En İyi Türk Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Türk Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
Ülkemizde çekilmiş olan Türk dizileri sadece ülkemizde değil aynı zamanda Dünyaca ünlü olan dizilerdir. Dünya'ya oldukça fazla Türk dizisi ihracatı yaptığımız su götürmez bir gerçektir. Gerek dram gerek aşk gerekse de aksiyon yüklü olan bu diziler dünyanın en iyi dizileri arasında gösterilmektedir. Peki, en iyi Türk dizileri hangileridir? Yeni ve eski zamanlarda çekilmiş gelmiş geçmiş en iyi Türk dizileri hangileridir? İşte, en iyi Türk dizileri listesi.
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1
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Türk dizileri kısa süre içerisinde geniş izleyici kitlesine ulaşmayı başarmıştır. Türk dizi tarihinde Yeşilçam'dan beridir gelen hem diziler hem de filmler yer almaktadır. Bundan ötürü Türk dizileri ülkemizde oldukça popülerdir. Türk kanallarında da yayınlanan bu diziler aynı zamanda Orta Doğu'da da yayınlanmaktadır. Türk dizileri içerisinde çekilmiş olan pek çok başyapıt dizi bulunmaktadır. Bundan dolayı bu diziler hala günümüzde Youtube veya başka platformlar aracılığı ile izlenmektedir. Netflix platformunda da yine beğenilen ve çekilmiş olan Türk dizileri yer almaktadır. Bilim kurgu ve aşk kategorisinde Türk dizileri çekilmiştir.
2
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Asmalı Konak
2002 yapımlı Asmalı Konak dizisi 2004 senesine kadar yayın hayatına devam etmiştir. Henüz 2 sene yayınlanmasına rağmen en çok beğenilen Türk dizileri arasına girmiştir. Asmalı Konak dizisi dram ve romantik türünde çekilmiş bir dizidir.
3
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Börü
Börü sinema filminin dizi şeklinde uyarlanmış bir dizisi olan Börü, kısa sürede geniş izleyici kitlesine ulaşmıştır. Börü dizisi dram aksiyon ve polisiye dalında çekilmiş bir dizidir.
4
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Diriliş Ertuğrul
En sevilen tarihi dizilerinden biri olan Diriliş Ertuğrul, Selçuklu imparatorluğu dönemini anlatan ve bu dönemde yaşanmış olan savaşları konu edinen bir tarihi dizidir. Dizinin başrolünde Engin Altan Düzyatan bulunmaktadır. Diriliş Ertuğrul dizisi 7.6 puana sahip bir dizidir.
5
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Kurtlar Vadisi
2003 senesinde yayınlanan Kurtlar Vadisi dizisi kısa süre içerisinde Türkiye'nin en sevilen dizilerinden bir tanesi olmuştur. Gündeme de bomba gibi düşen diziler arasındadır. Günümüzde hala izlenen dizilerdendir.
6
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Kuzey Güney
2011 yapımlı Kuzey Güney dizisi başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı bir Türk dizisidir. 7.6 IMDb puanına sahip olan bu dizi dram türünde çekilmiş bir dizidir.
7
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Muhteşem Yüzyıl
Kanuni Sultan Süleyman'ın Osmanlı imparatorluğundaki saltanatını anlatan bu dizi en çok sevilen tarihi dizilerden bir tanesidir. Muhteşem Yüzyıl dizisi birçok dile de uyarlanmış ve yabancı ülkelerde de bu dizi seyredilmiştir. 6.6 IMDb puanına sahip bir Türk dizisidir.
8
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Poyraz Karayel
Türk dizi tarihinin en iyi dizilerinden biri olarak gösterilen Poyraz Karayel dizisi 2015 yapımlı bir Türk dizisidir. 2017 yılında ise bu dizi yayından kalksa da sürekli olarak hafızalarda yer etmiştir.
9
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Suskunlar
Türk dizi tarihinin en ağır dram konularından birini içeren Suskunlar dizisi hapishane hayatını anlatan bir duygu yüklü dizidir. En beğenilen diziler arasında yer alan Suskunlar dizisi kısa sürede geniş izleyiciye ulaşmıştır.
10
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Yaprak Dökümü
Yaprak Dökümü en beğenilen ve baş yapıt olarak kabul edilebilecek Türk dizilerinden bir tanesidir. Reşat Nuri Güntekin'in "Yaprak Dökümü" adlı eserinden uyarlanan bu dizi dram bir aile dizisi olarak bilinmektedir.
11
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Ezel
Ezel Türk dizi tarihinin başyapıt eserlerinden biri olarak kabul edilir. Başrolünde Kenan İmirzalıoğlu yer almaktadır. Ezel 8.7'lik bir IMDb puanına sahiptir. 2009 senesinde ortaya çıkan bu dizi 2011 senesine kadar damga vurmayı başarmış bir Türk dizisidir.