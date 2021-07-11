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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Güzellik Reçeteleri>Kil Maskesi Nasıl Yapılır, Ne İşe Yarar, Faydaları Nelerdir? Kil Maskesi Yapımı ve Uygulanışı
Güzellik Reçeteleri
Fotoğraf: iStock

Kil Maskesi Nasıl Yapılır, Ne İşe Yarar, Faydaları Nelerdir? Kil Maskesi Yapımı ve Uygulanışı

Sıcak yaz aylarında en az kışın olduğu gibi cildin nem dengesini korumak oldukça önemlidir. Bunun yanında, bir de yüze kozmetik ürünler kullanmayı tercih etmeyenlerdenseniz, mutlaka doğal maske arayışındasınızdır. İşte, en etkili gözenek düşmanı olarak bilinen doğal maskelerden biri olan kil maskesinin evde yapımı, uygulaması ve faydaları gibi pek çok bilgiyi elde edebileceğinize dair detaylı bilgiler…

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Uzun yıllardır cilt bakımında kullanılan etkili bir maske olan kil maskesinin evde yapımı merak ediliyor. Cildi canlandıran ve gözenekleri küçülttüğü bilinen bu etkili maske ile ilgili, Kil Maskesi Nasıl Yapılır, Ne İşe Yarar, Faydaları nelerdir, nasıl uygulanır? Gibi detayları bulabileceğiniz bir haber hazırladık. İşte kil maskesi hakkında merak edilenler…

2Kil Maskesi Nasıl Yapılır

Kil Maskesi Nasıl Yapılır?

Siyah noktalar ve gözenekler için oldukça etkili bir maske olduğu bilinen kil maskesinin yapılışı ve malzemeleri şu şekilde;

1 yemek kaşığı papatya suyunu hazır alabileceğiniz gibi evde çayını demleyip soğuduktan sonra kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı yeşil kil ile papatya suyunu çamur kıvamına gelene kadar iyice karıştırın.

3Kil Maskesi Nasıl Uygulanır

Kil Maskesi Nasıl Uygulanır?

Temiz cildinize uyguladıktan sonra maske kuruyana kadar bekleyin. Yaklaşık 15 dakika sonra ılık su ile durulayın. Bu maskeyi haftada bir uygulayabilirsiniz.

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Dikkat etmeniz gereken maske yüzünüzdeyken mimiklerinizi kullanmamaya özen göstermek. Aksi halde kırışıklığa neden olabilir.

5Kil Maskesinin Faydaları Nelerdir, Ne İşe Yarar

Kil Maskesinin Faydaları Nelerdir, Ne İşe Yarar?

Gözeneklerin açılmasını sağlar.

Sivilce ve akne eğilimli ciltleri dengeler, var olan sivilcelerin iyileşmesine yardımcı olur.

Kil maskesi, tek başına veya doğru malzemelerle kullanıldığında ciltteki ölü deriyi temizler.

Cildin yağdan arınmasına yardımcı olur. Cildinizde aşırı parlama varsa kil maskesi sizi bu durumdan kurtarabilir.

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