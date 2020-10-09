Hermes 2021 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu

Minimalist tasarımcı Nadège Vanhee-Cybulski için derinlik ana temaydı, ancak bazı kıyafetlerde sihir ve gizem eksikti. Parlak metalik örgüler, koyu ve nötr tonlarda ayrıştırılmış iç çamaşırlarında bir dış katman olarak yer aldı.