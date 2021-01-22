Lahana Turşusunu Beslenmenize Dahil Etmeniz İçin 8 Sebep
Lahana turşusu, önemli bir fermente gıdadır ve sağlığa faydaları sandığımızdan çok daha fazladır. Uzmanların 'süper besleyici' olarak tanımladığı lahana turşusunun pek bilinmeyen 8 faydasını anlatıyoruz.
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1
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Vitamin ve mineral doludur
Diyetisyen Maggie Moon, lahana turşusunun düşük kalorili olmasının yanı sıra oldukça besleyici olduğunun da altını çiziyor. Lahana turşusu, C, K ve B6 vitaminleri, lif, demir, manganes, potasyum bakımından bir hayli zengindir. Aynı zamanda probiyotik bir besindir. Oksidatif hasara karşı koruma sağlayan flavonoidler ve antimikrobiyal bileşikler de barındırır.
2
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Bağırsaklar için çok iyidir
Fermente bir gıda olduğu için lahana turşusu doğal olarak probiyotikler ve prebiyotik lif içerir. Diyetisyen Adrienne Ngai, "Probiyotiklerin kabızlık, antibiyotik kullanımı ve enfeksiyonlarla ilişkili ishal ve irritabl bağırsak sendromu gibi gastrointestinal semptomları iyileştirmede etkili olduğu kanıtlanmıştır" diyor.
3
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Bağışıklık sistemini destekler
Bağışıklık sisteminin tahminen % 70 ila 80'i bağırsakta yaşadığından, bu iki sistem ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır. Sağlıklı bir bağırsağı destekleyen herhangi bir gıda aynı zamanda sağlıklı bir bağışıklık sistemini de destekler.
4
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İyi bir lif kaynağıdır
Araştırmalar, lahana turşusunun klinik olarak IBS'ye yardımcı olduğu gösterilen fermente gıdalardan biri olduğunu ortaya koydu. Çalışma, lahana turşusunun pastörize edilip edilmediğine (probiyotik içermemesine) göre faydalar gösterdi. Araştırmacılar bunun probiyotiklerden çok prebiyotik lifle ilgisi olduğu anlamına geldiğini düşünüyor.
5
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Prebiyotik lifler bağırsaktaki iyi bakterileri beslemeye yardımcı oluyor, böylece daha iyi gelişebiliyorlar. Bu lifler, genel sindirim ve bağırsak sağlığını destekleyen sağlıklı ve dengeli bir mikrobiyom oluşturmak için kritik öneme sahiptir. Öte yandan 1 fincan lahana turşusu, günlük önerilen değerin % 15'ine eşit olan dört gram lif içerir.
6
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Kalp sağlığını destekleyebilir
Bir fincan lahana turşusu, günlük önerilen K vitamini değerinin % 15'ini içerir. Bu vitaminin yetersiz alımı kan damarları ile ilişkili kalp hastalığı için bir risk faktörüdür. Lahana turşusu ve K vitamini yönünden zengin diğer yiyecekler yemek kalp sağlığını destekleyebilir. Ek olarak, araştırmalar probiyotiklerin tansiyonu biraz düşürdüğünü ve kan şekeri seviyelerini iyileştirebileceğini göstermiştir Lahana turşusu lif içerdiği için kalp sağlığını da destekleyebilir.
7
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Stresi azaltmaya yardımcı olabilir
Probiyotiklerin bağırsak-beyin ekseni nedeniyle insanlarda anksiyete ve depresif semptomları yönettiği gösterilmiştir. Bağırsak mikrobiyomlarının yok edildiği çalışmalarda, fermente gıdalardan elde edilen probiyotikler, aşırı hızda olduğunda bilişsel işleve de zarar verebilecek stres yanıt sistemini sakinleştirdi.
8
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Beyin sağlığını destekleyebilir
Probiyotiklerin beyin fonksiyonuyla ilişkili olarak bağırsak mikrobiyota ekosistemleri üzerindeki potansiyel sağlık etkisini belgeleyen çok sayıda bilimsel kanıt var. Araştırmalar, fermente gıdaların hafıza ve bilişsel işlevlerde gelişmelere yol açarken aynı zamanda zihinsel sağlığı da destekleyebileceğini öne sürüyor.
9
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Lahana turşusundaki vitaminler kemik gücünü destekleyebilir
K vitamininin kalp sağlığını destekleyebileceği gibi, kemik gücünü de desteklediği biliniyor. Lahana turşusunda bulunan K vitamini daha güçlü kemiklere, daha az kırılmaya ve daha az kemik kaybına yardımcı olabiliyor.
10
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Hazır lahana turşuları faydalı mı?
Marketten satın alınan lahana turşusu, ilave şeker ve koruyucu içermediği sürece fayda sağlayabilir. Lahana turşusunun aslında fermente edilmiş olması önemlidir. Fermente lahana turşusu tüketmenizi sağlamanın en iyi yolu içerik etiketini kontrol etmektir.
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İçeriğinde sirke listelenmişse, fermente edilmemiş demektir. Lahana turşusundaki tek bileşen lahana, tuz ve diğer doğal baharatlar ve otlar olmalıdır. Dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, canlı probiyotik bakterilerin ısıtma ile yok edilmesidir. Pastörize (ısıl işlem görmüş) çeşitler yerine soğutulmuş lahana turşusu seçin.