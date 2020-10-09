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GeriKoleksiyonlar Hermes 2021 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Moda >Koleksiyonlar>Hermes 2021 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu
Koleksiyonlar
MAHMURE ÖZEL - Fotoğraflar: Backgrid UK

Hermes 2021 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu

Hermes, Paris Moda Haftası'nın son bölümünü 2021 İlkbahar-Yaz Koleksiyonunu sergilediği sinematik sürrealist bir podyum sahnesiyle kapattı. Ancak ünlülerin katılamaması ve aralıklarla çiseleyen yağmur, podyumu ve koleksiyonu bir parça gölgede bıraktı.

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Greko-Romen tanrıça heykellerinin baskıları, Hermes'in labirent gösterisini vurgulayan sütunlarla süslenmiş, setin etrafındaki aynalar ise mermer uzuvlarının parçalarını yansıtıyordu. Yaratıcı sunum, sürrealistler Salvador Dali ve Jean Cocteau'ya gönderme yaparak büyü, gizem ve derinlik hissi uyandırıyordu.

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Minimalist tasarımcı Nadège Vanhee-Cybulski için derinlik ana temaydı, ancak bazı kıyafetlerde sihir ve gizem eksikti. Parlak metalik örgüler, koyu ve nötr tonlarda ayrıştırılmış iç çamaşırlarında bir dış katman olarak yer aldı.

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Altın rengi, seksi bir ağ görünümündeki zincir küçük beyaz elbise, 1990'ları fazlasıyla hissettirdi.

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Diğer detaylarda, modelin tenini ortaya çıkaran, kenarları etnik görünümlü kahverengi elbise, derinlik konseptinin devamı niteliğindeydi.

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Genel olarak, düşük enerjili bir koleksiyon olsa da özellikle çok parçalı panelli giysiler, iyi bir tasarım eseri olarak dikkat çekti.

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Ayrıca, eski gül rengi bir palto, havacılık üniformalarına takılan şık, kıvrık bir yakayla göz alıcı görünüyordu.

7Hermes 2021 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu
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Hermes 2021 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu

8Hermes 2021 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu
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Hermes 2021 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu

Fotoğraflar: Backgrid UK

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