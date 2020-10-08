Kronik kabÄ±zlÄ±k sorunlarÄ±nÄ±n giderilmesinde etkilidir Lifler ve karbonhidratlar aÃ§Ä±sÄ±ndan zengin olan hÃ¼nnaplar, metabolizmanÄ±zÄ± hÄ±zlandÄ±rmaya yardÄ±mcÄ± olan ve gÃ¼n boyu devam etmenizi saÄŸlayan harika bir enerji kaynaÄŸÄ±dÄ±r.Â Onu sÃ¼per besleyici yapan bazÄ± konsantre mineraller ve vitaminler iÃ§erir.Â Bunlar diyet lifleri, iÃ§erdikleri iÃ§in sindirimi son derece kolaydÄ±r ve bu nedenle kabÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n iyileÅŸtirilmesine yardÄ±mcÄ± olabilir.Â Kronik gastrointestinal sorunlarÄ± olan biriyseniz, o zaman her gÃ¼n bir avuÃ§ hÃ¼nnap, karnÄ±nÄ±za uzun vadeli bir rahatlama saÄŸlayabilir.