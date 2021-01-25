Kanser HastalÄ±klarÄ±nda Bile Destek Oluyor! TatlÄ± Patatesin Bilinmeyen FaydalarÄ±...
AnavatanÄ± Orta Amerika olan, ancak Ã§oÄŸunlukla Asyaâ€™da Ã¼retilen, Uzak doÄŸu Ã¼lkeleri baÅŸta olmak Ã¼zere pek Ã§ok kÄ±tada ve Ã¼lkede talep gÃ¶ren â€˜TatlÄ± Patatesâ€™ kahkahaÃ§iÃ§eÄŸigiller familyasÄ±ndan bir sebzedir. Bilinen klasik patates sebzesine gÃ¶re, Â glÃ¼ten iÃ§ermediÄŸi iÃ§in yÃ¼ksek lif dÃ¼ÅŸÃ¼k kalorili ve besin deÄŸeri yÃ¼ksektir.
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Diyet UzmanÄ± NesliÅŸah Bozkaya GÃ¶k son dÃ¶nemlerde Ã§ok raÄŸbet gÃ¶ren â€˜TatlÄ± Patatesâ€™ hakkÄ±nda bilgiler verdi.
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Orta boy bir tatlÄ± patatesin iÃ§eriÄŸinde bulunan (130 g aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda) besin deÄŸerleri:
â€¢ Karbonhidrat - 26,2 g
â€¢ Protein - 2.04 g
â€¢ YaÄŸlar -0.065 g
â€¢ Elyaf - 3,9 g
â€¢ Kalsiyum - 39 mg
â€¢ Potasyum - 438 mg
â€¢ Sodyum - 71,5 mg
â€¢ C vitamini - 3.12 mg
â€¢ A Vitamini - 922 ug'dÄ±r.
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Bunlara ek olarak, tatlÄ± patates iÃ§eriÄŸinde vÃ¼cudumuzu serbest radikallere karÅŸÄ± koruyan antioksidanlar aÃ§Ä±sÄ±ndan da zengin bir besin kaynaÄŸÄ±dÄ±r.
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TatlÄ± patatesin faydalarÄ± nedir?
TatlÄ± patates kan ÅŸekeri seviyelerini kontrol etmeye yardÄ±mcÄ± olur. Ã–zellikle diyabeti olan kiÅŸiler iÃ§in faydalÄ±dÄ±r. Her ne kadar tatlÄ± patates denilse de, yÃ¼ksek lif iÃ§eriÄŸine sahip olduÄŸundan, ÅŸekerin sindirim sisteminde hÄ±zla emilimini yavaÅŸlatarak, kandaki ÅŸeker dÃ¼zeylerini iyileÅŸtirmeye yardÄ±mcÄ± olur.
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Lif iÃ§eriÄŸi yÃ¼ksek olan tatlÄ± patatesin gÃ¼nlÃ¼k belirli miktarlarda tÃ¼ketimi, tip 2 diyabet geliÅŸme riskini azaltmaya yardÄ±mcÄ± olabilir. 2018'de yapÄ±lan bir araÅŸtÄ±rma, daha yÃ¼ksek diyet lifi alÄ±mÄ±na sahip kiÅŸilerin nispeten daha dÃ¼ÅŸÃ¼k tip 2 diyabet riski altÄ±nda olduÄŸunu ortaya koydu.
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Buna ek olarak tatlÄ± patatesin yÃ¼ksek lif iÃ§eriÄŸine sahip olmasÄ± kabÄ±zlÄ±ÄŸÄ± Ã¶nlemeye yardÄ±mcÄ± olur. SaÄŸlÄ±klÄ± bir sindirim sistemi oluÅŸturan dÃ¼zenli baÄŸÄ±rsak hareketlerini destekler.
TatlÄ± patates, diÄŸer hastalÄ±klarÄ±n yanÄ± sÄ±ra kansere yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± bilinen serbest radikallerle savaÅŸmaya yardÄ±mcÄ± olan Ã¶nemli antioksidanlara sahiptir. YanÄ± sÄ±ra renginden de anlaÅŸÄ±lacaÄŸÄ± gibi mÃ¼kemmel bir antioksidan olan beta-karoten kaynaÄŸÄ±dÄ±r.
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Mor tatlÄ± patatesler, Ã¶zellikle mesane, kolon, prostat, mide, akciÄŸer ve meme kanseri dahil olmak Ã¼zere belirli kanser hÃ¼cresi tÃ¼rlerinin bÃ¼yÃ¼mesini yavaÅŸlatmaya yardÄ±mcÄ± olabilecek antosiyanin iÃ§eriÄŸine sahiptir. A vitamini kaynaÄŸÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan zengin olan tatlÄ± patates Â gÃ¶z saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± olumlu yÃ¶nde destekler. YÃ¼ksek A vitamini tatlÄ± patates, havuÃ§, kayÄ±sÄ±, Ä±spanak, lahana ve kavun gibi birÃ§ok renkli meyve ve sebzede bulunur.
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A vitamini kaynaÄŸÄ± olan beta karoten, besinlerle alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda korneanÄ±n iÅŸlevini destekleyen, dÃ¼ÅŸÃ¼k Ä±ÅŸÄ±k koÅŸullarÄ±nda vÃ¼cutta gÃ¶zÃ¼n gÃ¶rmesini saÄŸlayan ve gece kÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¶nleyen A Vitaminine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lerek gÃ¶z saÄŸlÄ±nÄ±n korunmasÄ±na katkÄ± saÄŸlar.
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1 su bardaÄŸÄ± haÅŸlanmÄ±ÅŸ tatlÄ± patates 31.8 mg C Vitamini iÃ§ererek baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸa destek olur. Kanda yÃ¼ksek C vitamini seviyesine sahip kiÅŸilerin, inme, zatÃ¼rre ve akciÄŸer enfeksiyonlarÄ±, kanser, kardiyovaskÃ¼ler hastalÄ±klar ve inflamasyon riski daha dÃ¼ÅŸÃ¼ktÃ¼r.
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TatlÄ± patatese diyetinde yer veren kiÅŸiler daha uzun sÃ¼re tok kalacaÄŸÄ± iÃ§in daha hÄ±zlÄ± ve kolay bir ÅŸekilde kilo verebilir.1 orta boy tatlÄ± patateste 3,9 g lif bulunur. YÃ¼ksek lifli yiyecekler dÃ¼ÅŸÃ¼k kaloriye sahiptir.TatlÄ± patates yÃ¼ksek lif iÃ§eriÄŸi sayesinde aÃ§lÄ±k hormonu olan vÃ¼cuttaki ghrelin seviyesini dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼r, kolesistokinin gibi sizi tok hissettiren hormonlarÄ±n Ã¼retimini artÄ±rÄ±r ve sindirimi yavaÅŸlatmaya yardÄ±mcÄ± olur.
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Amerikaâ€™da 2019 senesinde 345 kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir Ã§alÄ±ÅŸmada, minimum makro besin alÄ±mÄ±nÄ± (gÃ¼nlÃ¼k karbonhidrat, yaÄŸ ve protein) ve enerji alÄ±mÄ±nÄ± koruyan yÃ¼ksek lifli diyetin obez ve aÅŸÄ±rÄ± kilolu kiÅŸilerde kilo kaybÄ±nÄ± teÅŸvik ettiÄŸi kanÄ±tlanmÄ±ÅŸtÄ±r.
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GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde birÃ§ok insan karbonhidrat kaynaÄŸÄ± besinlerin yÃ¼ksek kalorili olduklarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nerek bunlarÄ± gÃ¼nlÃ¼k yeme alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±ndan Ã§Ä±karma eÄŸilimindedir. TatlÄ± patates, niÅŸastalÄ± karbonhidratlar sÄ±nÄ±fÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in gÃ¼nlÃ¼k beslenme planlarÄ±nda genellikle tercih edilmiyor.
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Fakat 130 gramlÄ±k bir tatlÄ± patates sadece 112 kaloriye sahip ve bu bir fincan tam yaÄŸlÄ± sÃ¼tten 37 kalori daha dÃ¼ÅŸÃ¼ktÃ¼r. TatlÄ± patates niÅŸastalÄ± karbonhidratlar grubunda yer alsa dahi yukarÄ±da bahsettiÄŸim pek Ã§ok Ã¶zelliÄŸinden Ã¶tÃ¼rÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼k glisemik indekse sahiptir.
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Glisemik indeks kilo verme sÃ¼recinde en Ã¶nemli kriterler arasÄ±ndadÄ±r. Rafine tahÄ±llar, niÅŸastalar ve ÅŸekerler gibi yÃ¼ksek glisemik indekse (GI) sahip yiyecekler kilo alÄ±mÄ± ile iliÅŸkilidir. BunlarÄ±n aksine , dÃ¼ÅŸÃ¼k GIâ€™e sahip besinler tÃ¼ketmek, kilo vermeyi teÅŸvik etmek iÃ§in faydalÄ± olabilir. Burada dikkat edilecek en Ã¶nemli nokta tatlÄ± patateslerin dÃ¼ÅŸÃ¼k glisemik indeks deÄŸerini korumak iÃ§in, onlarÄ± piÅŸirmek, kavurmak veya kÄ±zartmak yerine buharda haÅŸladÄ±ktan veya fÄ±rÄ±nladÄ±ktan sonra yemek olmalÄ±dÄ±r.
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PiÅŸirme tekniklerine deÄŸinmiÅŸken tatlÄ± patatesi biraz tarÃ§Ä±nla birlikte piÅŸirmeniz kan ÅŸekerinizi dengelemeye fazlasÄ±yla destek olacaktÄ±r. TarÃ§Ä±n, kan ÅŸekeri seviyelerini dengede tutmaya ve iÅŸtahÄ± yÃ¶netmeye yardÄ±mcÄ± olur ve ikisinin birlikte kullanÄ±lmasÄ± sizler iÃ§in kilo verme hedeflerinden Ã¶dÃ¼n vermeden tatmin edici lezzetli bir alternatif oluÅŸturur.
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UnutulmamasÄ± gereken bir diÄŸer Ã¶nemli noktaysa tatlÄ± patates iÃ§eriÄŸindeki A vitamininin vÃ¼cuttaki emilimini arttÄ±rmak iÃ§in mutlaka saÄŸlÄ±klÄ± bir yaÄŸ kaynaÄŸÄ± ile birlikte tÃ¼ketilmesi gerektiÄŸidir.
Lezettle ve afiyetle tÃ¼keteceÄŸiniz saÄŸlÄ±klÄ± bir tatlÄ± patates menÃ¼sÃ¼ne Ã¶rnek verecek olursak;
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FÄ±rÄ±nda tavuk & tatlÄ± patates menÃ¼sÃ¼
Malzemeler:
4 adet tatlÄ± patates, 3 orta boy tavuk gÃ¶ÄŸsÃ¼, Â½ avokado , 3/4 su bardaÄŸÄ± iÃ§me suyu su, 1/2 su bardaÄŸÄ± kÄ±rmÄ±zÄ± soÄŸan, 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kiÅŸniÅŸ,1 tutam kÃ¶rÃ¼, tuz ve karabiber
HazÄ±rlanÄ±ÅŸÄ±:
FÄ±rÄ±n kabÄ±na bÃ¼tÃ¼n malzemeleri dizdikten sonra 180 derecelik fÄ±rÄ±nda piÅŸiriniz.
Bu malzemeler 4 kiÅŸiliktir.Â
Kalori: 327 kkal, Â YaÄŸlar: 7,6 g, Protein: 30,4 g, Karbonhidrat: 31,7 g