Bağışıklığı güçlendirir Hünnap, temel vitamin ve antioksidanlardan oluşan bir güç merkezidir. Özellikle cildi canlandırmaya yardımcı olan, serbest radikallerle savaşarak bağışıklığı güçlendiren C vitaminleri açısından oldukça zengindir. 100 gram hünnap, 69 miligram C vitamini içerir. Vücudumuz C vitamini üretemediği için mevcut olan doğal kaynaklardan en iyi şekilde yararlanmak son derece önemlidir. Bu nedenle hünnap, belki de mu mevsimde hastalıklardan korunmanın en iyi yolu olabilir.