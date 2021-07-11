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Kil Maskesi Nasıl Yapılır, Ne İşe Yarar, Faydaları Nelerdir? Kil Maskesi Yapımı ve Uygulanışı

Sıcak yaz aylarında en az kışın olduğu gibi cildin nem dengesini korumak oldukça önemlidir. Bunun yanında, bir de yüze kozmetik ürünler kullanmayı tercih etmeyenlerdenseniz, mutlaka doğal maske arayışındasınızdır. İşte, en etkili gözenek düşmanı olarak bilinen doğal maskelerden biri olan kil maskesinin evde yapımı, uygulaması ve faydaları gibi pek çok bilgiyi elde edebileceğinize dair detaylı bilgiler…