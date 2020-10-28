En İyi Stephen King Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Stephen King Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Cinnet (The Shining) Stephen King'in yazdığı şekilde uyarlanan The Shining filmi hemen hemen herkes tarafından çok büyük bir ilgi görmektedir. Sadece Stephen King uyarlamaları arasında değil aynı zamanda korku türü arasında da bir başyapıt olma seviyesinde görülmekte olan yapımlardan biri sayılmaktadır.