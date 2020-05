Gençlik Kaynağı 8 Besin Grubu

C VİTAMİNİ DEPOSU YİYECEKLER Serbest radikallerin vücudumuza verdiği hasara karşı koymak ve sağlıklı ışıldayan bir cilde sahip olmak için C vitamini deposu yiyecekler tüketmek önemli.



C Vitamini içeren besinler;



Siyah frenk üzümü, kırmızıbiber, kivi, yeşil dolmalık biber, portakal, çilek, papaya, brokoli, maydanoz, ananas, brüksel lahanası, karnabahar, mango, limon, greyfurt, bezelye, domates