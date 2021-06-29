Güneş Çarpmasına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer, Belirtileri Nelerdir? Güneş Çarpmasına Evde İyi Gelen Şeyler

Güneş çarpmasına ne iyi gelir? Güneş çarpması güneş altında uzun süre kalma sonucu, vücut ısısını ayarlayan mekanizmaların bozulmasına bağlı olarak ortaya çıkan klinik bir tablodur. Bu durumda ilk müdahale olarak aşağıda paylaştığımız öneriler dikkate alınabilir. Ancak bu uygulamaları denemeden önce mutlaka doktorunuza danışmanızda fayda var.



Hemen serin ve hava akımı olan bir yere alınmalı, giysileri çıkarılmalı, düz yatırılmalı, bacakları yukarı kaldırılmalı ve ciltten buharlaşma sağlayacak şekilde soğutulmalıdır.



Ilık -çok soğuk olmayan su banyosu yaptırılabilir veya koltuk altı, boyun ve kalçalarına soğuk kompres uygulanabilir.



Bilinci açıksa bol su ve tuzlu ayran verilmeli. Şuur bulanıklığı, havale geçirme gibi belirtiler varsa vakit geçirmeden hastaneye götürmelidir.



Kas krampları serin bir yerde dinlenme ve bol sıvı almaya rağmen 1 saatten uzun sürerse yine doktora başvurulmalıdır. Hastanın soğutulması ve yeterli sıvının verilmesi önemlidir.



Ateş düşürücülerin faydası yok, hatta verilmesi sakıncalı olabilir.