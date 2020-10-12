İlk Buluşmadan Sonra Ne Zaman ve Nasıl Bir Mesaj Gönderilmeli?
İlişkinin, flörtün ilk zamanları, eşit derecede heyecan verici ve aynı zamanda sinir bozucu olabilir, ancak bazıları için buluşma sonrası iletişime geçmek daha da karmaşıktır. Flört etmenin küçük oyunlarla eğlenceli hale geldiğini düşünürsek, mesajlaşmanın randevular sonrası ne kadar önemli olduğunu da kabullenmiş oluruz. Çoğumuz mesaj yoluyla iletişim kurmaktan zevk alırız, çünkü yüz yüzeyken dile getiremediğimiz birçok şey, bu sayede kolayca yerine ulaşmış olur. Peki ilk buluşmadan sonra ne zaman ve nasıl bir mesaj yollamalıyız? İşte cevabı ve etkileyici sonuçları…
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1
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İlk uluşmanın birçok farklı şekilde sonucu olabilir, bu nedenle oluşturduğunuz metin mesajı, gerçekten randevunuzun nasıl geçtiğine bağlıdır. Belki de basit bir akşam yemeğiydi, ama yine de bir kıvılcım hissettiniz veya belki de hayatınızın en iyi randevusunu yaşadınız. Her iki durum sonrasında da mesajlaşma söz konusu olduğunda belirli bir formül yoktur. Ancak uzmanlara göre, daha fazla etkileşimi artırmanın belli başlı sözcüklere ihtiyacı var. İşte ilk buluşmadan sonra gönderilecek mükemmele yakın metin mesajları…
Bir süredir flörtleşiyor, ancak birbirinize açılamıyorsanız, ‘üç günlük kuralı’ nı devreye sokabilirsiniz. Bu kılavuz, bir kişinin temas kurmak için ilk tarihten sonra üç gün beklemesi gerektiğinin şart olduğunu söylüyor. Ancak üç gün, randevunun nasıl geçtiğini öğrenme konusunda acı çekmek için uzun bir süre… Neyse ki, bu kuralı bir kenara bırakabilir ve aynı gece de dahil olmak üzere uygun gördüğünüz her zaman ona ulaşabilirsiniz.
3
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İlk buluşmanızdan eve döndükten sonra alakasız sıradan bir soruyla mesaj atabilirsiniz. Hemen sonrasında yapılan bu check-in, ilgilendiğinizi gösterir ve karşı tarafa iyi bir insan olduğunuz mesajını gönderir. Peki, hangi soruyu sormalısınız? “Eve sağ salim geldin mi?” şeklindeki kontrol mesajları, nabız yoklamak için harika bir yoldur ve sonrasında küçük bir flört mesajına dönüşebilir.
4
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Emojilerle heyecanınızı belli edin
İlk randevu çok iyi geçtiyse ve onu gerçekten tekrar görmek istiyorsanız, ama aynı zamanda çok hevesli görünmekten çekiniyorsanız, ne yazacağınızı düşünmek zor olabilir.
Güvenli adımlar atmak, aşırıya kaçmadan ve çok hevesli görünmeden heyecanınızı ifade etmek isteyebilirsiniz. Bu durumda, metni oldukça kısa tutmalısınız. Basit ve cilveli bir anlam ifade eden: "Sanırım ikimiz de bunun tekrar olması gerektiği konusunda hemfikiriz, değil mi?”
5
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Ayrıca mesajın sonuna bir emoji eklemeyi ihmal etmeyin. Olumlu geçen randevunuzu en iyi şekilde ifade edebileceğiniz; mutlu kız veya erkek emojisi ve ardından ellerin havada olduğu emojiyi seçerek, onu tam kalbinden vurabilirsiniz.
6
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Ekstra mizah lütfen
“Bu buluşma bir banka soygunu olsaydı, milyonlarla oradan ayrılmış olurduk!” Harika bir randevudan sonra bu mesajı alsanız tepkiniz ne olurdu? Elbette başta çok sevimsiz, ama aynı zamanda son derece sevimli ve gülümsemesi garantili bir mesaj değil mi? Oldukça sıradan, genel bir mesaj yollamak yerine, bu mesaj mizah anlayışınızı ve kişiliğinizi sergilemenin mükemmel bir yolu olurken, diğer yandan da günün nasıl geçtiğine dair bir anlam yüklemiş olursunuz. Banka metaforunu kullanmak, zekice ve fazlasıyla sempatik görünebilir.
7
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Kesin planlar yapın
Kesinlikle ikinci bir buluşma için plan yapmayı ima edebilirsiniz, ancak bunu direkt söylemek yerine, açtığınız bir konu üzerinden yaparsanız harika fırsatlar yaratabilirsiniz. Örneğin, vizyona giren son korku filmiyle ilgili bir konuşma açabilir ve “Hadi bu yeni filmi görmek için bir zaman bulalım” şeklindeki bir metinle devam edebilirsiniz.
8
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Geçmiş bir tartışmayı gündeme getirmek, onu ikinci bir tarih için bir başlangıç rampası olarak kullanmanıza olanak tanır. Aynı zamanda bu, karşınızdaki bir şeye ilgi gösterdiğinde, gerçekten dinlediğinizi göstermenin ince bir yoludur. Gerçekten basit bir metin gibi görünse de ona, sadece iyi bir dinleyici olmadığınızı, aynı zamanda tutku ve ilgi alanlarını paylaştığınızı ve ilişkinizi ileriye taşıyabileceğinizi zarif bir şekilde ortaya koyar.
9
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Tarihleri adım adım belirleyin
Başarılı bir ilk buluşmadan sonra, yine de işleri biraz yavaşlatmak isteyebilirsiniz. Bunun için şöyle bir mesaj gönderin: “Yoğun bir hafta geçiriyorum, ama kesinlikle harika zaman geçirdiğimiz için sizi tekrar görmek istiyorum. Önümüzdeki hafta bir araya gelebilir miyiz?
10
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Bu tür bir metin, alıcıya talepte olduğunuzu ve romantik ilişkilerinizin dışında bir hayatınız olduğunu gösterir. Aynı zamanda, bir hafta sonra ikinci bir buluşma, yeterli zaman ve mekana izin verir. Bunun yanında, ikinize de dört gözle bekleyeceğiniz bir zaman dilimi sunar, çünkü zaten diğer bir buluşmayı garantilediniz.
11
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Hislerinizi anlatan kısa ve açık bir mesaj yazın
İlişki uzmanları, ilk buluşmadan sonra koşulsuz bir metin gönderilmesini öneriyor: “Böylesi harika bir buluşmadan sonra uyumakta zorlanacağım.” Bu seksi ve alt metin içermeyen mesaj, randevunuzun iyi geçtiğini ifade etmenin kısa ve en etkili yoludur. Sonuçta, birlikte harika zaman geçirdiyseniz ve içinizde kelebekler uçuşuyorsa, bunu neden onunla paylaşmayasınız? Bu, kıvılcımların oluştuğu anlamına gelir ve mesajı yollamadan, onun ne hissettiğini anlayamazsınız.
12
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Olumlu olanı işaret edin
“Bu harika randevudan sonra uyumakta zorlanacağım” demek konfor alanınızın çok dışında geliyorsa endişe etmeyin. Açıkça söylemek yerine bunu ima eden cümleler kurabilirsiniz: “Bana attığın mesaja hala gülüyorum.” Bu tatlı metin, randevunun iyi geçtiğini karşı tarafa yansıtabilir. Bu şekilde, görüşmenin iyi geçtiğini ifade ederken, aynı zamanda ikinci bir tarih için de açık kapı bırakmış olursunuz.
13
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“Hayal et” değil, hayalet
İlk buluşmalar her zaman istediğimiz gibi gitmeyebilir. Ondan beklediğiniz elektriği alamadıysanız, “Tanıştığıma memnun oldum, iyi geceler…” şeklinde bir mesajla bu hissi karşı tarafa yansıtabilirsiniz. Ya da tekrar buluşmak konusunda kararsızsanız, “Yeterli kıvılcımı hissettiğimden emin değilim, ancak şimdilik arkadaş kalabiliriz” diyerek ucu açık bir mesaj bırakabilirsiniz.
14
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Garipliği şansa çevirin
İlk randevudan her şeyi mahvetmiş hissine kapılabilirsiniz. Bunu düşünmek yerine neden bir mesaj göndermeyesiniz? “Biraz bozuk görünüyorsam özür dilerim. Uzun bir günü güzel bir anıyla bitirmeme yardım ettin! Gerçekten hazır olduğunda tekrar görüşmeyi çok isterim.” Bazıları için bunun tipik bir randevu olmadığını düşünmesi, onunla ilgilenmediğiniz endişelerini azaltabilir.
15
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Flört etmeyi teklif edin
Buluşmanız gerçekten başarılı geçtiyse, flört etmek için bir sonraki buluşmanıza kadar beklemenize gerek yok. Bunun, sizi çirkin ve itici göstereceğini düşünmeyin. “Peki, bu buluşmayı neyle taçlandırabiliriz?” şeklinde bir mesajla, yüzeysel ve sempatik bir şekilde duygularınızı açık edebilirsiniz. Karşı tarafı biraz flört etmeye teşvik etmenin yanı sıra, bunun gibi basit, cilveli mesajlar, ikinci bir randevuya gitmekten çekinmediğinizi gösterir. Açıkçası, flört etme zamanı geldiğinde, bunu açıkça dile getirmek zorunda değilsiniz, sadece aynı etkiyi yaratacak sözler söylediğinizden emin olmanız yeterli.
16
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Onun egosunu okşayın
Herkes biraz iltifat edilmeyi sever. İlk randevunuzdan sonra biraz ego desteği yapmak iki tarafa da iyi gelecektir. Örneğin, "Dün sizinle bowling oynamaktan gerçekten keyif aldım! Tüm oyunlarda harika bir iş çıkardınız. Bir dahaki sefere sizi yenmek için pratik yapacağım" gibi bir şey söyleyebilirsiniz. Tabii ki, metni ilk buluşmada yaptığınız her şeye uyarlayabilirsiniz. Bu tür bir konuşma, aynı zamanda arkadaşça ve cilveli bir rekabet oluşturmanın harika bir yoludur. Hatta, oynayacağınız bir sonraki oyun için ödeme yapmayı teklif ederek bir adım daha ileri gidebilirsiniz.
17
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İlgisini ölçün
İlk randevunuzun mükemmel gittiğini düşünseniz bile, duygularınızın aynı olup olmadığını anlamakta zorlanıyor olabilirsiniz. Bu durumda, ikinci bir buluşma önererek kendinizi ortaya atma riskini almamanın en iyisi olduğunu düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, ikinci bir randevuya gitme şansınız varsa, size olan ilgisini mesajlaşarak ölçebilirsiniz.
18
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"Hey, bugün çok işim var, ama dün randevumuzda çok yakışıklı göründüğünü söylemek için sana hızlı bir not göndermek istedim." Bu tarz bir mesaja olumlu bir yanıt verirse, muhtemelen sizden oldukça etkilenmiştir. Sadece teşekkür ederse, buluşmanın çok da olumlu geçtiği söylenemez. Bu mesaj taktiği inceliklidir ve kesinlikle ikinci bir randevu garantisi taşır.
19
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Bağlantılar kurun
İlk buluşma iyi geçtikten sonra, beyniniz ikinci bir buluşma için yeni fikirlerle dolmaya başlayabilir. Yine de bir sonraki geziyi kesinleştirmek için ne söyleyeceğinizi kestirmek zordur. Onu tekrar görmek istiyorsanız, bir iltifat ve bir sonraki faaliyet hakkında bir öneri, ikinci bir buluşmayı sağlamlaştırmak için harikalar yaratacaktır.
20
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Örneğin "Kahve çok güzeldi! Sanırım kahveyi seviyorsunuz..." Unutmayın tek ihtiyacınız olan iyi bir bağlantı cümlesi yakalamak. Bu tür bir metinle, hem karşınızdakine iltifat ederek gönül okşamış, hem de ona, ikinci bir buluşma için plan yapma fırsatı tanımış olursunuz. Her şey yolunda giderse, muhtemelen tarih ve saat içeren bir cevap alırsınız.