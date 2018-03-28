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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Aşk İlişkiler>Erkekler Cinsellikte Ne İster?
Aşk İlişkiler

Erkekler Cinsellikte Ne İster?

Erkekler cinsellikte partnerinden ne bekler? Aile Danışmanı ve Cinsel Terapist Psikolog M. Berk Karaoğlu, 10 maddede erkeklerin aslında ne istediklerini anlattı...

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1Erkekler yatakta fantezi kurmak isteyebilir
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Erkekler yatakta fantezi kurmak isteyebilir

Her erkeğin hayal dünyasında özel fanteziler bulunmaktadır. Bu hayalleri gerçekleştiren kadınlar erkekleri en çok mutlu eden kadınlardır.

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Bu nedenle kurulan fantezilere dahil olarak erkeği cesaretlendirmek kadınların yapması gereken en önemli şeylerden biridir.

3Erkekler yatakta rahat ortam ve geniş zaman isteyebilir
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Erkekler yatakta rahat ortam ve geniş zaman isteyebilir

Erkekler uzun süreli cinsellikler yaşamaktan hoşlanır ve bundan zevk alırlar. Cinselliğe kısa zamanlar ayrılması ve oldu bittiye getirilmesi kesinlikle yanlıştır.

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Zaman kavramının sınırsız olduğunu bilen erkek yatakta daha iyi performans gösterir. Cinsel birlikteliğin yaşanacağı ortam kesinlikle rahat ola- malıdır.

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Rahatsız edilecekleri düşüncesi ile sevişen erkeğin kendi alacağı hazzı ve eşine vereceği tatmin seviyesini düşürür.

6Erkekler yatakta sesli birliktelik isteyebilir
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Erkekler yatakta sesli birliktelik isteyebilir

Araştırma sonuçları erkeklerin büyük çoğunluğunun sesli birliktelikten haz aldıklarını göstermiştir.

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Kadının yatakta çığlıklar attığı, derin soluk alışverişlerinde bulunduğu seksten erkekler çok büyük keyif almaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ses düzeyinin ayarlanmasıdır.

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Kadının çıkardığı sesler ya da soluk alışverişleri erkeğin duyacağı ancak dışarıdaki insanların duyamayacağı düzeyde olmalıdır. Ve bunun yanında erkekleri yatakta övmeyi ihmal etmemek gerekir.

9Erkekler yatakta iyi görsellik ve güzel koku isteyebilir
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Erkekler yatakta iyi görsellik ve güzel koku isteyebilir

Seks hayatı sunuma dayanır. 5 duyu organından olan görsellik erkek için önemlidir.

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Kadının öz bakımı ve kıyafeti cinsellikte erkeğin dikkat ettiği durumların başında gelir. Erkeği etkilemek istiyorsak nasıl göründüğümüze dikkat etmeliyiz.

11Erkekler yatak odasıyla sınırlı olmak istemeyebilir
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Erkekler yatak odasıyla sınırlı olmak istemeyebilir

Erkekler çoğu konuda sınır istemediği gibi tek bir mekan ya da ortama sınırlı kalmak istemeyebilir. Bu sebeple birçok noktada cinselliği başlatmak için adımlar atabilir.

12Erkekler sabah uyandıklarında sevişmek isteyebilir
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Erkekler sabah uyandıklarında sevişmek isteyebilir

Erkekler için günün ilk saatleri oldukça verimlidir. Kan dolaşımının hızlı olduğu ve sertleşme sorunu yaşamadıkları bu saatlerde, sevişme vakti olarak görülen gecenin geç saatlerine göre erkek daha istekli ve enerjik olurlar. Bu da daha iyi performans göstermelerini sağlamaktadır.

13Erkekler yatakta kadının onu tahrik etmesini isteyebilir
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Erkekler yatakta kadının onu tahrik etmesini isteyebilir

Erkeğin yatakta zevk alması için onun bedenindeki hassas noktaları bilmeli ve seks sırasında o bölgeleri uyarmalısınız. Erkekler bu durumdan oldukça haz alacaklardır.

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Bu bölgelere; omuzlar, boyun, ense, alt karın bölgesi, diz kapağı, dil ve dudak örnek olarak gösterilebilir.

15Erkekler yatakta kendilerine masaj yapılmasını isteyebilir
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Erkekler yatakta kendilerine masaj yapılmasını isteyebilir

Erkekler için cinsellikte sonuç odaklı gitmek performans kaygısı yaratacağından dolayı ilk başta masajla başlayıp kan dolaşımının ve erotik hazzın arttırılması oldukça önemli olabilmektedir.

16Erkekler cinsel yaşamın mahrem kalmasını isteyebilir
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Erkekler cinsel yaşamın mahrem kalmasını isteyebilir

Erkekler eşleriyle yaşadıkları cinsel deneyimleri kimseye anlatmazlar ve eşlerinden de aynı şeyi beklerler.

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Çevrelerinin bildiği cinsel birliktelik erkeğin sertleşme güçlüğü ve orgazm yaşamasına sebep olabilir. Bu nedenle erkeği mutlu edebilmek için mahremiyet duygu- suna önem vermelisiniz.

18Erkekler kendilerine yeni deneyim ve tecrübe kazandırılmasını isteyebilir
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Erkekler kendilerine yeni deneyim ve tecrübe kazandırılmasını isteyebilir

Erkekler yatakta kadınların izin verdiği kadar tecrübe sahibi olurlar. Ve erkeklere öğrettikleriniz kadarıyla size haz dolu zevk deneyimi yaşatırlar.

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Bu nedenle erkeğe yeni deneyimlerin kapılarını açarak ve seks hayatınıza renk katarak erkeğinizi de mutlu etmek mümkündür.

Kaynak Fotoğraflar: iStock, Ingimage

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