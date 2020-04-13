Kahve Hakkında: Günde Kaç Fincan İçilmeli? Sağlığa Faydaları Neler?

Alzheimer’a karşı da etkili Kahvenin içinde onlarca bileşen bulunmaktadır. Bunlardan kahvenin faydalı etkileri üzerinde odaklanılmış olanları kafein, kafestol ve kahveol, klorojenik asittir. Ayrıca bunlara ek olarak kahvenin içinde riboflavin, pantotenik asit, niasin, tiamin, folat, K vitamini, tokoferol ve B6 gibi vitaminler ile çinko, potasyum, manganez, magnezyum gibi mineraller de bulunmaktadır.