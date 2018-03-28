Erkekler Cinsellikte Ne İster?

Erkekler cinsellikte partnerinden ne bekler? Aile Danışmanı ve Cinsel Terapist Psikolog M. Berk Karaoğlu, 10 maddede erkeklerin aslında ne istediklerini anlattı...
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Erkekler yatakta fantezi kurmak isteyebilir
Her erkeğin hayal dünyasında özel fanteziler bulunmaktadır. Bu hayalleri gerçekleştiren kadınlar erkekleri en çok mutlu eden kadınlardır.
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Bu nedenle kurulan fantezilere dahil olarak erkeği cesaretlendirmek kadınların yapması gereken en önemli şeylerden biridir.
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Erkekler yatakta rahat ortam ve geniş zaman isteyebilir
Erkekler uzun süreli cinsellikler yaşamaktan hoşlanır ve bundan zevk alırlar. Cinselliğe kısa zamanlar ayrılması ve oldu bittiye getirilmesi kesinlikle yanlıştır.
4
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Zaman kavramının sınırsız olduğunu bilen erkek yatakta daha iyi performans gösterir. Cinsel birlikteliğin yaşanacağı ortam kesinlikle rahat ola- malıdır.
5
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Rahatsız edilecekleri düşüncesi ile sevişen erkeğin kendi alacağı hazzı ve eşine vereceği tatmin seviyesini düşürür.
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Erkekler yatakta sesli birliktelik isteyebilir
Araştırma sonuçları erkeklerin büyük çoğunluğunun sesli birliktelikten haz aldıklarını göstermiştir.
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Kadının yatakta çığlıklar attığı, derin soluk alışverişlerinde bulunduğu seksten erkekler çok büyük keyif almaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ses düzeyinin ayarlanmasıdır.
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Kadının çıkardığı sesler ya da soluk alışverişleri erkeğin duyacağı ancak dışarıdaki insanların duyamayacağı düzeyde olmalıdır. Ve bunun yanında erkekleri yatakta övmeyi ihmal etmemek gerekir.
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Erkekler yatakta iyi görsellik ve güzel koku isteyebilir
Seks hayatı sunuma dayanır. 5 duyu organından olan görsellik erkek için önemlidir.
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Kadının öz bakımı ve kıyafeti cinsellikte erkeğin dikkat ettiği durumların başında gelir. Erkeği etkilemek istiyorsak nasıl göründüğümüze dikkat etmeliyiz.
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Erkekler yatak odasıyla sınırlı olmak istemeyebilir
Erkekler çoğu konuda sınır istemediği gibi tek bir mekan ya da ortama sınırlı kalmak istemeyebilir. Bu sebeple birçok noktada cinselliği başlatmak için adımlar atabilir.
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Erkekler sabah uyandıklarında sevişmek isteyebilir
Erkekler için günün ilk saatleri oldukça verimlidir. Kan dolaşımının hızlı olduğu ve sertleşme sorunu yaşamadıkları bu saatlerde, sevişme vakti olarak görülen gecenin geç saatlerine göre erkek daha istekli ve enerjik olurlar. Bu da daha iyi performans göstermelerini sağlamaktadır.
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Erkekler yatakta kadının onu tahrik etmesini isteyebilir
Erkeğin yatakta zevk alması için onun bedenindeki hassas noktaları bilmeli ve seks sırasında o bölgeleri uyarmalısınız. Erkekler bu durumdan oldukça haz alacaklardır.
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Bu bölgelere; omuzlar, boyun, ense, alt karın bölgesi, diz kapağı, dil ve dudak örnek olarak gösterilebilir.
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Erkekler yatakta kendilerine masaj yapılmasını isteyebilir
Erkekler için cinsellikte sonuç odaklı gitmek performans kaygısı yaratacağından dolayı ilk başta masajla başlayıp kan dolaşımının ve erotik hazzın arttırılması oldukça önemli olabilmektedir.
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Erkekler cinsel yaşamın mahrem kalmasını isteyebilir
Erkekler eşleriyle yaşadıkları cinsel deneyimleri kimseye anlatmazlar ve eşlerinden de aynı şeyi beklerler.
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Çevrelerinin bildiği cinsel birliktelik erkeğin sertleşme güçlüğü ve orgazm yaşamasına sebep olabilir. Bu nedenle erkeği mutlu edebilmek için mahremiyet duygu- suna önem vermelisiniz.
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Erkekler kendilerine yeni deneyim ve tecrübe kazandırılmasını isteyebilir
Erkekler yatakta kadınların izin verdiği kadar tecrübe sahibi olurlar. Ve erkeklere öğrettikleriniz kadarıyla size haz dolu zevk deneyimi yaşatırlar.
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Bu nedenle erkeğe yeni deneyimlerin kapılarını açarak ve seks hayatınıza renk katarak erkeğinizi de mutlu etmek mümkündür.