Koyu Lekeler Nasıl Geçer? Evde Cilt Tonu Eşitlemek İçin Doğal Çözüm Önerileri
Ciltteki koyu lekelerin birçok nedeni olabileceğinden, onları ilaç kullanmadan evde doğal yöntemlerle geçirmek ol kadar da kolay değildir. Örneğin yaşlılık lekeleri, güneş lekelerinden farklı bir tedavi gerektirebilir. Belki de nedeni ortadan kaldırabilirseniz, birçok leke kendiliğinden geçer ve yenilerinin ortaya çıkmasını önleyebilirsiniz. Siz de koyu lekeler nasıl geçer derdinden mustaripseniz, şimdi paylaşacağımız cilt tonu eşitlemeye yardımcı olan doğal çözüm önerilerine bir göz atmanızı tavsiye ederiz.
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Hiperpigmentasyon ya da diğer adıyla koyu lekeler; sivilceler, hormonal dalgalanmalar, cilt yaraları veya bazı ilaçlardan kaynaklanabilir. Bazen cilt veya saç bakım ürünleri tarafından da tetiklenebilir. Diyelim ki sivilce ile ilgili koyu lekeleriniz varsa, o zaman önce sivilceyi tedavi etmeniz gerekir. Muhtemelen, çoğu koyu nokta kendiliğinden kaybolacaktır. Bu süreç, nedene bağlı olarak altı ay ile birkaç yıl arasında sürebilir.
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Çoğu dermatolog birçok cilt aydınlatıcı ürünün kullanılmaması yönünde tavsiyede bulunur. Bu kremler ve serumlar cıva, steroidler ve cilt sağlığını etkileyen diğer zararlı maddeleri içerebilir. Örneğin steroidler, lokal reaksiyonlara ve hatta kalıcı renk bozulmasına neden olabilir. Bu riskler göz önüne alındığında, ilaçlı tedavilere başvurmadan önce koyu lekeler için evde hazırlanabilen bazı doğal serumları ve maskeleri denemekte fayda var. Asıl soru, yan etki riskini en aza indirmek ve daha iyi görünen bir cilt elde etmek için ne kullanmalısınız? İşte cevabı…
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Aloe vera, koyu lekeler için en iyi doğal yöntem olabilir
Vitaminler, mineraller, amino asitler ve antioksidanlar açısından zengin olan aloe vera, genellikle evde cilt bakımı için önerilir. Topikal olarak kullanıldığında yaraların iyileşmesini hızlandırabilir, iltihabı azaltabilir ve yaşlanmayı yavaşlatabilir.
Klinik ve Deneysel Dermatoloji raporlarına göre, 15 hafta boyunca günde dört kez etkilenen bölgelere doğal aloesin uygulayan kişiler, kontrol grubuna göre %34 daha az pigmentasyon göstermiştir. Aloesin, aloe verada doğal olarak oluşan bir cilt aydınlatma maddesidir. Etkileri, yukarıdaki çalışmaya göre doza bağlıdır. Klinik kanıtlar ayrıca aloesinin ciltteki melanin üretimini baskılayarak koyu lekeleri önleyebileceğini göstermektedir.
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Bunun için öncelikle bitkiden aloe vera jeli ayıklamak gerekir. Kökün yakınında kalın bir yaprağı kesin, durulayın ve ardından bir havluyla hafifçe kurulayın. Dikenli parçaları çıkarın ve küf belirtileri olup olmadığını kontrol edin. Jeli çıkarmak için bir bıçak veya kaşık kullanın. Sonrasında jeli küçük parçalara ayırın ve dondurun veya buzdolabında saklayın. Alerjik reaksiyonları test etmek için bileğinize az miktarda uygulayın. Her şey yolunda görünüyorsa, jeli yüzünüze uygulayın ve cilde masaj yapın. Günde birkaç kez tekrarlayın.
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Cilt tonunuzu eşitleyen zerdeçal yüz maskesi
Koyu lekeler için bir başka popüler evde hazırlanabilen doğal maske zerdeçaldır. Aktif bileşiği olan kurkumin, melanin sentezini aktif eder. Melanin, cildinize, saçınıza ve gözlerinize renk veren doğal bir pigmenttir. Zerdeçal, vücudunuzun bu pigmenti üretme kabiliyetine müdahale eder ve bu da koyu lekelerin azalmasına yardımcı olabilir.
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Dermatolog Joshua Zeichner'in Marie Claire'e dediği gibi, "Zerdeçal, herkes için ideal bir tedavi türüdür, ancak özellikle sivilce ile uğraşıyorsanız, iltihabı yatıştırabilir, ciltteki mikroorganizmaları öldürebilir ve koyu lekeleri giderebilir." Ayrıca Zeichner, kırışıklıklar ve ince çizgiler için doğal bir çözüm olarak tavsiye ediyor.
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Marie Claire’de yer alan zerdeçal maskesi yapımı ise şu şekilde; 1/4 çay kaşığı zerdeçal tozu, 1 yemek kaşığı yoğurt ve 1/2 yemek kaşığı çiğ balı küçük bir kapta birleştirin. İyice karıştırın ve ardından kolunuza küçük bir miktar uygulayın. Eğer 24 saat içinde herhangi bir alerjik reaksiyon belirtisi yoksa, devam edin ve etkilenen bölgelerde kullanın.
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Yeşil çay, soya ve dut maskesi
Yeşil çay, dut ve soya koyu lekeler için doğal ev serumları olarak kullanılır. Bu bileşenler, hiperpigmentasyon bozukluğu olanlara fayda sağlayabilir, ancak hala bununla ilgili kanıtlanmış yeterli araştırmalar bulunmamaktadır.
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Doğal maskeler her zaman güvenli ve etkili olmayabilir
Uzmanlar, meyve suyu için limon suyunun yüksek asitliği nedeniyle cildinizin pH dengesini etkileyebileceğini belirtiyor. Cilde uygulandığında pH seviyelerini düşürebilir ve tahrişe neden olabilir. Bunun da ötesinde, koyu lekelerin görünümünü kötüleştirebilir.
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Koyu lekelerde bunlara dikkat!
Cildinizde lekelerin daha da belirginleşmemesi için, kış ayları da dahil olmak üzere günlük güneş koruyucunuzu ihmal etmeyin. İdeal olarak, güneş koruma faktörü (SPF) 30 ve üzeri olan ürünleri tercih edin. Ayrıca C vitamini, retinoidler, glikolik asit veya azelaik asit içeren kaliteli bir krem veya serum kullanılmasını önerilir. Bunun yanında, cildi beyazlatan organik bir bileşik olan %2'den fazla olmayan hidrokinon içeren ürünlerden birini de seçebilirsiniz. Ancak bu ürünleri kullanmadan önce herhangi bir istenmeyen etki ile karşılaşmamak için mutlaka bir dermatologla görüşün.