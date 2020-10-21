En İyi Türk Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Türk Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)

Türk dizileri kısa süre içerisinde geniş izleyici kitlesine ulaşmayı başarmıştır. Türk dizi tarihinde Yeşilçam'dan beridir gelen hem diziler hem de filmler yer almaktadır. Bundan ötürü Türk dizileri ülkemizde oldukça popülerdir. Türk kanallarında da yayınlanan bu diziler aynı zamanda Orta Doğu'da da yayınlanmaktadır. Türk dizileri içerisinde çekilmiş olan pek çok başyapıt dizi bulunmaktadır. Bundan dolayı bu diziler hala günümüzde Youtube veya başka platformlar aracılığı ile izlenmektedir. Netflix platformunda da yine beğenilen ve çekilmiş olan Türk dizileri yer almaktadır. Bilim kurgu ve aşk kategorisinde Türk dizileri çekilmiştir.