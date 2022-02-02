Koronavirüs'te burun akıntısı olur mu? Omicron varyantında en çok sorulan belirtiler arasında oldu... Peki Omicron belirtileri nedir?

“Burada önemli olan kriter, semptomların ve şikayetlerin azalmadan artması durumudur. Özellikle koronavirüslü bir kişiye temas durumu veya temas şüphesi varsa ve şikayetler başladıktan sonra düzelmiyorsa koronavirüse yakalandığınızı düşünebilirsiniz. Hiçbir klinik bulgu ve semptom bize yüzde 100 doğru bir bilgi vermemektedir.



Burun akıntısı yüzde 10 oranında daha az görülen semptomlar arasındadır. Bunun anlamı burun akıntısı ve tıkanıklığının da bazı kişilerde COVID-19 belirtisi olabileceğidir.”