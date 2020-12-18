Göz ve Kirpik Hijyeninde Dikkat Edilmesi Gerekenler

GÖZ HİJYENİ İÇİN EN PRATİK VE ETKİLİ YÖNTEM NEDİR? Cinsiyet ve yaş gözetmeksizin kirpik temizliğinin alışkanlık haline getirilmesi gerekiyor. Göz temizliğini alışkanlık haline getirmek için şikayetinizin olmasını beklemeyin. Bunun da çok basit ve masrafsız bir yöntemi var. Nasıl duş alırken saçımızı yıkıyor, ovalayıp şampuanlıyorsak, aynı anda 1-2 dakikamızı ayırıp gözümüze şampuan kaçırmadan veya bebe şampuanı kullanarak kirpiklerimizi hafif mekanik baskı ile sıcak suyla yıkayabiliriz. Bu alışkanlık uzun dönemde kirpik ve kapak sağlığı için koruyuculuk sağlar.