En İyi Zombi Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Zombi Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Korku filminin bir alt türü olan zombi filmleri, ''yaşayan ölü'' olarak tanımlanan yaratıkların insanlara saldırmasını konu alır. Çeşitli nedenlerden dolayı dirilen ölüler ve onlara karşı mücadele veren insanlar bu filmlerin temelini oluşturur. İlk zombi filmi 1932 yılında siyah beyaz ve sessiz olarak çekilmiştir. İşte, en iyi zombi filmlerini sizler için derledik.
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1
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Bazı filmlerde belli başlı değişiklikler olsa da yaşayan ölülerin özellikleri genelde aynıdır. Hepsi çok yavaş hareket eder ve düşünme yetenekleri yoktur. Taze insan etiyle beslenen bu yaratıkların bir diğer özelliği ise sadece kafalarından vurulduğunda tekrar ölmeleridir. Özellikle 2000'li yılların başından itibaren yeniden zombi filmlerine olan rağbet arttı. Genelde B sınıfı olan bu filmler düşük bütçelerle çekilmeye devam ediyor.
2
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Yeni ve eski en iyi zombi filmleri
Yaşayan Ölülerin Gecesi
1968 tarihli ''Night of the Living Dead'' filmi George A. Romero tarafından çekildi. 1932 yapımı olan filmden sonra ilk sesli ve renkli zombi filmi olma özelliğini taşıyan bu yapım, ''En İyi Makyaj'' dalında ödül kazandı. O dönemde yeni arayışlara girmiş olan korku sinemasına yepyeni bir soluk getiren Yaşayan Ölülerin Gecesi kendisinden sonra çekilecek olan zombi filmlerine de esin kaynağı oldu.
3
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Ölüler Ülkesi
George A. Romero'nun tam 37 yıl sonra çektiği bu yeni zombi filminde Amerika toplamda üç bölgeye ayrılmıştır. Zombiler ve sivil halk dışında gökdelenlerde yaşayan askerlerin mücadelesi filmin temelini oluşturuyor.
4
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Shaun Of The Dead
İngiltere yapımı olan Ölülerin Şafağı mizahi unsurlarla örülü absürt komedi tarzında bir zombi filmidir. Shaun karakterini canlandıran Simon Pegg bu filmdeki oyunculuğuyla birçok farklı festivalden ödül almayı başardı. Filmin en önemli özelliği zombi - komedi filmlerinin öncüsü olmasıdır.
5
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Ada: Zombilerin Düğünü
Türkiye'de çekilmiş olan ilk ve tek zombi filmi olan Zombilerin Düğünü absürt komedi ile korku ögelerini başarıyla harmanlamış olan bir yapım. Adalarda gittikleri bir düğünde yaşayan ölülerin saldırına uğrayan bir grup arkadaşın yaşadığı olayları aktaran filmde Taner Birsel ve Cansel Elçin gibi usta oyuncular da yer alıyor.
6
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Resident Evil
Türkiye'de Ölümcül Deney adıyla gösterime girmiş olan yapım Resident Evil toplamda altı filmden oluşan bir seri. Film bir video oyunundan uyarlandı. Milla Jovovich'in başrolünde yer aldığı serinin tüm filmlerinde Paul W. S. Anderson oturuyor.
7
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Doghouse
2009 yapımı Doghouse absürt - zombi filmlerinin başarılı örneklerinden bir diğeri. Diğerlerinden farklı olarak bu filmde sadece kadınlar zombiye dönüşüyor. Ormanlık bir alanda düşük bütçeyle çekilen bu Doghouse türü sevenlerden tam not almayı başardı.
8
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Ga Goa Gone
Bollywood sinemasında çekilmiş ilk zombi filmi olan Ga Goa Gone, 6.5 gibi yüksek bir imdb puanına sahip. Temposu bir an bile düşmeyen yapım özellikle gerçekçi aksiyon sahneleriyle aldığı puanı hak ediyor.
9
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Fido
Yaşayan ölülerin hizmetçi olarak kullanıldığı bambaşka bir dünyayı anlatan film, son derece orijinal bir senaryo ve akıcı bir kurguya sahip. Fido adlı zombinin yan komşuya saldırması ile birlikte olaylar gelişir. Kanada yapımı film uluslararası festivallerden toplamda 13 ödülle döndü.
10
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World War Z
Yüksek bütçeli prodüksiyonu ile dikkatleri üzerine çeken World War Z'nin başrolünde ünlü oyuncu Brad Pitt yer alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise genelde dram türündeki filmleriyle bilinen Marc Foster oturuyor.
11
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Dead Snow
Norveç yapımı filmde bir Nazi subayının gerçekleştirdiği laboratuvar deneyinin ardından zombiye dönüşen Alman askerleri konu ediniyor. Filmin 2014 yılında ikincisi çekilse de ilk filmi kadar başarılı olamamıştır.