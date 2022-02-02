Koronavirüs'te burun akıntısı olur mu? Omicron varyantında en çok sorulan belirtiler arasında oldu... Peki Omicron belirtileri nedir?
Mevsim geçişleriyle birlikte ortaya çıkan burun akıntısı belirtilerinin altında yatan nedenler sıklıkla araştırılıyor. En çok da koronavirüs belirtileri arasında burun akıntısının olup olmadığı merak edilirken, grip ve nezle ile koronavirüs arasındaki ilişki de belirtilerin hafife alınmaması gerektiği gerçeğini ortaya koyuyor. Peki, koronada burun akıntısı olur mu? İşte, en belirgin koronavirüs ve grip belirtileri…
Omicron, dünyada vaka sayılarının hızla artmasına neden olurken bilim insanları da varyantın semptomlarıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Yeni varyantla ilgili en son olarak İngiltere'de yapılan araştırmada Omicron tespit edilen hastaların yüzde 20'sinde deri semptomlarının ortaya çıktığı belirtildi. Omicron’un derideki etkileri ise en çok çocuklar ve gençlerde görülüyor. Peki, Omicron belirtileri neler?
COVID-19, farklı kişileri farklı şekillerde etkilemektedir. Aynı şekilde son zamanlarda salgın olarak gözlemlenen nezle ve grip belirtilerinde de koronavirüsle aynı şekilde belirtiler seyretmektedir. Bu durum koronada burun akıntısı olur mu? Grip miyim korona mı gibi soruları beraberinde getiriyor. İşte korona ve grip, nezle belirtileri ile birlikte yapılması gerekenler…
Omicron'un en sık görülen belirtileri
Ateş
Burun akıntısı
Boğaz ağrısı
Baş ağrısı
Genel vücut yorgunluğu.
Tıkanıklık ve burun akıntısı
Burun akıntısı
Boğaz ağrısı
Baş ağrısı
Genel vücut yorgunluğu.
Tıkanıklık ve burun akıntısı
Koronada burun akıntısı olur mu?
Daha önceki mutasyonlarda tat ve koku kaybı daha sık görülürken artık tat ve koku kaybı daha az görülmektedir. Burun akıntısı, burun tıkanıklığı ve boğaz ağrısı gibi semptomlar hem soğuk algınlığında hem de koronavirüs hastalarında da semptom olarak karşımıza çıkabilmektedir. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Özgür Avinçsal, koronada burun akıntısı şikayetlerini şu şekilde açıklıyor;
“Burada önemli olan kriter, semptomların ve şikayetlerin azalmadan artması durumudur. Özellikle koronavirüslü bir kişiye temas durumu veya temas şüphesi varsa ve şikayetler başladıktan sonra düzelmiyorsa koronavirüse yakalandığınızı düşünebilirsiniz. Hiçbir klinik bulgu ve semptom bize yüzde 100 doğru bir bilgi vermemektedir.
Burun akıntısı yüzde 10 oranında daha az görülen semptomlar arasındadır. Bunun anlamı burun akıntısı ve tıkanıklığının da bazı kişilerde COVID-19 belirtisi olabileceğidir.”
Burun akıntısı yüzde 10 oranında daha az görülen semptomlar arasındadır. Bunun anlamı burun akıntısı ve tıkanıklığının da bazı kişilerde COVID-19 belirtisi olabileceğidir.”
Grip ve nezle belirtileri nelerdir?
Grip ve nezlenin semptomları; burun akıntısı, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı, geniz akıntısı, subfebril ateş (belli belirsiz bir ateş) ve halsiz olarak sıralanabilmektedir. Ancak yeni mutasyonlar ile birlikte COVID hastaları çok farklı şikayetlerle bize başvurabiliyorlar.
Koronavirüs belirtileri nelerdir?
Dünya Sağlık Örgütü’nün yayınladığı son bildirgede hastaların yüzde 50’sinden fazlasında ateş yüksekliği, kuru öksürük ve kas ağrısı saptanmış olduğu bildirilmiştir. Daha az oranda ise gastrointestinal semptomlar; ishal, karın ağrısı, mide problemleri gibi şikayetlerle de hastalar başvurabilmektedirler.
En yaygın semptomlar:
ateş
öksürük
yorgunluk
tat alma veya koku duyusunun kaybı
Daha seyrek görülen semptomlar:
boğaz ağrısı
baş ağrısı
ağrı ve sızı
ishal
ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimigözlerde kızarıklık veya tahriş
öksürük
yorgunluk
tat alma veya koku duyusunun kaybı
Daha seyrek görülen semptomlar:
boğaz ağrısı
baş ağrısı
ağrı ve sızı
ishal
ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimigözlerde kızarıklık veya tahriş
Ciddi semptomlar:
solunum güçlüğü veya nefes darlığı
konuşma ya da hareket kaybı veya bilinç bulanıklığıgöğüs ağrısı
Ciddi semptomlar gösteriyorsanız derhal tıbbi yardım alın. Doktorunuzu veya sağlık tesisini ziyaret etmeden önce mutlaka telefonla arayın. Hafif semptomlar gösteren ve başka bir sağlık sorunu olmayan kişiler, tedavi sürecini evde geçirmelidir. Virüsle enfekte olan kişinin semptomları göstermesi ortalama 5-6 gün sürse de semptomların görülmesi 14 günü bulabilir.
konuşma ya da hareket kaybı veya bilinç bulanıklığıgöğüs ağrısı
Ciddi semptomlar gösteriyorsanız derhal tıbbi yardım alın. Doktorunuzu veya sağlık tesisini ziyaret etmeden önce mutlaka telefonla arayın. Hafif semptomlar gösteren ve başka bir sağlık sorunu olmayan kişiler, tedavi sürecini evde geçirmelidir. Virüsle enfekte olan kişinin semptomları göstermesi ortalama 5-6 gün sürse de semptomların görülmesi 14 günü bulabilir.