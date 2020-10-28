En İyi Zaman Yolculuğu Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Zaman Yolculuğu Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Zaman yolculuğu filmleri, sinema filmleri arasında özel yeri vardır. Geçmişi veya geleceği merak eden insanların ilgi duyduğu filmlerdir. Geçmişi değiştirmenin, geleceği şekillendirmenin hayalini beyaz perdeye yansıtıyorlar. Konusu her ne kadar çok zor olsa da bu konuda başarılı olmuş birçok zaman yolculuğu filmleri bulunuyor. Bunlar arasından en iyilerini sizler için derledik.
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1
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Zaman yolculuğu filmlerinde genel olarak, yapılan yanlışları düzeltmek için geçmişe yolculuk yapılır. İnsanlar sürekli pişmandırlar ve bunu düzeltmek için geçmişe gitmenin yolunu ararlar. Bunu da drama, macera, romantik, komedi dalında işlemeye çalışıyorlar.
2
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Ahmaklar
Kara mizah türündeki filmde Joe Bowers (Luke Wilson), Rita (Maya Rudolp) ile birlikte bir deney için uyutulurlar. Bir yıl sonra uyandırılacaklardır. Fakat unutulurlar. Ancak 500 yıl sonra uyandırılırlar. Gelecekte insanlar üreyememektedir. Zeka seviyesi düşük bir toplum haline gelmişlerdir.
3
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Bill ve Ted’in Maceraları
Yıl 2688. Ütopik toplumun iki lideri Bill (Alex Winter) ve Ted (Keanu Reeves), Rufus’u (George Carlin) geçmişe gençliklerine gönderirler. Amaç, daha zeki ve çalışkan olmalarını sağlamaktır. Rufus, geçmişe giderek bu ikiliyle tanışır. Tarih dersinden başarılı olmaları için onları zaman makinesiyle olayların merkezine götürür.
4
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Bugün Aslında Dündü
Phil Connors (Bill Murray) bir radyoda hava durumu sunucusudur. 1 Şubat’ta programını yaptıktan sonra yapımcı Rita Hanson (Andie MacDowell), kameraman Larry (Chris Eliot) ile bir festivale giderler. Festivalde haberlerini yaptıklarında fırtına nedeniyle kasabada mahsur kalırlar. Ertesi gün uyandığında Phil bir şeylerin ters gittiğini anlamaya başlar.
5
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Geleceğe Dönüş
Marty (Michael J. Fox), çılgın profesör Emmet Brown (Chirsopher Loyd) ile vakit geçirmeyi seven bir gençtir. Profesör, ona zamanda yolculuk yapmayı sağlayan arabayı icat ettiğini söyler. Gece vakti kent meydanında buluşmalarını ister. Marty, arabayla gelecek yerine geçmişe gider. Orada anne ve babasının gençliğiyle karşılaşır.
6
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Harry Potter ve Azkaban Tutsakları
Katil Sirius Black, Azkaban hapishanesinden kaçmıştır. Hedefinde Harry vardır. Harry, Sirius’un ailesinin öldürülmesinde rolü olduğuna inanıyor. Bir gün gizlice Hagrid’in kulübesine giderler. Konseyin, özel bir yaratığın öldürme kararını duyarlar. Bunu önlemek için zamanda yolculuk yapmaya karar verirler.
7
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Maymunlar Gezegeni
Taylor (Charlton Heston), Landon (Robert Gunner), Dodge (Jeff Burton) ve Stewart (Dianne Stanley) uzay gemilerinde kış uykusundadırlar. Onlar uykudayken gemileri bir gezegene düşer. Gezegende keşif turu yaparken ilkel görünümlü insanlarla karşılaşırlar. Ancak asıl korkması gerekenler insan giyimli maymunlardır.
8
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Star Trek
Serinin 11. filmidir. Kaptan Kirk (Chris Pane), Mister Spock (Zachary Quinto) ve ekibin gençlik yıllarıdır. Uzay gemisi Atılgan ile dünyayı tehdit eden uzaylı yaratıklar arasındaki mücadele yansıtılıyor. Kaptan ve ekibi, uzaydaki dengeyi sağlamak için bilinmeyen bir gezegene doğru yola çıkarlar.
9
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Terminatör 2
Terminatör serisinin ikinci filmidir. Sera Connor (Linda Hamilton), akıl hastanesine düşmüştür. 10 yaşındaki oğlu John’u bakıcı bir ailenin yanındadır. Gelecekten bir makine John’u öldürmek için gönderilir. Geleceğin insanları da John’u koruması için, daha önce gönderilen makinenin bir üst modelini gönderilir.
10
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Tetikçiler
2074 yılında zamanda yolculuk yapmak mümkündür. Fakat bu yolculuk kötü kişilerin elindedir. Öldürülmesini istedikleri kişileri 30 yıl öncesine gönderiyorlar. Geçmişte onlar için çalışan bir çete vardır. Bu çeteye yeni giren Joe (Joseph Gordon Lewit), ilk görevine gittiğinde ne yapacağını bilemez. Çünkü öldürmesi gereken kişi kendisidir.
11
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Yarının Sınırında
Gelecekte dünya, yaratıkların istilası altındadır. Savaş tecrübesi olmayan Bill Cage (Tom Cruise), cepheye gönderilir. İlk tecrübesinde yaratıklar tarafından öldürmeden önce, bir yaratık öldürür. Uyandığında aynı günü yaşadığını fark eder. Gün onun için artık sürekli tekrarlamaktadır. Bunu yaratıkları yenmek için kullanır.