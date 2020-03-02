Makyaj Yaparken Aydınlatıcı Hangi Bölgelere Uygulanır?

Makyaj, yalnızca yüzünüze yaptıktan sonra biten bir şey değil malum. Yüz ile üst gövde arasındaki ton ve renk farkı makyajı başarısız bile yapabilir. Bu nedenle, yüzünüzün ışıltısı ile göğüs ve dekolte bölgenizdeki ışıltı birbirlerini tamamlayan ince ayrıntılar olarak başarılı bir makyajın anahtarını size sunar.



Özellikle kemikli bölgeye uygulanacak aydınlatıcılar çekici bir boyun ve göğüs dekoltesi yaratmanıza fırsat verecektir.



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