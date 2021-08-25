Hangi Emoji Ne Anlama Geliyor? Emojilere Göre Erkekleri Tanıma Rehberi
Çoğunlukla yazılı mesaj dilini kullandığımız son yıllarda sözcükler neredeyse yerini emojilere bırakmış durumda. Yeni nesil iletişim tarzımız olan birbirinden renkli emojiler ne anlama geliyor? Hangi erkek tipi daha çok hangi emojiyi kullanıyor? İşte, emojilere göre erkekleri tanıma rehberi…
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1
Emojilerinin gerçekte ne anlama geldiğini bilerek sohbet ettiğiniz kişiyi daha iyi tanımak istemez misiniz? Emojiler en iyi arkadaşınız veya en kötü düşmanınız olabilir. Duygularınızı metin yoluyla ifade etmenin harika bir yoludur, ancak bazen size gelen mesajlarda kafa karıştırıcı olabilir. Arkadaşlarınıza ve ailenize emoji gönderip almakta rahat olabilirsiniz ama aşık olduğunuz kişi denkleme girdiğinde her şey değişir. Emojilerinin ne anlama geldiğini bilmediğin bir erkek mesaj attığında kalbin daha hızlı atıyorsa, yalnız değilsin! Ne de olsa günümüz ilişkileri biraz karmaşık ve en azından emojilerin ne anlama geldiğini bilirseniz işiniz biraz daha kolaylaşmış olur. İşte, olabilir ve yol boyunca kaybolmak. Emojilerin kafa karıştırıcı dünyasında gezinmenize yardımcı olacak emojilere göre erkekleri tanıma rehberi…
2
YAN GÜLÜMSEME
Eğer bir erkekten yan gülümsemenin olduğu emoji alıyorsanız bu aslında pek de heyecanlanmamanız gereken bir emoji. Bu tip erkekler büyük ihtimalle aynı anda bir düzine kıza mesaj atıyordur. Flört etmeyi ve kızların gözdesi olmayı seviyorlar. Onları yola getireceğinizi düşünüyorsanız, zorlu bir mücadeleyi göze almalısınız. Uğraşmayı istemiyorsanız da arkanıza bile bakmadan oradan uzaklaşma fikrini bir gözden geçirin.
3
HAVALI EMOJİ
Hepimiz güvensizliklerden mustaribiz ve gözünün içine baktığınız adamın muhtemelen uğraştığı bir sürü kız var. Havalı olmak birine etkilemeye çalışırken her zaman işe yarar. Bu yüzden bu emoji erkeklerin favorisi. Bir erkek havalı, sakin ve aklı başında olduğunu düşünmeni istediğinde size bu emojiyi gönderecek. Ama içinin tamamen kıpır kıpır olduğunu unutmayın. Muhtemelen ondan gerçekten hoşlanıp hoşlanmadığından emin değil, bu yüzden ona bir laf atın ve onun sizden hoşlandığınız kadar sizin de onun içinde olduğunuzu bilmesini sağlayın.
4
DİLİ ÇIKARAN EMOJİ
Bir erkek sana bu emojiyi gönderdiğinde, bu birçok anlama gelebilir. Kesin olan bir şey var ki, senden kesinlikle hoşlanıyor, ama ne kadar ileri gidebileceğini ve nereye kadar ilerlemesine izin vereceğini görmek için sınırlarını test ediyor. Bir erkeğin biraz fazla agresif veya çapkın bir şey yazdıktan sonra bu emojiyi kullanacağını fark edeceksiniz. Mümkün olan en kısa sürede sizinle ne kadar fiziksel bir ilişki kurabileceğini ölçmeye çalışıyor olabilir. Dil çıkaran emoji, onun "Eğer kızdıysan, sadece bir şakaydı" deme şeklidir. Bu yüzden eğer sınır çizmek istiyorsanız ona göre tavır almanın tam sırası.
5
GÖZ KIRPAN EMOJİ
Bu sevimli emojiyi aldığınızda onu sevmiyor musunuz? İlgilenmediğiniz bir erkekten geliyorsa, hoş gelebilir. Ama gerçekten sevdiğin biri bunu size gönderdiğinde, yüzünüzün gülümsemesine neden olabilir. Çoğu zaman göz kırpmak, bir erkeğin flört etmesi için eğlenceli ve masum bir yoldur. Göz kırpmak onun güçlü ve kendinden emin olduğunu söyleme şeklidir ve yazdığı her kelimenin arkasında durur. Siz de onu sizi sevdiği kadar seviyorsanız, ona hemen geri birkaç göz kırpmayı unutmayın.
6
ATEŞLİ EMOJİ
Çoğu erkek bu emojiyi beğenilerini ifade etmede kullanıyor. Instagram’da fotoğraflarınızın yorumlarına biraz alev emojisi aldıysanız, devam edin ve arkanıza yaslanın. Alev emojisi her zaman bir iltifat olarak alınmalıdır. Öyleyse devam edin ve dünyasını ateşe verin!
7
ŞEYTANİ SURAT
Kendine güvenen ve kendinden emin bir adam, her fırsatta bu emojiyi atacaktır. Bu, onun daha kötü davranışlarında olduğu ve bununla başa çıkacağınız anlamına geliyor! Bu tam olarak ne istediğini bilen bir adam ve onu alana kadar durmayacak. Bu emojinin güzelliği, onunla birlikte olmak için herhangi bir kelime gerektirmemesidir.
8
KALPLİ ÖPÜCÜK
Kalp öpücüğü biraz daha samimidir. Sevgiyi ifade etmek için kullanılan pek çok emoji var ve kalp öpücüğü bunlardan biri. Normal öpücüğün daha ateşli versiyonudur ve ilişkinizin herhangi bir aşamasında kullanılır. Yeni tanıştığınız bir erkek size kalp öpücüğü ve "Tanıştığımıza memnun oldum!" mesajı gönderirse ardında çok derin anlamlar aramayın. Bu sadece sanal bir sevgi göstermek için kullanılan bir jesttir.
9
KALP EMOJİSİ
Bir erkeğin hayatındaki çok özel insanlara ayrılmış bazı ifadeler vardır ve kalp emojisi de bunlardan biridir. Kalp genellikle "aşk" ile ilgili olduğundan, bir erkek size karşı zaten çok güçlü hisleri yoksa, size bu emojiyi göndermez. Ama bir erkeğin gerçekten aşık olduğu bir kıza kalbini gönderecek kadar cesareti toplaması tamamen farklı bir oyundur. Henüz seni sevdiğini söylemediyse ama sana sürekli kalp emojisi gönderiyorsa, bil ki sana olan hisleri hayal edebileceğinden çok daha derin.
10
MELEK EMOJİSİ
Melek yüzüne aldanmayın. Muhtemelen her şeyin tatlı ve masum olduğunu umuyorsunuz, ama aslında tam tersi. Bu emoji, şeytani sırıtış emojisi gibi görünebilir çünkü tamamen aynı anlama gelirler. Melek yüzü onun yaramaz ve biraz sinsi olma şeklidir. Normalde meleksi olan her şeyle ilişkilendirilen bir emoji göndererek gerçek niyetini gizlemeye çalışıyor. Bir erkek size bu emojiyi gönderirse, sizinle yavaş yolu seçmeye çalışmadığını bilin. Bu nedenle, bir dahaki sefere size meleği gönderdiğinde, konuyu değiştirerek frenlemeyi düşünebilirsiniz.
11
UTANGAÇ EMOJİ
Felaketle sonuçlanan bir dizi başarısız ilişkiniz varsa, dünyada hala pek çok iyi adam olduğunu bilin. Ve şaşırtıcı bir şekilde, bu iyi adamlar kızaran emojinin arkasına saklanırlar. Sevimlidirler, kolayca utanırlar ve her zaman en iyi davranışlarını sergilerler. Bu, ailenizle tanıştırabileceğiniz türden bir adam. Hayatındaki herkese karşı her zaman saygılı ve nazik olacaktır. Ama onun için bu sadece bir sembol değil. Çoğu kızın hayatlarında sahip olmayı hayal ettiği türden bir erkek arkadaş!
12
MUTLU YÜZ EMOJİSİ
Telefonunuzda bu emojiye aşina iseniz, muhtemelen birden fazla mutlu yüz çeşidi olduğunu fark etmişsinizdir. Sıradan bir mutlu yüz var, bir de son derece mutlu yüz var. Erkek arkadaşınız size yüzünde kocaman bir sırıtışla gülen surat gönderdiyse, bu birçok anlama gelebilir.
Çoğu erkek, aşık oldukları kızın önünde gerçekten erkeksi olmak için ellerinden geleni yaparlar. Zayıf görünmek istemezler, bu yüzden tipik olarak tüm "kız gibi" emojilerden uzak duruyorlar. Aşırı mutlu yüz, erkeklerin çok sık kullanmadığı bir yüz. Çoğu erkek bu emojiden kaçınır çünkü bir kızı etkileyeceğini düşünür. Ama ilgilendiğiniz adam bu mutlu ve şanslı emojiyi kullanıyorsa, sohbetten zevk alıyor ve bunu göstermekten korkmuyor demektir.
13
KALPLİ GÖZ EMOJİSİ
Kalpli göz emojisi bir erkeğin sizden hoşlandığını göstermesinin çok sevimli bir yoludur. Ama aynı zamanda erkeklerin flört dünyasında kullandığı gizli bir emoji türüdür. Çünkü bir erkek, hayatı boyunca kalp göz emojisi gönderdiğini arkadaşlarına asla itiraf etmez. Bir erkek sizinle flört ediyor ya da samimi davranıyorsa, söylediğiniz veya yaptığınız her şeyi onayladığını göstermek için bu ifadeyi kullanacaktır. Bu senden gerçekten hoşlandığı anlamına gelmez ve kesinlikle sana çıkma teklif etmesi ihtimaline karşı tüm kıyafetini planlamaya başlaman gerektiği anlamına da gelmez. Kalp gözleri, bir erkeğin ya aşık olduğu ya da ilişkiyi bir sonraki seviyeye taşımak istediği zamanlar için ayrılmıştır. Ama son zamanlarda kalpli göz emojisi gülen surat gönderilmesi kadar yaygın. Yine de size arka arkaya dörtten fazla kalp gözü gönderirse, onun hayatında özel biri olduğunuz çok açık.