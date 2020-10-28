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GeriKültür Sanat En İyi Stephen King Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Stephen King Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>En İyi Stephen King Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Stephen King Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kültür Sanat

En İyi Stephen King Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Stephen King Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Günümüzde korku severlerin en sevdiği yazar Stephen King'in eserlerinin sinemada her dönemde yoğunlukta olmaktadır. En iyi Stephen King filmleri - Yeni ve eski en çok izlenen Stephen King filmleri listesi ve önerisi nelerdir? Sizler için detaylı bir şekilde araştırdık ve derledik.

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Stephen King kendini herkese kanıtlamış usta bir yazar olmaktadır. Şimdiye kadar yüzlerce eseri sinema ya televizyonda kendine yer bulan ünlü yazarın eserlerinin arasından sinemaya uyarlanan en iyi filmler aşağıdadır.

2Cinnet (The Shining)
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Cinnet (The Shining)

Stephen King'in yazdığı şekilde uyarlanan The Shining filmi hemen hemen herkes tarafından çok büyük bir ilgi görmektedir. Sadece Stephen King uyarlamaları arasında değil aynı zamanda korku türü arasında da bir başyapıt olma seviyesinde görülmekte olan yapımlardan biri sayılmaktadır.

3Yeşil Yol (The Green Mile)
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Yeşil Yol (The Green Mile)

Stephen King'in yazısından sinemalara uyarlanan Yeşil Yol filminde Tom Hanks, Sam Rockwell, Michael Clarke Duncan, Barry Pepper ve David Morse gibi önemli isimler yer almaktadır. Bu film, idam cezası almış olan mahkumların son yolculuklarında mahkumlara eşlik etmek ile görevli olan gardiyan Paul'ün anlatıcılığı ile iki küçük kız cinayetinden sorumlu, devasa cüssesi ile ilk bakışta korkutucu John'un hapishanedeki kişilerin hayatlarını değiştirmekte olan hikâyesini anlatmaktadır.

4Dolores Claiborne (Dolores)
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Dolores Claiborne (Dolores)

Listede yer alan Stephen King’in uyarlaması olan Dolores Claiborne filmi gazeteci Selena'nın, bakıcılığını yapmış olduğu bir kadını öldürdüğü iddiası ile tutuklanmış annesi Dolores'e yardım etmeye çalışması anlatılmaktadır. Filmde Selena karakterini Jennifer Jason Leigh canlandırmaktadır.

5Ölüm Bölgesi (The Dead Zone)
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Ölüm Bölgesi (The Dead Zone)

The Dead Zone filmi yönetmen David Cronenberg'in en iyi yapımlarından biridir. Filmin atmosferi olarak Stephen King'in eserlerinden de tecrübe ettiğimiz dünyalara yakın yapımlardan biri olmuş bulunduğu rahatlıkla söyleyebilir. Christopher Walken bu filmde başrolde yer almaktadır.

61408
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1408

John Cusack ile Samuel L. Jackson birlikte başrolde yer aldıkları 1408 filmi, Stephen King romanlarında gördüğümüz şekilde arayışta olan bir hikayeyi aktarmaktadır. Metafiziksel unsurların üzerine yazılmıştır. 1408 filmi bu konular üzerinde en iyi yapıma sahip olan filmler arasında bulunmaktadır.

7Ölüm Kitabı (Misery)
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Ölüm Kitabı (Misery)

Kathy Bates'in son derece ürkütücü performansı ile Oscara uzandığı film, King uyarlamaları arasındaki en beğenilen yapımlardandır. Popüler yazar olan Paul Sheldon, taşra yollarında kaza geçirir ve hayranları Paul'a yardımcı olur. Konusu bu şekilde olan film hemen hemen herkes tarafından izlenilmekte ve ilgi gösterilmektedir.

8Esaretin Bedeli (The Shawshank Redemption)
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Esaretin Bedeli (The Shawshank Redemption)

Frank Darabont'un ilk uzun metraj filmi Esaretin Bedeli, çok izlenmiş olan King uyarlamasının yapımdır. Tüm zamanların en iyi yapıma sahip filmlerinden biri olarak gösterilmektedir, Stephen King'in yazdığı Rita Hayworth and Shawshank Redemption adlı kısa öyküsünden uyarlanmıştır.

9Benimle Kal (Stand by Me)
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Benimle Kal (Stand by Me)

Rob Reiner'ın yönettiğ,, Stephen King'in kısa romanından uyarlanmış Stand by Me filmi kasabalarında kaçırılmış bir çocuğun cesedini bulmak için yola çıkan dört arkadaşın birçok şeyi deneyimledikleri arayışlarına odaklanmaktadır.

10Öldüren Sis (The Mist)
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Öldüren Sis (The Mist)

Stephen King romanlarından alışkın olunan küçük, muhafazakar kasabada olağan bir sabahtır. Bu kasabada David Drayton, oğlu ile alışverişe süpermarkete gider. Bu sırada kasabayı esrarengiz sis ele geçirir. Mutlaka izlenmesi gereken bir film olmaktadır.

11Günah Tohumu (Carrie)
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Günah Tohumu (Carrie)

Otoriter annesi nedeni ile sıkıntılı olan bir ergenlik geçiren, asosyale dönüşmüş Carrie, okul balosunda kendine hazırlanan şaka sonucu psişik güçlerini de keşfetmeye başlar. Yönetmen Brian De Palma'nın yönetmiş olduğu, Sissy Spacek'in de Carrie rolünde performansını gösterdiği bu filmi kolaylık ile en iyi olan King uyarlamalarından biri şeklinde görebiliriz.

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