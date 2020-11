Lipozomal C Vitamini Nedir? İşte Lipozomal C Vitamininin 13 Faydası...

Peki, C vitamini alımınızı nasıl artırırsınız? Lipozomal C vitamini alarak, vücudunuz tarafından tutulan ve kullanılan C vitamini miktarını ikiye katlayabilirsiniz.



Lipozomal C vitamininin yaşına veya cinsiyetine bakılmaksızın herkes tarafından alınabileceğini belirten Uzman Doktor Ercüment İlgüz, bu vitaminin tüm bileşenleri doğal olduğu için herhangi bir yan etkisinin bulunmadığını vurguluyor.



Uzman Doktor Ercüment İlgüz, lipozomal C vitamininin yararları hakkında şu bilgileri verdi: