aydınlatıcı Hangi Bölgelere Uygulanır?
Makyaj

Makyaj Yaparken Aydınlatıcı Hangi Bölgelere Uygulanır?

Makyaj yapmak ne kadar basit bir iş gibi görünse de aslında makyaj yapmanın da bir takım kuralları vardır. Makyajda en önemli şey yüze doğru gölgelendirme ve ışıklandırmadır.

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Aydınlatıcı, efsanevi bir güzellik ürünüdür. Hem kapatıcılık sağlayan hem de yüz hatlarını yeniden tanımlamaya yardımcı olan bir mucize. Yine de bu ürünün nasıl kullanılacağını çok fazla bilen yok. İşte makyaj yaparken aydınlatma yapılması gereken noktalar...

2Yanaklar ve şakaklar:

Yanaklar ve şakaklar:

Yanaklara, yani elmacık kemiklerinin çıkık olmayan kısımlarına üçgen biçiminde aydınlatıcı uygulamak, doğru bölgelere ışık vererek yüz hatlarını daha belirgin hale getirir.

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Alın bölgesine aydınlatıcı uygulamanız ise özellikle yorgun ve uykusuz kaldığınız dönemlerde toparlayıcı bir uygulama olacak ve tüm negatiflikler üzerinizden kalkacaktır.

4Gözler:

Gözler:

Göz pınarlarına küçük bir nokta halinde aydınlatıcı uygulamak, daha zinde görünmeni ve canlı bakışlara sahip olmanı sağlar.

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6Göz altı ve çevresi:

Göz altı ve çevresi:

Gözlerin buruna yakın dip kısmı ve gözlerin altının aydınlatılması.

Çene kemiğine de uygulama yaparak daha çıkık bir çene illüzyonu yaratabilirsin.

7Kaş:

Kaş:

Kaşın alt ve üst kısımları.

Üst dudak kısmı:

Üst dudaklarının ortasında bulunan ufak şeklindeki alana aydınlatıcı sürersen dudakların olduğundan daha dolgun görünecektir.

8Alt dudağın ortası:

Alt dudağın ortası:

Özellikle dolgun dudak yapmak için.

9Burun:

Burun:

İki kaşın arasından başlayıp burun ucuna kadar yapılan aydınlatma.

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Makyaj, yalnızca yüzünüze yaptıktan sonra biten bir şey değil malum. Yüz ile üst gövde arasındaki ton ve renk farkı makyajı başarısız bile yapabilir. Bu nedenle, yüzünüzün ışıltısı ile göğüs ve dekolte bölgenizdeki ışıltı birbirlerini tamamlayan ince ayrıntılar olarak başarılı bir makyajın anahtarını size sunar.

Özellikle kemikli bölgeye uygulanacak aydınlatıcılar çekici bir boyun ve göğüs dekoltesi yaratmanıza fırsat verecektir.

Kaynak Fotoğraflar: Alamy

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