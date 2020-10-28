En İyi Tarık Akan Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Tarık Akan Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Tarık Akan Türk sinema tarihinin en sevilen, en tanınan oyuncularından biridir. Ülkemizde sinema ve televizyon sektöründe sayısız başarılara imza atmıştır. Peki, en iyi Tarık Akan Filmleri Hangileridir? İşte yeni ve eski en çok izlenen Tarık Akan filmleri listesi ve önerisinin listesi.
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1
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Tarık Akan Türk sinema tarihinin en sevilen, en tanınan oyuncularından biridir. Ülkemizde sinema ve televizyon sektöründe sayısız başarılara imza atmıştır. Çok fazla ödüle sahip oyuncumuz yıllarını sinema sektöründe geçmiştir. Sinema hayatına atılmadan önce İstanbul Bakırköy'de cankurtaranlık yapan ünlü aktör, Ses dergisinin bir yarışmasında birinci seçilerek Salon Bir Yaprak Gibi filmi ile oyunculuk hayatına adım atmıştır. Uzun boylu ve yakışıklı görüntüsü sebebiyle çok kısa zamanda ün yaparak romantik jön rollerinde sahne almıştır. Sahne adıyla Tarık Akan olarak bilinen Tarık Tahsin Üregül'ün sahne aldığı filmler bu yazıda derlenmiştir. 2016 senesinde akciğer kanseri sebebi ile kaybedilen sevilen oyuncu Tarık Akan'ın en iyi filmlerine değinilerek listesi oluşturulmuştur.
2
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Salon Bir Yaprak Gibi
Filmin başrolünde Fatma Girik ve Tarık Akan oynamaktadır. Filmde birbirini çok seven Murat ve Şermin çiftinin nişan gecelerinde yetimhaneden kaçan bir çocuğun annesinin Şermin olduğunu iddia etmesi ile olaylar gelişir. Çiftin beraberlikleri bu olay üzerine noktalanır ve Murat bunun üzerine gerçekleri öğrenerek Şermin'den af diler. Ancak Şermin'in onu affetmesi hiç kolay olmaz.
3
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Sev Kardeşim
Sev kardeşim filminin başrollerini dönemin çok sevilen oyuncusu Hülya Koçyiğit ve Tarık Akan paylaşmaktadırlar. 1972 yapımı olan bu filmde, fabrika patronunun oğluna aşık olmuş olan bir işçi kızın öyküsü anlatılır. Senaryosu Sadık Şendil'e ait olan bu filmin yönetmenliğini Ertem Eğilmez üstlenmiştir.
4
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Tatlı Dillim
Tatlı dillim, 1972 tarihinde vizyona girmiştir. Başrol olarak Tarık Akan ve Filiz Akın rol alır. Romantik komedi türünde bir filmdir. Filmde, zengin bir ailenin çocuğu olan Ferit ile köyde öğretmenlik yapan Emine'nin aşkı konu alınır. Çapkın biri olan Ferit'e Emine bir ders vermek isteyerek ikiz kardeş Mine rolüne girerek kocasının kafasını karıştırmayı başarır.
5
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Canım Kardeşim
Türk sinemasının en iyi dram filmleri arasında yer alır. Ağabeyi ile yoksul fakat neşeli bir hayat sürdürmekte olan Küçük Kahraman, kanser hastalığına yakalanır. Kahraman'ı lunaparka götürerek, restoranlarda yemek yedirerek mutlu etmeye çalışırlar. Kahraman'ın en büyük hayali ise bir televizyonlarının olmasıdır. Kahraman'ın istediğini yapabilmek için ağabeyi ve arkadaşı elinden geleni yaparlar.
6
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Mavi Boncuk
Başrollerini çok değerli yıldızların oynadığı bir komedi filmidir. 6 arkadaşın Emel Sayın'ın çalıştığı gazinoya giderek hesabı ödeyememe sebebiyle gazinonun assolisti Emel Sayın'ı kaçırmalarıyla olaylar baş gösterir. Karşılığında patrondan fidye isterler, patron fidyeyi verir ama Emel Sayın evden ayrılmak istemez. Bunun üzerine olaylar gelişir.
7
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Ah Nerede
Bursalı bir ağanın oğullarını konu alan bu filmde Tıp fakültesi öğrencisi olan Ferit nişanlı olmasına rağmen zamparalık peşinde koşması, Eczacılık Fakültesinde okuyan diğer kardeşi Murat'ın ise kumarbaz olması, en küçük kardeşleri Mühendislik Fakültesinde okuyan Ömer'in ise dönemin siyasi olaylarının içinde olması işlenir. Babalarının gerçekleri öğrenmesi ile olaylar çığırından çıkar.
8
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Ateş Böceği
Genç bir işportacının günün birinde müşterisini çarpmaya çalışan adamı yakalamasıyla işleri daha çok artar ve daha çok para kazanır. Yankesiciyle işbirliği yapmaya başlayan kız onun kısa yoldan daha fazla para kazanmasına sebep olacaktır.
9
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Hababam Sınıfı
Rıfat Ilgaz'ın Romanından uyarlanan bu filmde çok sayıda Yeşilçam yıldızı rol alır. Filmde özel Çamlıca Lisesi'ne yeni atanan müdür muavininin hababam sınıfını ilginç ceza yöntemleriyle disiplin altına almaya çalışması ve öğrencilerin haylazlıkları ele alınır.
10
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Sürü
Yılmaz Güney bu filmi hapiste yazmıştır. Bir aşireti, aşiretler arası hesaplaşmalar, insan-toplum ilişkileri filmin temel konularından bazılarıdır. Filmin türü ise temelde ekonomik olarak çağdışı kalmış bir toplumda ezilen kişilerin panoramasıdır.
11
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Deli Deli Olma
Tarık Akan'ın oynadığı son filmdir. Anadolu'ya zorla göç ettirilen Mişka'nın yaşadıkları konu alınmıştır. Çekimleri Kars'ta yapılmış olan bu filmde o bölgede konuşulan Türkçe ağzı kullanılmıştır.