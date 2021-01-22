Lahana Turşusunu Beslenmenize Dahil Etmeniz İçin 8 Sebep

Bağırsaklar için çok iyidir Fermente bir gıda olduğu için lahana turşusu doğal olarak probiyotikler ve prebiyotik lif içerir. Diyetisyen Adrienne Ngai, "Probiyotiklerin kabızlık, antibiyotik kullanımı ve enfeksiyonlarla ilişkili ishal ve irritabl bağırsak sendromu gibi gastrointestinal semptomları iyileştirmede etkili olduğu kanıtlanmıştır" diyor.