İlk Buluşmadan Sonra Ne Zaman ve Nasıl Bir Mesaj Gönderilmeli?

Onun egosunu okşayın Herkes biraz iltifat edilmeyi sever. İlk randevunuzdan sonra biraz ego desteği yapmak iki tarafa da iyi gelecektir. Örneğin, "Dün sizinle bowling oynamaktan gerçekten keyif aldım! Tüm oyunlarda harika bir iş çıkardınız. Bir dahaki sefere sizi yenmek için pratik yapacağım" gibi bir şey söyleyebilirsiniz. Tabii ki, metni ilk buluşmada yaptığınız her şeye uyarlayabilirsiniz. Bu tür bir konuşma, aynı zamanda arkadaşça ve cilveli bir rekabet oluşturmanın harika bir yoludur. Hatta, oynayacağınız bir sonraki oyun için ödeme yapmayı teklif ederek bir adım daha ileri gidebilirsiniz.