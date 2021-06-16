Koyu Lekeler Nasıl Geçer? Evde Cilt Tonu Eşitlemek İçin Doğal Çözüm Önerileri

Koyu lekelerde bunlara dikkat! Cildinizde lekelerin daha da belirginleşmemesi için, kış ayları da dahil olmak üzere günlük güneş koruyucunuzu ihmal etmeyin. İdeal olarak, güneş koruma faktörü (SPF) 30 ve üzeri olan ürünleri tercih edin. Ayrıca C vitamini, retinoidler, glikolik asit veya azelaik asit içeren kaliteli bir krem veya serum kullanılmasını önerilir. Bunun yanında, cildi beyazlatan organik bir bileşik olan %2'den fazla olmayan hidrokinon içeren ürünlerden birini de seçebilirsiniz. Ancak bu ürünleri kullanmadan önce herhangi bir istenmeyen etki ile karşılaşmamak için mutlaka bir dermatologla görüşün.