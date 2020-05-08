Gençlik Kaynağı 8 Besin Grubu

OMEGA 3 VE OMEGA 6 YAĞ ASİTLERİ İÇEREN BESİNLER Parlayan temiz ve sağlıklı bir cildin anahtarıdır. Ayrıca kalp hastalıklarından da korur.



Omega 3 içeren besinler;



Omega 3 içeren yiyecekler genellikle deniz ürünleridir. Bazı bitki, yemiş ve et ürünlerinde de Omega3 içeren yiyecekler bulunmaktadır. Omega-3 yağ asitleri, balık ve keten tohumu gibi gıdalarda bulunur Kuruyemiş ve tohumlar; keten tohumu, chia tohumu ve ceviz gibi bitkisel yağlar (keten tohumu yağı, soya fasulyesi yağı ve kanola yağı gibi) farklı miktarlarda omega 3 içermektedir.