Kısırlık ve Beslenme İlişkisi: Doğru Besinlerle Kısırlık Tedavi Edilir mi?

Obezite vücutta aşırı miktarda yağ dokusunun bulunması olarak tanımlanıyor. Beden kütle indeksi (bki) 25 kg/m2 ve üzerinde olan bireyler, obezite için risk grupları olarak değerlendirilirler. Obez kadınlarda sık görülen problemler siklus bozuklukları, polikistik oversendromu, fertilitede azalma, libido ve potenste azalma olup bunlar hormonal dengelerdeki değişiklikler sonucu ortaya çıkmaktadır ve dolayısıyla infertiliteye neden olmaktadır.