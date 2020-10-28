En İyi Stanley Kubrick Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Stanley Kubrick Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Eyes Wide Shut 1999 yılı yapımı olan bu film imdb puanı 7.4 olarak yer almakta ve filmde Bill Harford ile karısı Alice Harford, dış dünyadan bakıldığında mutlu bir çifttir. Fakat bir gün her şey tuhaf hal almaya başlar. Alice’i başka erkekler ile konuşurken gören kocası, çok kıskanır ve de ilginç bir tepki gösterir. Sonrasında Alice için çok büyük bir kabus başlamış olur.