Kepek Neden Olur? Ä°ÅŸte Kepekten KurtulmanÄ±n DoÄŸal YollarÄ±â€¦

Tedavisi olmayabilir, ancak onu yÃ¶netebilirsiniz Teknik olarak kepek hafif bir egzama ÅŸeklidir;Â bunun iÃ§in Ã¶zellikle geÃ§erli bir tedavi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabullenmek gerekir. Bunun yanÄ±nda semptomlarÄ± yÃ¶netmenin ve hafifletmenin birÃ§ok yolu varsa da altta yatan nedeni tedavi etmek iÃ§in yeterli deÄŸildir.Â Hatta kontrol altÄ±na alÄ±nsa bile, egzama, soÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ±, cilt enfeksiyonu ile mÃ¼cadele veya aÅŸÄ±rÄ± sÄ±caklama gibi birÃ§ok nedenden dolayÄ± yine de yanma hissi oluÅŸabilir. Bu duruma Ã¶nceden hazÄ±rlÄ±klÄ± olursanÄ±z bu sÃ¼reci daha iyi yÃ¶netebilirsiniz.