Bağışıklık sistemini destekler ve yaraların, kırıkların, vücuttaki hasarların iyileşmesinde önemli rolü vardır. Etin faydalı olması için kilolarca tüketmemize de gerek yok. Yaklaşık 100- 150 gr yağsız veya az yağlı et tüketmek hem günlük protein ihtiyacımızı karşılar hem de yanına pek çok artı destek verir. Doğru miktarda ve doğru pişirilmiş az yağlı et, aslında bir sağlık iksiridir.



İşte kırmızı et tüketmenin 9 faydası...