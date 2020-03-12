Kış Aylarında Neden Balık Tüketmeliyiz?

Balığın en önemli özelliği omega-3 deposu olması yani doymamış yağ asitleri açısından zenginliği. Hücrelerin özellikle zar kısmının kendini yenilemesi, kalp damar hastalıkları riskinin azalması, Alzheimer’a karşı vücudun korunması gibi etkilerinin yanı sıra kolesterol yüksekliği ve karaciğer yağlanması gibi rahatsızlıklara karşı oluşturulabilecek bir tedavide mutlaka olması gereken bir mucize aslında omega-3!