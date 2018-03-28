Erkekler Cinsellikte Ne İster?

Erkekler sabah uyandıklarında sevişmek isteyebilir Erkekler için günün ilk saatleri oldukça verimlidir. Kan dolaşımının hızlı olduğu ve sertleşme sorunu yaşamadıkları bu saatlerde, sevişme vakti olarak görülen gecenin geç saatlerine göre erkek daha istekli ve enerjik olurlar. Bu da daha iyi performans göstermelerini sağlamaktadır.