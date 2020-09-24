Kepek Neden Olur? Ä°ÅŸte Kepekten KurtulmanÄ±n DoÄŸal YollarÄ±â€¦
Kepek, saÃ§ derinizden dÃ¶kÃ¼len kuru, kÃ¼Ã§Ã¼k beneklerden biraz bÃ¼yÃ¼k, kaÅŸÄ±ntÄ±ya neden olan pullardÄ±r.Â Bu yaygÄ±n bir durumdur ve kronik, mevsimsel veya sadece dÃ¶nemsel olabilir.Â Bu durumu tetikleyici birÃ§ok faktÃ¶r olabileceÄŸi gibi, tam olarak neyin sebep olduÄŸunu bulmak oldukÃ§a zordur. Ancak ÅŸu bir gerÃ§ek ki kepek oluÅŸumunun kaynaÄŸÄ±nÄ± bulamazsanÄ±z, tedavisi neredeyse imkansÄ±z hale gelir. Bu cilt sorununu tamamen ortadan kaldÄ±rmak mÃ¼mkÃ¼n olmasa da kontrol altÄ±na almanÄ±n bazÄ± ipuÃ§larÄ± ve bakÄ±m Ã¶nerileri vardÄ±r. Kepekle baÅŸÄ±nÄ±z dertteyse, iÅŸte onu kontrol altÄ±na almanÄ±n bazÄ± yollarÄ±...
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1
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KepeÄŸi ne tetikler?
KepeÄŸin altÄ±nda yatan neden saÃ§ derimizdeki doku ile ilgili olsa da meydana gelen kÄ±zarÄ±klÄ±klar birÃ§ok ÅŸey tarafÄ±ndan tetiklenebilir. AynÄ± zamanda belirtiler sÄ±klÄ±kla ortaya Ã§Ä±kar ve kaybolur. Havalar soÄŸuyup kuruduÄŸunda kÄ±zarÄ±klÄ±klar ve yanma hissi arttÄ±ÄŸÄ± gibi, stres de tetikleyici bir neden olabilir.
Bunun yanÄ±nda kepek, diÄŸer hastalÄ±klar tarafÄ±ndan da ÅŸiddetlenebilir ve ciddiyeti artar.Â Dermatologlar, akne, rozasea, sedef hastalÄ±ÄŸÄ±, parkinson hastalÄ±ÄŸÄ±, epilepsi, felÃ§, kalp krizi, alkolizm, depresyon ve yeme bozukluklarÄ± gibi bazÄ± tÄ±bbi durumlarÄ±n seboreik dermatit riskinizi artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyor.
2
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Kepek mi kuruluk mu?Â
SaÃ§Ä±nÄ±zda rastladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z dÃ¶kÃ¼ntÃ¼ler her zaman bir kepek baÅŸlangÄ±cÄ± olmayabilir.Â Kuru bir saÃ§ derisi, geleneksel kepek taneciklerine benzeyen, ancak aslÄ±nda cildinizin yeterli nemlendirilmemesinden kaynaklanan doÄŸal cilt dÃ¶kÃ¼lmesidir.Â TÄ±pkÄ± vÃ¼cudunuzda veya yÃ¼zÃ¼nÃ¼zde olduÄŸu gibi... Bu pullar, saÃ§ maskesiÂ veya yaÄŸÂ yoluyla hidrasyon seviyenizi yÃ¼kseltmeniz gerektiÄŸinin bir iÅŸareti olabilir.
3
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Tedavisi olmayabilir, ancak onu yÃ¶netebilirsiniz
Teknik olarak kepek hafif bir egzama ÅŸeklidir;Â bunun iÃ§in Ã¶zellikle geÃ§erli bir tedavi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabullenmek gerekir. Bunun yanÄ±nda semptomlarÄ± yÃ¶netmenin ve hafifletmenin birÃ§ok yolu varsa da altta yatan nedeni tedavi etmek iÃ§in yeterli deÄŸildir.Â Hatta kontrol altÄ±na alÄ±nsa bile, egzama, soÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ±, cilt enfeksiyonu ile mÃ¼cadele veya aÅŸÄ±rÄ± sÄ±caklama gibi birÃ§ok nedenden dolayÄ± yine de yanma hissi oluÅŸabilir. Bu duruma Ã¶nceden hazÄ±rlÄ±klÄ± olursanÄ±z bu sÃ¼reci daha iyi yÃ¶netebilirsiniz.
4
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OTC ilaÃ§lÄ± ÅŸampuanlar deneyin
ReÃ§etesiz satÄ±lan antifungal ÅŸampuanlar da dahil olmak Ã¼zere semptomlarÄ± hafifletmek iÃ§in yapabileceÄŸiniz birkaÃ§ ÅŸey var. Hafif dÃ¼zeydeki kepek vakalarÄ± reÃ§etesiz satÄ±lan ÅŸampuanlara olumlu yanÄ±t verir.Â Bu ÅŸampuanlar, kafa derinizdeki iltihabÄ± azaltacak, kireÃ§lenmeye ve kaÅŸÄ±nmaya yardÄ±mcÄ± olacaktÄ±r. Bu ÅŸampuanlarÄ±n Ã§oÄŸunu haftada iki kez kullanÄ±lmalÄ± ve ÅŸiÅŸedeki talimatlarÄ± izlemelisiniz.
Her ne kadar bitkisel iÃ§erikli olmasa da bu ÅŸampuanlar, iÃ§eriÄŸindekiÂ etken madde ketokonazol sayesindeÂ kaÅŸÄ±ntÄ±lÄ± saÃ§ derisini dÃ¼zeltmeye yardÄ±mcÄ± olabilecek popÃ¼ler bir antifungaldir.Â SaÃ§ derinizdeki birikimi azaltan ve kepeÄŸi tetikleyebilecek unsuru kesmeye yardÄ±mcÄ± olan Ã§inko pirition,Â antibakteriyel ve antifungaldir, bu sebeple bazÄ± kaÅŸÄ±ntÄ±lÄ± saÃ§ derisini iyileÅŸtirmeye yardÄ±mcÄ± olabilir.
5
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Salisilik asit ile yÄ±kayÄ±n
Daha doÄŸal bir yaklaÅŸÄ±m arÄ±yorsanÄ±z, bazen sÃ¶ÄŸÃ¼t kabuÄŸu olarak da adlandÄ±rÄ±lan salisilik asit, saÃ§ derisinde harika sonuÃ§lar saÄŸlar.Â AyrÄ±ca, piyasada bulunan birkaÃ§ doÄŸal ve temiz ÅŸampuanda da formÃ¼le edilmiÅŸ olan salisilik asit, Ã¶zellikle diÄŸer tedavilerle birlikte kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda yararlÄ± olabilir. Bu asit bileÅŸeni, ÅŸekillendirici Ã¼rÃ¼nlerin, kirin ve sudaki kirecin neden olduÄŸu birikimi nazikÃ§e gidermeye yardÄ±mcÄ± olur ve bunun yanÄ±nda saÃ§larÄ± doÄŸal yaÄŸlarÄ±ndan sÄ±yÄ±rmadan, derinin daha az dÃ¶kÃ¼lmesini saÄŸlar.
6
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Ã‡ay aÄŸacÄ± yaÄŸÄ± Ã¼rÃ¼nlerini deneyin
Ã‡ay aÄŸacÄ± yaÄŸÄ±, kepek ÅŸampuanlarÄ±nda bulunan baÅŸka bir bileÅŸendir. Ä°Ã§eriÄŸinde antibakteriyel, antifungal ve iltihap Ã¶nleyici Ã¶zellikler barÄ±ndÄ±rÄ±r. AraÅŸtÄ±rmalar, Ã§ay aÄŸacÄ± yaÄŸÄ± iÃ§eren ÅŸampuan kullanmanÄ±nÂ hafif ve orta dereceli kepeÄŸi iyileÅŸtirmedeÂ etkili bir yolu olduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde pek Ã§ok ÅŸampuan markasÄ± aktif bileÅŸen olarak Ã§ay aÄŸacÄ± yaÄŸÄ± kullanÄ±yor, ancak 1 Ã§orba kaÅŸÄ±ÄŸÄ± karbonatÄ± 1 bardak suya karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±p 5 veya 6 damla Ã§ay aÄŸacÄ± yaÄŸÄ± ekleyerek kendiniz de kolayca deneyebilirsiniz. Buna ek olarak karÄ±ÅŸÄ±ma biraz nane yaÄŸÄ± eklemeniz, kaÅŸÄ±ntÄ±lÄ± saÃ§ derinizi yatÄ±ÅŸtÄ±rmada etkili bir yÃ¶ntem olacaktÄ±r.
7
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Elma sirkesi ile durulayÄ±n
Elma sirkesi maya iÃ§in daha az elveriÅŸli bir ortam yaratÄ±yor ve bu nedenle dÃ¶kÃ¼ntÃ¼ sorununun bÃ¼yÃ¼mesini durdurarak pullanmayÄ± azaltabilir. Elma sirkesiÂ antimikrobiyal, maya ve mantar Ã¶nleyici bir madde olduÄŸundan, bakterileri ve diÄŸer organizmalarÄ± ciltten temizlemeye yardÄ±mcÄ± olur. Åžampuanla birlikte kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda ise daha iyi sonuÃ§lar alÄ±nabilir.
8
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SaÃ§ masajÄ± yapÄ±n
Kepek sorununuz kontrolden Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda, saÃ§ masajÄ± derideki kabuklarÄ± parÃ§alamaya, birikintileri azaltmaya ve gÃ¶zeneklerinizi temizlemeye yardÄ±mcÄ± olabilir.Â Ancak kepek gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ Ã§ok fazla ise mutlaka ilaca ve tedaviye baÅŸvurulmasÄ± gerekir.
9
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Ä°Ã§ iltihabÄ± sakinleÅŸtirin
Kepek, iÃ§ iltihaplanma ile tetiklenebileceÄŸinden, uzun vadeli sonuÃ§lar iÃ§in buna eÄŸilimli olmak hayati Ã¶nem taÅŸÄ±r.Â Stres, diyet ve dengesiz beslenme, bu sorunun bÃ¼yÃ¼mesinde Ã¶nemli rol oynar. Dermatologlar,Â stresÂ zamanlarÄ±nÄ±nÂ yanma ve kÄ±zarÄ±klÄ±ÄŸÄ± tetikleyeceÄŸine, bu nedenle sizi rahat ettirecek bir farkÄ±ndalÄ±k rutini bulmanÄ±zÄ±n,Â saÃ§ derinizi pullardanÂ uzak tutmanÄ±za yardÄ±mcÄ± olacaÄŸÄ±na dikkat Ã§ekiyor.
Diyete gelince, araÅŸtÄ±rmalar baÄŸÄ±rsak mikrobiyomunuzun cildiniz Ã¼zerinde Ã¶nemli bir etkiye sahip olduÄŸunu gÃ¶steriyor.Â BaÄŸÄ±rsak saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kÃ¶tÃ¼ olduÄŸunda, vÃ¼cudunuzdaki iltihaplanma artar ve bu da sebo gibi iltihaplÄ± cilt hastalÄ±klarÄ±nÄ± tetikleyebilir.Â Ancak baÄŸÄ±rsak saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± destekleyebilirseniz, genel iltihaplanmayÄ± yÃ¶netmeye yardÄ±mcÄ± olursunuz.
10
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SaÃ§ yÄ±kama rutininizi deÄŸiÅŸtirin
SaÃ§ tipi ne olursa olsun ÅŸampuanla yÄ±kama hepimiz iÃ§in hassas bir dengedir.Â Elbette, ÅŸampuanlamanÄ±z gereken zamanÄ±n ayrÄ±ntÄ±larÄ± tamamen saÃ§ derinize, saÃ§ tipinize ve yaÅŸam tarzÄ±nÄ±za Ã¶zgÃ¼dÃ¼r.Â Bununla birlikte, kepeklenmeye yatkÄ±nsanÄ±z, haftalÄ±k yÄ±kama sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nebilirsiniz.Â Ã‡Ã¼nkÃ¼ daha sÄ±k ÅŸampuanlama, bu maya ve Ã¶lÃ¼ deri hÃ¼crelerini temizlemeye yardÄ±mcÄ± olur.
11
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Bir dermatoloÄŸa gÃ¶rÃ¼nÃ¼n
Bu Ã¶nlemler kepeÄŸinizi kontrol altÄ±na almak iÃ§in yeterli deÄŸilse, o zaman saÃ§ derisi veya diÄŸer etkilenen bÃ¶lgelerde topikal kortizonlu Ã¼rÃ¼nlere baÅŸlamak iÃ§in bir dermatoloÄŸa baÅŸvurmanÄ±z gerekir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kepeÄŸi oluÅŸturan nedenlerin altÄ±nda sedef hastalÄ±ÄŸÄ± ve egzama gibi diÄŸer olasÄ± nedenler yatabilir.