Hıçkırık Nasıl Geçer? Hıçkırığa İyi Gelen Yöntemler
Hıçkırık, kişilerde beklenmedik zamanlarda meydana geliyor. Fakat uzun sürmesi halinde rahatsız edici bir sağlık sorununa dönüşebiliyor. Peki hıçkırık nasıl geçer? işte hıçkırığa iyi gelen yöntemler...
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Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak hıçkırık ile ilgili önemli bilgiler verdi, iyi gelen yöntemleri anlattı.
Hıçkırık, solunum kaslarından diyaframın ve bazen kaburgalar arasındaki kasların ritmik kasılmalarıyla oluşur. Ani ve hızlı bir nefes alma hareketi, ses tellerinin kapanmasıyla kesilir. Bu sırada oluşan 'hıçk' sesi nedeniyle hıçkırık olarak isimlendirilir. Yaklaşık dakikada 4-60 kez tekrarlayarak devam edebilir. Hıçkırık tipleri sürelerine göre sınıflanır, 48 saatten kısa sürüyorsa akut hıçkırıktır, 2-30 gün sürenler ‘inatçı’ ve 1 aydan uzun sürenler ‘dayanılmaz’ hıçkırık olarak isimlendirilir.
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Hıçkırık genellikle mide bağırsak sistemi ve merkezi sinir sistemi rahatsızlıkları sonucunda ortaya çıkar. Akut hıçkırıklar genellikle çocuklarda görülür ve genellikle kendiliğinden düzelir. Uzun süreli olduğunda kişinin hayatını dayanılmaz hale getirebilir. Yemek yemesini, uykusunu ve sosyalleşmesini önemli derecede zorlaştırır. Tanımlanmış yüzün üzerinde hıçkırık nedeni vardır ancak sürekli olan ve geçmeyen hıçkırık şikayetlerinde merkezi sinir sistemi hastalıkları düşünülmelidir.
Hıçkırık tek şikayet ise akla beyin hastalıkları gelmez, beraberinde başka belirtilerin de olması gerekir. Reflü hastalığı ve mide fıtığı ilk akla gelebilecek nedenler arasında sayılabilir. Koroner arter hastalığı, perikardit ve aort anevrizması gibi kalp hastalıkları araştırılmalıdır.
Burun, geniz, gırtlak hastalıkları incelenmeli, dış kulak yolu yabancı cisimleri de düşünülmelidir. Ayrıca elektrolit dengesizlikleri, üremi, hiperglisemi, zehirlenmeler veya bazı ilaçların yan etkileri olarak da hıçkırık görülebilmektedir. Ayrıca anksiyete, aşırı stres ve öfori gibi psikolojik durumlar sonucunda hıçkırık görülebilir.
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Hıçkırık neden olur?
Hıçkırığı tetikleyen nedenler şöyle sıralanabilir;
Reflü hastalığı Midenin aşırı yemek veya gazlı içeceklerle gerilmesi Aşırı acılı beslenme Fazla alkol alımı Akciğerlerin sigara veya rahatsız edici kokularla uyarılması Aşırı coşku veya üzüntü durumu.
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Hıçkırığa iyi gelen yöntemler
Buruna sirke çekmek. Limon gibi keskin kokuları koklamak. Hızlı nefes alıp vermek. Derin bir nefes alıp soluğumuzu tutmak. Boğazda öğürme refleksini uyarmak için küçük bir kaşıkla dilin gerisine dokunmak. Buzlu su içmek. Yüzü soğuk suyla yıkamak veya yüze soğuk kompres uygulamak.