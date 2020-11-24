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Geriİyi Yaşam Lipozomal C Vitamini Nedir? İşte Lipozomal C Vitamininin 13 Faydası...
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >İyi Yaşam>Lipozomal C Vitamini Nedir? İşte Lipozomal C Vitamininin 13 Faydası...
İyi Yaşam
Kaynak Fotoğraflar: Ingimage

Lipozomal C Vitamini Nedir? İşte Lipozomal C Vitamininin 13 Faydası...

Nadiren hastalananlarla neredeyse her seferinde hasta olanlar arasındaki fark nedir? Bağışıklık sistemi. Sağlıklı beslenmenin ve egzersiz yapmanın yanı sıra, bağışıklık sisteminizi güçlendirmenin en iyi yollarından biri de C vitamini alımınızı artırmaktır. Meyve ve sebze yemekten elde ettiğiniz vitamin miktarı, vücudunuzu yeterince güçlü tutmak için gereken miktar değildir.

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1Peki, C vitamini alımınızı nasıl artırırsınız
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Peki, C vitamini alımınızı nasıl artırırsınız?

Lipozomal C vitamini alarak, vücudunuz tarafından tutulan ve kullanılan C vitamini miktarını ikiye katlayabilirsiniz.

Lipozomal C vitamininin yaşına veya cinsiyetine bakılmaksızın herkes tarafından alınabileceğini belirten Uzman Doktor Ercüment İlgüz, bu vitaminin tüm bileşenleri doğal olduğu için herhangi bir yan etkisinin bulunmadığını vurguluyor.

Uzman Doktor Ercüment İlgüz, lipozomal C vitamininin yararları hakkında şu bilgileri verdi:

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1. Bağışıklık sisteminizi güçlendirerek koronavirüs gibi zararlı mikroorganizmalarla savaşmanıza yardımcı olur.

2. Gut ataklarını önler.

3. Cildiniz eskisi kadar hızlı yaşlanmayacak ve cildinizin elastikiyetini artıracaktır.

4. İnme riskini azaltır.

5. Antioksidan ve antiinflamatuvar bir ajandır.

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6. Yüksek tansiyonu yönetmenize yardımcı olur ve stresi azaltır.

7. Size daha iyi bir görme sağlar - her zaman görmek için gözlük takmanıza gerek yoktur.

8. Beyninizin ve hafızanızı yaşlanmaktan korur.

9. Sizi kanser, artrit ve kalp hastalığı gibi ciddi sağlık koşullarına karşı korur.

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10. Yaraların iyileşmesini hızlandırır.11. Çalışmak için daha fazla enerjiniz olur.

12. Böbreklerinizin bu asidi daha verimli bir şekilde atmasına yardımcı olarak ürik asit seviyelerini düşürür.

13. Demir eksikliğini durdurur.

Hamile kadınlar, önemli sağlık sorunları ile uğraşan ve ilaç kullanan kişiler ile emziren annelerin, bu ürünü kullanmaya başlamadan önce doktoruyla konuşması tavsiye ediliyor.

5LİPOZOMAL C VİTAMİNİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN 7 SORU
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LİPOZOMAL C VİTAMİNİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN 7 SORU

Lipozomal teknolojisi nedir?

Lipozomal teknolojisi, vitaminlerin vücut hücrelerinize lipozomlar olarak bilinen yağ kabarcıklarıyla (fosfolipidler) korunarak girmesini sağlayan etkili bir ilaç teknolojisidir.

Lipozomal C vitamini güvenli midir?

Evet, lipozomal C vitamini güvenlidir. Bu takviyeyi alarak hasta olmazsınız veya komplikasyon oluşmaz.

6Lipozomal C vitamini etkili midir
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Lipozomal C vitamini etkili midir?

Evet, lipozomal C vitamini, en güçlü bağışıklık artırıcı takviyelerden biridir.

Lipozomal C vitamini vücudumda neler yapar?

Bu takviye, bir bağışıklık güçlendirici olarak çalışır, görüşünüzü iyileştirir, cilt sorunlarınızı düzeltir, kalp sağlığınızı iyileştirir ve beyninizin ve hafızanızı yaşlanmaya karşı korur.

7Lipozomal C vitamini almanın yan etkileri nelerdir
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Lipozomal C vitamini almanın yan etkileri nelerdir?

Geleneksel C vitamininin aksine, bu takviyeyi kullandığınızda hiçbir yan etkisi yoktur. Bunları yüksek dozda tüketseniz bile, asla ishal veya diğer sindirim sorunları hakkında endişelenmenize gerek kalmaz.

Lipozomal C vitamini sizi viral enfeksiyonlara karşı bağışıklık kazandırır mı?

Bağışıklık sisteminizi güçlendirerek sizi viral enfeksiyonlara karşı daha az duyarlı hale getirir ve sizi zararlı patojenlerden korur.

8Lipozomal C vitamininin etkilerini görmeye başlamak ne kadar sürer
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Lipozomal C vitamininin etkilerini görmeye başlamak ne kadar sürer?

İyileştirmeleri görmek için geçen süre kişiden kişiye değişir. Bazı insanlar günler içinde enerji seviyesinde iyileşme görebileceklerini iddia ederken, bazıları bir veya iki ay içinde kendi enerji seviyelerini görebilir. En iyi sonuçlar için en az 3 ay almanız önerilir.

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