GÃ¼ney Asya'ya Ã¶zgÃ¼ olan hÃ¼nnap meyvesi Ã¶zellikle son yÄ±llarda dÃ¼nya Ã§apÄ±nda da popÃ¼ler olmaya baÅŸladÄ±. GÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼yle bir tarihi andÄ±ran meyve, kÄ±rmÄ±zÄ± hurma, Hint hurmasÄ±, Kore hurmasÄ±, Ã‡in hurmasÄ± olarak da biliniyor.
HÃ¼nnap meyvesinin ciltten baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸa kadar tÃ¼m faydalarÄ± ve hÃ¼nnap Ã§ayÄ± tarifi haberimizde!
YazdÄ±r
A
YazÄ± Tipi
YazdÄ±r
A
YazÄ± Tipi
1
Abone Ol
HÃ¼nnap; tatlÄ± ve Ã§iÄŸnenebilir dokusu nedeniyle, genellikle kurutularak, Asya'nÄ±n yaygÄ±n olarak yetiÅŸtirilen bÃ¶lgelerinde ÅŸekerlemelerde ve tatlÄ±larda kullanÄ±lÄ±yor. Bir dizi saÄŸlÄ±k sorununa da Ã§Ã¶zÃ¼m olan bu mucizevi meyve, ayrÄ±ca alternatif tÄ±pta uykuyu iyileÅŸtirmek ve kaygÄ±yÄ± azaltmak iÃ§in yaygÄ±n olarak uygulanÄ±yor.
Ä°ÅŸte hÃ¼nnap hakkÄ±nda bilinmeyenler ve onu daha Ã§ok sevmenizi saÄŸlayacak bazÄ± inanÄ±lmaz faydalarÄ±.
2
Abone Ol
Parlak bir cilt saÄŸlar
HÃ¼nnap, yaÅŸlanmanÄ±n etkilerini tersine Ã§evirdiÄŸi bilinen C vitamini ve antioksidanlar iÃ§erir.Â Antioksidanlar, serbest radikallerle savaÅŸÄ±r ve hÃ¼cre hasarÄ±nÄ± Ã¶nler.Â C vitamini, cilde saÄŸlÄ±klÄ± ve sivilcesiz bir parlaklÄ±k saÄŸlayarak yÃ¼zÃ¼nÃ¼z iÃ§in harikalar yaratabilir.Â Erken yaÅŸlanma belirtilerini Ã¶nler ve donuk cildi aydÄ±nlatmaya ve temizlemeye yardÄ±mcÄ± olur.
3
Abone Ol
Daha iyi uyumanÄ±za yardÄ±mcÄ± olur
HÃ¼nnap,Â alternatif tÄ±pta uykusuzluk gibi uyku sorunlarÄ±nÄ± tedavi etmek iÃ§in kullanÄ±lÄ±yor.Â Hem meyvesi hem de tohumu flavonoidler, saponinler ve polisakkaritler aÃ§Ä±sÄ±ndan zengindir.Â Ä°Ã§eriÄŸindeki doÄŸal saponinler sayesinde tÃ¼m sinir sistemi Ã¼zerinde sakinleÅŸtirici etkisi olan meyve, uykuya daha rahat geÃ§memizi saÄŸlar. Anksiyete tedavisinde de kullanÄ±lan hÃ¼nnap, zihninizi ve vÃ¼cudunuzu gevÅŸeterek doÄŸal bir uyku indÃ¼kleyicisi olarak iÅŸlev gÃ¶rÃ¼r.
Lifler ve karbonhidratlar aÃ§Ä±sÄ±ndan zengin olan hÃ¼nnaplar, metabolizmanÄ±zÄ± hÄ±zlandÄ±rmaya yardÄ±mcÄ± olan ve gÃ¼n boyu devam etmenizi saÄŸlayan harika bir enerji kaynaÄŸÄ±dÄ±r.Â Onu sÃ¼per besleyici yapan bazÄ± konsantre mineraller ve vitaminler iÃ§erir.Â Bunlar diyet lifleri, iÃ§erdikleri iÃ§in sindirimi son derece kolaydÄ±r ve bu nedenle kabÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n iyileÅŸtirilmesine yardÄ±mcÄ± olabilir.Â Kronik gastrointestinal sorunlarÄ± olan biriyseniz, o zaman her gÃ¼n bir avuÃ§ hÃ¼nnap, karnÄ±nÄ±za uzun vadeli bir rahatlama saÄŸlayabilir.
5
Abone Ol
KaygÄ± bozukluklarÄ±nÄ± gidermeye yarar
HÃ¼nnabÄ±n beyin ve sinir sistemi Ã¼zerinde sakinleÅŸtirici etkileri olduÄŸu yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalarla kanÄ±tlanmÄ±ÅŸtÄ±r.Â AynÄ± zamanda kaygÄ±yÄ± gidermeye yardÄ±mcÄ± olan hÃ¼nnap meyvesinin veya hÃ¼nnap yaÄŸÄ± Ã¶zÃ¼tÃ¼nÃ¼n, yatÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± etkilerinin de hormonal seviyelerde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, zihninizde ve vÃ¼cudunuzda sakin ve rahat bir his uyandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bilinir.
6
Abone Ol
BaÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± gÃ¼Ã§lendirir
HÃ¼nnap, temel vitaminÂ ve antioksidanlardanÂ oluÅŸan bir gÃ¼Ã§ merkezidir.Â Ã–zellikle cildi canlandÄ±rmaya yardÄ±mcÄ± olan, serbest radikallerle savaÅŸarak baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± gÃ¼Ã§lendiren C vitaminleri aÃ§Ä±sÄ±ndan oldukÃ§a zengindir. 100 gram hÃ¼nnap, 69 miligram C vitamini iÃ§erir. VÃ¼cudumuz C vitamini Ã¼retemediÄŸi iÃ§in mevcut olan doÄŸal kaynaklardan en iyi ÅŸekilde yararlanmak son derece Ã¶nemlidir.Â Bu nedenle hÃ¼nnap, belki de mu mevsimde hastalÄ±klardan korunmanÄ±n en iyi yolu olabilir.
7
Abone Ol
Kanser hÃ¼creleriyle savaÅŸabilir
YapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar, antioksidan Ã¶zelliklere sahip doÄŸal ÅŸekerler olan hÃ¼nnap polisakkaritlerinin serbest radikalleri savuÅŸturabileceÄŸini, zararlÄ± hÃ¼creleri nÃ¶tralize edebileceÄŸini veÂ iltihabÄ± azaltabileceÄŸini gÃ¶steriyor. Azalan inflamasyon ve serbest radikal seviyeleri, tip 2 diyabet gibi kronik hastalÄ±klarÄ±n Ã¶nlenmesine yardÄ±mcÄ± olabilir. Antioksidan Ã¶zelliklere sahip bir lif tÃ¼rÃ¼ olan hÃ¼nnap, ligninlerinin baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k hÃ¼crelerinin Ã¼retimini teÅŸvik eder ve bu hÃ¼crelerin zararlÄ± bileÅŸikleri nÃ¶tralize etme oranÄ±nÄ± artÄ±rÄ±r. AyrÄ±ca Ã§alÄ±ÅŸmalar, hÃ¼nnap Ã¶zlerinin yumurtalÄ±k, rahim aÄŸzÄ±, gÃ¶ÄŸÃ¼s, karaciÄŸer, kolon ve cilt kanseri hÃ¼creleri de dahil olmak Ã¼zere Ã§eÅŸitli kanser hÃ¼crelerini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bulmuÅŸtur.
8
Abone Ol
Kan basÄ±ncÄ±nÄ± dÃ¼zenler
DÃ¼ÅŸÃ¼k tuz iÃ§eriÄŸine ve yÃ¼ksek potasyuma sahip olan meyve, tansiyon seviyenizin kontrol altÄ±nda olmasÄ±nÄ± saÄŸlar.Â Potasyum, kan damarlarÄ±nÄ± gevÅŸetmeye yardÄ±mcÄ± olur.Â Kan damarlarÄ± gevÅŸediÄŸinde, daha yumuÅŸak kan akÄ±ÅŸÄ± olur ve basÄ±nÃ§ normale dÃ¶ner.Â
9
Abone Ol
Kan dolaÅŸÄ±mÄ±nÄ± dÃ¼zenler
Zengin bir potasyum, Ã§inko, manganez ve fosfor kaynaÄŸÄ± olan hÃ¼nnaplar, kan dolaÅŸÄ±mÄ±nÄ± dÃ¼zenlemeye de yardÄ±mcÄ± olur.Â KanÄ±nÄ±zdaki veya aneminizdekiÂ dÃ¼ÅŸÃ¼k demir iÃ§eriÄŸiÂ kas zayÄ±flÄ±ÄŸÄ±na, yorgunluÄŸa, hazÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸa, sersemlik ve biliÅŸsel sorunlara yol aÃ§abilir.Â Ä°yi bir kalp saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± korumak iÃ§in bu minerallerin bir kombinasyonu gereklidir.Â Demir, hemoglobin sayÄ±sÄ±nÄ± iyileÅŸtirmeye yardÄ±mcÄ± olur ve bu da anemiyi Ã¶nler.Â HÃ¼nnap sadece kan akÄ±ÅŸÄ±nÄ± artÄ±rmakla kalmaz, aynÄ± zamanda daha dÃ¼zenli birÂ kan dolaÅŸÄ±mÄ±nÄ± da saÄŸlar.
10
Abone Ol
Kemik gÃ¼cÃ¼nÃ¼ artÄ±rÄ±r
HÃ¼nnap tÃ¼ketmek, daha gÃ¼Ã§lÃ¼ kemiklere sahip olmanÄ±za yardÄ±mcÄ± olabilir.Â Bu meyveler,Â kemik gÃ¼cÃ¼nÃ¼ artÄ±rmaya yardÄ±mcÄ± olan kalsiyum, fosfor ve demir gibi minerallerle yÃ¼klÃ¼dÃ¼r.Â Osteoporoz ve diÄŸer kemik bozucu durumlardan muzdarip olanlar, etkiyi tersine Ã§evirmek veya durumu daha iyi yÃ¶netmek iÃ§in bu tatlÄ± ve ekÅŸi meyveyi tÃ¼ketmelidir. AyrÄ±ca, eklemlerde rahatlama saÄŸlayabilen ve ÅŸiÅŸliÄŸi azaltabilen antienflamatuvar Ã¶zelliklere sahiptir.
11
Abone Ol
HÃ¼nnap Ã§ayÄ± nasÄ±l yapÄ±lÄ±r?
HÃ¼nnaplarÄ±n bol olduÄŸu bir bÃ¶lgede yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z sÃ¼rece, yerel sÃ¼permarkette onlarÄ± bulmakta zorlanabilirsiniz.Â HÃ¼nnaplarÄ± aktarlarda veya iyi stoklanmÄ±ÅŸ saÄŸlÄ±klÄ± gÄ±da marketlerinde daha rahat bulabilirsiniz.
12
Abone Ol
HÃœNNAP Ã‡AYI NASIL YAPILIR?
HÃ¼nnap Ã§ayÄ±nÄ± hazÄ±rlamak iÃ§in su, zencefil kÃ¶kÃ¼, tarÃ§Ä±n kabuÄŸu ve Asya armudunu karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.Â OcaÄŸa bÃ¼yÃ¼k bir tencere koyun ve 3,8 litre su ekleyin.Â Bir zencefili kÃ¼Ã§Ã¼k parÃ§alara dilimleyin ve tencereye atÄ±n.Â Ãœzerine biraz tarÃ§Ä±n Ã§ubuklarÄ± ve dilimlenmiÅŸ Asya armudu ekleyin.
13
Abone Ol
Zencefil kÃ¶kÃ¼nÃ¼ veya Asya armudunu soymadan kullanmanÄ±z gerekir. Tencereye eklemeden Ã¶nce hÃ¼nnaplarÄ± delin.Â Bir soyma bÄ±Ã§aÄŸÄ±yla her hÃ¼nnapta birkaÃ§ kesim yapabilir, ayrÄ±ca Ã§atal yardÄ±mÄ±yla birkaÃ§ kez de delebilirsiniz.Â
14
Abone Ol
Tenceredeki suyu 4 saat piÅŸirin.Â Zencefilin yararlÄ± Ã¶zelliklerini yok edebileceÄŸi iÃ§in suyun kÄ±sÄ±k ateÅŸte kaynamasÄ±na izin verin. ArdÄ±ndan Ã§ayÄ± sÃ¼zÃ¼n.Â Zencefil kÃ¶kÃ¼, tarÃ§Ä±n, armut dilimleri ve meyve sularÄ±nÄ± Ã§Ä±karmak iÃ§in kevgir kullanÄ±n.Â BunlarÄ± atabilir veya yeni bir tarifte kullanabilirsiniz.Â
15
Abone Ol
Ã‡ayÄ± dikkatlice temiz ÅŸiÅŸelere, sÃ¼rahilere veya kavanozlara dÃ¶kÃ¼n. Ã‡ayÄ±n lezzetini en iyi ÅŸekilde korumak iÃ§in cam veya seramik kaplar kullanmanÄ±z Ã¶nerilir.
16
Abone Ol
Buna ek olarak, hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z Ã§ayÄ± sÄ±cakken iÃ§meniz daha faydalÄ± olacaktÄ±r.Â Elde edilen kavanozlarÄ± 10 gÃ¼ne kadar buzdolabÄ±nda saklayabilir,Â soÄŸuk ya da tekrar Ä±sÄ±tarak tÃ¼ketebilirsiniz.