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GeriKültür Sanat En İyi Wes Anderson Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Wes Anderson Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>En İyi Wes Anderson Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Wes Anderson Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kültür Sanat

En İyi Wes Anderson Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Wes Anderson Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Başarılı yönetmen, 1 Mayıs 1969 tarihinde Amerika'nın Teksas eyaletinde doğdu. Film sektörüne girmeden önce babası gibi reklam yazarlığı yaptı. Teksas Üniversitesinde felsefe okurken, Owen Wilson ile tanışması, sinemaya yönelmesini sağladı. Sinemaseverler için Wes Anderson'ın en çok izlenen filmlerini listeledik.

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1
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Ünlü isim film projelerinde genellikle aynı oyuncularla çalışıyor. Bu oyuncuların başında Bill Murray, Tilda Swinton, Ben Stiller ve Owen Wilson geliyor. Amerikan Bağımsız Sinemasının öncü isimlerinden biri olan Wes Anderson, çektiği her filmle, büyük beğeni topluyor. Senaryolarında sıklıkla ironi ve kara mizah ögelerine yer verdi. 51 yaşındaki deneyimli yönetmen sinema kariyerinde birçok ödül kazandı. Bu ödüllerden bazıları şunlardır: Gümüş Ayı En iyi Yönetmen Ödülü, Bağımsız Ruh En iyi Yönetmen Ödülü, BAFTA En İyi Özgün Senaryo Ödülü.

2Büyük Budapeşte Oteli
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Büyük Budapeşte Oteli

Avusturyalı yazar Stefan Zweig'ın kısa bir öyküsünden sinemaya uyarlanan filmde, bir otelde yaşanan absürt olaylar anlatılıyor. Daniel Dafoe, Adrien Brody ve Ralph Fiennes'ın oyunculuklarıyla renk kattığı film, dünya çapında 175 milyon dolarlık hasılat elde etti.

3Fantastic Mr. Fox
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Fantastic Mr. Fox

Ülkemizde ''Yaman Tilki'' adıyla gösterime giren film, klasik animasyon tekniklerinin dışına çıkarak, izleyicilere keyifli bir 90 dakika vadediyor. 2009 yılında gösterime giren film Satellite En İyi Animasyon Ödülüne layık görüldü.

4Hotel Chavalier
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Hotel Chavalier

13 dakikalık kısa fim, Küs Kardeşler Limited Şirketi filmindeki Jack'in, Hotel Chavalier'deki bir gecesine odaklanıyor. ABD- Fransa ortak yapımı filmde güzel oyuncu Natalier Portman da rol alıyor.

5Isle of Dogs
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Isle of Dogs

Distopik bir gelecekte geçen animasyon türündeki filmde, dünya üzerindeki tüm köpekler bir çöp adasına sürülür. Köpekler bir yandan adadan kurtulmaya çalışırken diğer yandan vahşi köpeklere karşı önlem almak zorundadır. Animasyonu seslendiren isimler arasında Bryan Cranston, Greta Gerwig ve Edwart Norton gibi ünlü isimler yer alıyor.

6Küs Kardeşer Limited Şirketi
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Küs Kardeşer Limited Şirketi

Uzun yıllar sonra babalarının ölümü nedeniyle bir araya gelen kardeşlerin tren yolculuğunu anlatan filmin Imdb puanı 7.2. Filmin oyuncu kadrosunda Adrien Brody Owen Wilson, Natalie Portman ve Amara Karan yer alıyor.

7Moonrise Kingdom
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Moonrise Kingdom

Cannes Film Festivalinde açılış yapan bu aile komedisi, En İyi Film Dalında Gotham Bağımsız Film Ödülüne layık görüldü. Hem senaryosu hem de görselliğiyle sinema eleştirmenlerinden tam not alan Moonrise Kingdom'un Imdb puanı 7.8

8Rushmore
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Rushmore

Wes Anderson'ın ilk uzun metrajı filmi Rushmore, 1998 yılında izleyicilerle buluştu. Usta komedyen Bill Murray'a, Bağımsız Ruh En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülünü getiren filmin müzikleri ve kostüm tasarımları da izleyicilerden tam not aldı.

9The French Dispatch
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The French Dispatch

Wes Anderson'ın merakla beklenen yeni filmi The French Dispatch'in Aralık ayında gösterime girmesi bekleniyor. Yönetmenin çektiği nadir dönem filmlerinden biri olan yapım, 20. yüzyılın Fransa'sında geçiyor.

10The Life Aquatic with Steve Zissou
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The Life Aquatic with Steve Zissou

Senaryosunu Noam Baumbach ve Wes Anderson'ın birlikte yazdığı Suda Yaşam, bir su altı kaşifinin yaşadığı trajikomik olaylara odaklanıyor. Macera, komedi türündeki film 2004 yılında gösterime girdi.

11The Royal Tenenbaums
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The Royal Tenenbaums

Sinema tarihindeki en tuhaf ve çılgın ailelerinden birinin anlatıldığı film, Amerika'daki prömiyerini 4 Aralık 2001 tarihinde yaptı. Gene Hackman hayat verdiği Royal Tenenbaum karakteri ile Altın Küre'ye aday gösterildi. Filmin oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimler ise şunlardır: Ben Stiller, Angelica Huston, Bill Murray, Luke Wilson.

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