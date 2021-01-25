Kanser HastalÄ±klarÄ±nda Bile Destek Oluyor! TatlÄ± Patatesin Bilinmeyen FaydalarÄ±...

Glisemik indeks kilo verme sÃ¼recinde en Ã¶nemli kriterler arasÄ±ndadÄ±r. Rafine tahÄ±llar, niÅŸastalar ve ÅŸekerler gibi yÃ¼ksek glisemik indekse (GI) sahip yiyecekler kilo alÄ±mÄ± ile iliÅŸkilidir. BunlarÄ±n aksine , dÃ¼ÅŸÃ¼k GIâ€™e sahip besinler tÃ¼ketmek, kilo vermeyi teÅŸvik etmek iÃ§in faydalÄ± olabilir. Burada dikkat edilecek en Ã¶nemli nokta tatlÄ± patateslerin dÃ¼ÅŸÃ¼k glisemik indeks deÄŸerini korumak iÃ§in, onlarÄ± piÅŸirmek, kavurmak veya kÄ±zartmak yerine buharda haÅŸladÄ±ktan veya fÄ±rÄ±nladÄ±ktan sonra yemek olmalÄ±dÄ±r.