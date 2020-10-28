En İyi Stanley Kubrick Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Stanley Kubrick Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Günümüz sinemasının en dahi yönetmenlerinden olan Stanley Kubrick dünya çapında sinema televizyon sektöründe ön planda olan bir yönetmendir. En iyi Stanley Kubrick filmleri nelerdir? Sizler için detaylı olarak araştırıp derledik.
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1
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Stanley Kubrick 1999 yılında vefat etmiş olan, günümüzdeki nesil tarafından pek bilinmese dahi dünyanın en iyi yönetmenlerinden birisidir. Çekmiş olduğu filmler genelde dünya çapında sektörü derinden etkilemiştir. Stanley Kubrick pek çok yeni yönetmene her zaman büyük bir ilham kaynağı olmuştur. Stanley Kubrick, kariyeri süresince de kusursuz filmler çekmiş başarılı bir yönetmendir. Ayrıca polisiyeden bilim kurguya kadar çok çeşitli türlerde filmleri vardır.
2
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The Shining
Filmde genel olarak metafiziksel olaylar konu alınmaktadır. Bu film 1980 yılı yapımı olmakta ve imdb puanı ise 8.4 olmaktadır. En iyi korku filmlerinin arasında yer alan bu The Shining filmi, Stanley Kubrick filmlerinin listesinde en değerli filmlerinden birisi olmaktadır.
3
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2001: A Space Odyssey
Stanley Kubrick filmlerinden biri olan bu film 1968 yılı yapımıdır. Filmde, primatın yiyecekler için kavga ettiği sırada siyah taş ortaya çıkar. Bu filmin imdb puanı 8.3 olmaktadır. Filmde, primatların ilk kez alet kullanmasını sağlayıp evrimin büyük adımı olarak bilinen düşünme eylemi gerçekleşir.
4
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Barry Lyndon
Bu filmde girdiği bir düelloda bir subay öldüren İrlandalı, kaçıp yeniden hayata başlamak ister. Ancak Redmond kendisini Prusya ordusu ile savaşın içinde bulunmaktadır. Bu film 1975 yılı yapımı olmakta ve imdb puanı olarak 8.1 almaktadır.
5
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Dr. Strangelove
1964 yılı yapımı olan bu film Stanley Kubrick'in yönetmenliğini yaptığı en iyi filmlerden biridir. Filmde, Rus halkına saldırmak için her çeşit mazereti kabul etmiş olan General Jack D. Ripper, savaş senelerinde Rus halkının, Amerikalıların vücut sıvılarını kirlettiğini de öne sürmektedir.
6
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Eyes Wide Shut
1999 yılı yapımı olan bu film imdb puanı 7.4 olarak yer almakta ve filmde Bill Harford ile karısı Alice Harford, dış dünyadan bakıldığında mutlu bir çifttir. Fakat bir gün her şey tuhaf hal almaya başlar. Alice’i başka erkekler ile konuşurken gören kocası, çok kıskanır ve de ilginç bir tepki gösterir. Sonrasında Alice için çok büyük bir kabus başlamış olur.
7
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Full Metal Jacket
1987 yılı yapımı olan bu filmin imdb puanı 8.3 olmaktadır. Filmde, nasıl eğitim alacakları bilmeyen askerler, bir askeri üssün önünde beklemektedir. Bu eğitimle savaşa gitmeden de savaş hakkında pek çok şey öğreneceklerdir. Stanley Kubrick filmleri listesinde yer alan bu film çok sevilmektedir.
8
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Lolita
Profesör Humbert, Charlotte Haze adlı kadının evinde kalmaya başlar ve evde kaldığı sürece Charlotte’un kızı Lolita’ya aşık olur. 1962 yılı yapımı olan bu film 7.6 imdb puanı almıştır. Stanley Kubrick filmleri listesinde yer alan bu film çıktığı yıldan beri çok kez eleştirilmiştir.
9
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Clockwork Orange
Clockwork Orange filmi Stanley Kubrick filmlerinin arasında en gözde filmlerinden biridir. Bu filmde, şiddet bağımlısı olan gençlerden oluşan çete çevreye dehşetler saçmaktadır. Film 1971 yılı yapımı olup 8.3 imdb puanına sahiptir.
10
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Paths of Glory
1957 yılı yapımı film birinci dünya savaşı sırasında geçen bir takım fransız ve alman olaylarını konu edinmektedir. Bu paths of glory filminde imdb puanı 8.4 olmaktadır. Bu film Stanley Kubrick'in yönetmenlik yaptığı en güzel filmler arasındadır.
11
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The Killing
1956 yılı yapımı olan bu film 5 yıl Alcatraz’da hapis olan eski mahkum olan Johnny Clay, Fay ile birlikte evlenmek ister. Fakat evlenmeden son kez soygun yapmak için gerekli olan niteliklere sahip kişilerden oluşan ekip kurar.