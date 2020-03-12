Kış Aylarında Neden Balık Tüketmeliyiz?
Protein, vitamin ve mineral deposu balık, sağlığımız için tüketmemiz gereken besinler arasında üst sıralarda yer alıyor. Omega-3 yağ asitleri açısından da son derece zengin olan balığı bu denli önemli kılan özelliği nedir? Bu sorunun yanıtını Diyetisyen Taha Yanalak veriyor.
Sağlığımız için balık olmazsa olmaz besinler arasında yer alıyor. Balık tüketimi denildiği anda birçoğumuzun aklına 'haftada 2-3 defa tüketilmeli' kuralını geliyor. Birçoğumuz bu kurala uymasa da elinden geldiği kadar balık tüketmeye çalışıyor. Peki, balığı bu denli önemli kılan ve yaşamın her aşamasında bizlere fayda sağlayan özelliği nedir?
Balığın en önemli özelliği omega-3 deposu olması yani doymamış yağ asitleri açısından zenginliği. Hücrelerin özellikle zar kısmının kendini yenilemesi, kalp damar hastalıkları riskinin azalması, Alzheimer’a karşı vücudun korunması gibi etkilerinin yanı sıra kolesterol yüksekliği ve karaciğer yağlanması gibi rahatsızlıklara karşı oluşturulabilecek bir tedavide mutlaka olması gereken bir mucize aslında omega-3!
Sağlık açısından birçok etkisinin yanında omega-3 miktarı yeterli olan zayıflama diyetlerinde de başarının daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Cinsiyete ve yaşa bağlı değişmekle birlikte yetişkin bir bireyin günde yaklaşık 1000 mg omega-3’e ihtiyacı var.
Kış aylarının balık seçeneği açısından zenginliği, günlük alınması gereken omega-3 miktarının büyük bir kısmını balıklardan karşılayabilmek için mükemmel bir fırsat.
Bir diğer önemli noktaysa balık tüketiminde hangi pişirme yöntemlerini kullandığımız... Çünkü fayda sağlamak amacıyla balık yerken yanlış pişirme yöntemi yüzünden alacağımız faydayı aslında bilmeden epeyce düşürüyoruz.
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