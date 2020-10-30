En İyi Wes Anderson Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Wes Anderson Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Ünlü isim film projelerinde genellikle aynı oyuncularla çalışıyor. Bu oyuncuların başında Bill Murray, Tilda Swinton, Ben Stiller ve Owen Wilson geliyor. Amerikan Bağımsız Sinemasının öncü isimlerinden biri olan Wes Anderson, çektiği her filmle, büyük beğeni topluyor. Senaryolarında sıklıkla ironi ve kara mizah ögelerine yer verdi. 51 yaşındaki deneyimli yönetmen sinema kariyerinde birçok ödül kazandı. Bu ödüllerden bazıları şunlardır: Gümüş Ayı En iyi Yönetmen Ödülü, Bağımsız Ruh En iyi Yönetmen Ödülü, BAFTA En İyi Özgün Senaryo Ödülü.