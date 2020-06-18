En İyi Zombi Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Zombi Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Bazı filmlerde belli başlı değişiklikler olsa da yaşayan ölülerin özellikleri genelde aynıdır. Hepsi çok yavaş hareket eder ve düşünme yetenekleri yoktur. Taze insan etiyle beslenen bu yaratıkların bir diğer özelliği ise sadece kafalarından vurulduğunda tekrar ölmeleridir. Özellikle 2000'li yılların başından itibaren yeniden zombi filmlerine olan rağbet arttı. Genelde B sınıfı olan bu filmler düşük bütçelerle çekilmeye devam ediyor.