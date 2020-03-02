Makyaj Yaparken Aydınlatıcı Hangi Bölgelere Uygulanır?
Makyaj yapmak ne kadar basit bir iş gibi görünse de aslında makyaj yapmanın da bir takım kuralları vardır. Makyajda en önemli şey yüze doğru gölgelendirme ve ışıklandırmadır.
Aydınlatıcı, efsanevi bir güzellik ürünüdür. Hem kapatıcılık sağlayan hem de yüz hatlarını yeniden tanımlamaya yardımcı olan bir mucize. Yine de bu ürünün nasıl kullanılacağını çok fazla bilen yok. İşte makyaj yaparken aydınlatma yapılması gereken noktalar...
Alın bölgesine aydınlatıcı uygulamanız ise özellikle yorgun ve uykusuz kaldığınız dönemlerde toparlayıcı bir uygulama olacak ve tüm negatiflikler üzerinizden kalkacaktır.
Makyaj, yalnızca yüzünüze yaptıktan sonra biten bir şey değil malum. Yüz ile üst gövde arasındaki ton ve renk farkı makyajı başarısız bile yapabilir. Bu nedenle, yüzünüzün ışıltısı ile göğüs ve dekolte bölgenizdeki ışıltı birbirlerini tamamlayan ince ayrıntılar olarak başarılı bir makyajın anahtarını size sunar.
Özellikle kemikli bölgeye uygulanacak aydınlatıcılar çekici bir boyun ve göğüs dekoltesi yaratmanıza fırsat verecektir.
Kaynak Fotoğraflar: Alamy
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