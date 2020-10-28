En İyi Tarık Akan Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Tarık Akan Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Salon Bir Yaprak Gibi Filmin başrolünde Fatma Girik ve Tarık Akan oynamaktadır. Filmde birbirini çok seven Murat ve Şermin çiftinin nişan gecelerinde yetimhaneden kaçan bir çocuğun annesinin Şermin olduğunu iddia etmesi ile olaylar gelişir. Çiftin beraberlikleri bu olay üzerine noktalanır ve Murat bunun üzerine gerçekleri öğrenerek Şermin'den af diler. Ancak Şermin'in onu affetmesi hiç kolay olmaz.