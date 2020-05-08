Gençlik Kaynağı 8 Besin Grubu

Ortalama yaşam süresi uzadı fakat yaşlanmaya hepimiz karşı koymaya çalışıyoruz. Üstelik sadece sağlıklı olmak değil, dinç ve güzel de görünmek istiyoruz. Hem uzun yaşamın hem de güzelliğin yolunun sağlıklı yaşamdan geçtiğini artık hepimiz biliyoruz.
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Peki genç ve sağlıklı kalmak için tüketmemiz gereken besin gruplarının başında neler geliyor gelin bakalım…
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C VİTAMİNİ DEPOSU YİYECEKLER
Serbest radikallerin vücudumuza verdiği hasara karşı koymak ve sağlıklı ışıldayan bir cilde sahip olmak için C vitamini deposu yiyecekler tüketmek önemli.
Selenyum, kırışıklıkları önler ve güneş ışınlarının cilde verdiği hasara karşı cildi korur. Selenyum içeren besinler daha parlak saçlara sahip olmanıza yardımcı olur.
Selenyum içeren besinler;
Brezilya cevizi, balık, tavuk, süzme peynir, yumurta, pirinç, ay çekirdeği
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DEMİR İÇEREN BESİNLER
Demir içeren besin grupları daha parlak saçlar ve canlı bir cilt kazandırır.
Demir içeren besinler;
Kırmızı et, beyaz et, koyu yeşil yapraklı sebzeler, balık, bakliyatlar, tahıllar, yumurta, pekmez, kuruyemiş ve kuru meyve
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ÇİNKO BAKIMINDAN ZENGİN BESİNLER
Çinko içeren besinler saçların sağlıklı uzamasını sağlar ve saç dökülmelerinin önüne geçer.
Çinko içeren besinler;
İstiridye, kırmızı et, kümes hayvanları, yengeç ve ıstakoz gibi deniz mahsulleri
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E VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER
E Vitamini cildi nemlendirir ve cildin onarılmasını sağlar.
E vitamini içeren besinler;
Buğday tohumu yağı, ay çekirdeği, badem, ayçiçek yağı, fındık, fıstık ezmesi, yer fıstığı, mısır yağı, brokoli, soya yağı, kivi, mango, domates, ıspanak
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POTASYUM ZENGİNİ BESİNLER
Yüksek kan basıncını düşürür kalp atışını düzenler.
Potasyum içeren besinler;
Kayısı, avokado, muz, kivi, süt, portakal, patates (özellikle kabukları), erik, ıspanak, domates, sebze suları, kabak ve fındık-fıstık çeşitleri özellikle potasyum bakımından zengindir.
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OMEGA 3 VE OMEGA 6 YAĞ ASİTLERİ İÇEREN BESİNLER
Parlayan temiz ve sağlıklı bir cildin anahtarıdır. Ayrıca kalp hastalıklarından da korur.
Omega 3 içeren besinler;
Omega 3 içeren yiyecekler genellikle deniz ürünleridir. Bazı bitki, yemiş ve et ürünlerinde de Omega3 içeren yiyecekler bulunmaktadır. Omega-3 yağ asitleri, balık ve keten tohumu gibi gıdalarda bulunur Kuruyemiş ve tohumlar; keten tohumu, chia tohumu ve ceviz gibi bitkisel yağlar (keten tohumu yağı, soya fasulyesi yağı ve kanola yağı gibi) farklı miktarlarda omega 3 içermektedir.
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A VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER
A vitamini içeren besinler bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Işıldayan sağlıklı gözlere sahip olmamıza yardımcı olurlar.
A vitamini içeren besinler;
Balkabağı, tatlı patates, lahana, havuç, ıspanak, kuru kayısı, brokoli, tereyağı, yumurta sarısı