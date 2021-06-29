Güneş Çarpmasına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer, Belirtileri Nelerdir? Güneş Çarpmasına Evde İyi Gelen Şeyler
Yaz aylarının gelmesi ve sıcakların artmasıyla beraber güneş çarpması sorunları da artış göstermeye başladı. Güneş çarpması belirtileri dikkate alınmadığı ve gerekli tedavi yapılmadığında şuur kaybı gibi ciddi sorunları beraberinde getirebilir. Peki, şiddetli baş ağrısı ve halsizlik gibi şikayetlerle başlayan güneş çarpmasına ne iyi gelir, nasıl geçer, belirtileri nelerdir? İşte, güneş çarpmasına evde iyi gelen şeyler…
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Güneş çarpması, çocuk, genç, yaşlı her yaş aralığından kişilerin yaz aylarında en çok karşılaştığı sorunlar arasında yer alıyor. Uzun süre sıcakta kalmanın etkisiyle çeşitli sonuçlara neden olabilecek güneş çarpması belirtileri dikkate alınmadığında epilepsi tarzı nöbetlere yol açabiliyor. Peki, güneş çarpmasına ne iyi gelir, nasıl geçer? İşte, güneş çarpmasının belirtileri ve tedavisi…
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Güneş çarpmasına ne iyi gelir?
Güneş çarpması güneş altında uzun süre kalma sonucu, vücut ısısını ayarlayan mekanizmaların bozulmasına bağlı olarak ortaya çıkan klinik bir tablodur. Bu durumda ilk müdahale olarak aşağıda paylaştığımız öneriler dikkate alınabilir. Ancak bu uygulamaları denemeden önce mutlaka doktorunuza danışmanızda fayda var.
Hemen serin ve hava akımı olan bir yere alınmalı, giysileri çıkarılmalı, düz yatırılmalı, bacakları yukarı kaldırılmalı ve ciltten buharlaşma sağlayacak şekilde soğutulmalıdır.
Ilık -çok soğuk olmayan su banyosu yaptırılabilir veya koltuk altı, boyun ve kalçalarına soğuk kompres uygulanabilir.
Bilinci açıksa bol su ve tuzlu ayran verilmeli. Şuur bulanıklığı, havale geçirme gibi belirtiler varsa vakit geçirmeden hastaneye götürmelidir.
Kas krampları serin bir yerde dinlenme ve bol sıvı almaya rağmen 1 saatten uzun sürerse yine doktora başvurulmalıdır. Hastanın soğutulması ve yeterli sıvının verilmesi önemlidir.
Ateş düşürücülerin faydası yok, hatta verilmesi sakıncalı olabilir.
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Güneş çarpması nasıl geçer?
Güneş çarpması belirtilerinin olduğu kişilerin derhal soğuk bir yere taşınması gerektiğini ve kişinin hemen yarı oturur pozisyona gelecek şekilde başının yükseltilmesini tavsiye ediyor. İlk müdahalede tüm bunları yaptıktan sonra güneş çarpan kişinin elbiseleri çıkarılmalı veya azaltılmalı, bunu takiben baş ve vücut soğuk suyla yıkanmalı ve hastaneye kaldırılmalıdır.
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Güneş çarpmasına müdahale edilmediği takdirde beyin fonksiyonlarının kaybedilmesi veya ölümle sonuçlanan vakalar olabileceğine işaret eden uzmanlar, yapılan bilimsel çalışmalarda sıcak çarpması sonucu ölen hastaların büyük çoğunluğunun beyin hasarı nedeniyle kaybedildiği uyarısında bulunuyor.
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Güneş çarpması belirtileri nelerdir?
Güneş çarpmasında yüksek vücut ısısı, kırmızı, sıcak ve kuru bir deri, nabzın hızlanması, zonklayıcı bir baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, şuur bulanıklığı veya şuurun tamamen kaybolması gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Eğer bu belirtiler varsa mutlaka bir uzmana danışılması gerekir. Ayrıca aşağıdaki şu belirtilere de dikkat edilmelidir:
İştahsızlık ve hasta hissetme
Aşırı terleme ve solgun, nemli cilt
Kollarda, bacaklarda ve midede kramplar
Hızlı nefes alma veya nabız
38C veya üzeri yüksek sıcaklık
Çok susamak
Semptomlar yetişkinlerde ve çocuklarda genellikle aynıdır, ancak çocuklar daha halsiz ve uykulu olabilir.
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Güneş çarpması nasıl önlenir?
Sıcak havalarda veya egzersiz sırasında güneş çarpması riski daha fazladır. Güneş çarpmasını önlemeye yardımcı olmak için:
Özellikle egzersiz yaparken bol miktarda soğuk içecek için