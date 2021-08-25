Hangi Emoji Ne Anlama Geliyor? Emojilere Göre Erkekleri Tanıma Rehberi

DİLİ ÇIKARAN EMOJİ Bir erkek sana bu emojiyi gönderdiğinde, bu birçok anlama gelebilir. Kesin olan bir şey var ki, senden kesinlikle hoşlanıyor, ama ne kadar ileri gidebileceğini ve nereye kadar ilerlemesine izin vereceğini görmek için sınırlarını test ediyor. Bir erkeğin biraz fazla agresif veya çapkın bir şey yazdıktan sonra bu emojiyi kullanacağını fark edeceksiniz. Mümkün olan en kısa sürede sizinle ne kadar fiziksel bir ilişki kurabileceğini ölçmeye çalışıyor olabilir. Dil çıkaran emoji, onun "Eğer kızdıysan, sadece bir şakaydı" deme şeklidir. Bu yüzden eğer sınır çizmek istiyorsanız ona göre tavır almanın tam sırası.