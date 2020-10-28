MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriKültür Sanat En İyi Stanley Kubrick Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Stanley Kubrick Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>En İyi Stanley Kubrick Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Stanley Kubrick Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kültür Sanat

En İyi Stanley Kubrick Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Stanley Kubrick Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Günümüz sinemasının en dahi yönetmenlerinden olan Stanley Kubrick dünya çapında sinema televizyon sektöründe ön planda olan bir yönetmendir. En iyi Stanley Kubrick filmleri nelerdir? Sizler için detaylı olarak araştırıp derledik.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Stanley Kubrick 1999 yılında vefat etmiş olan, günümüzdeki nesil tarafından pek bilinmese dahi dünyanın en iyi yönetmenlerinden birisidir. Çekmiş olduğu filmler genelde dünya çapında sektörü derinden etkilemiştir. Stanley Kubrick pek çok yeni yönetmene her zaman büyük bir ilham kaynağı olmuştur. Stanley Kubrick, kariyeri süresince de kusursuz filmler çekmiş başarılı bir yönetmendir. Ayrıca polisiyeden bilim kurguya kadar çok çeşitli türlerde filmleri vardır.

2The Shining
Abone Olgoogle-news

The Shining

Filmde genel olarak metafiziksel olaylar konu alınmaktadır. Bu film 1980 yılı yapımı olmakta ve imdb puanı ise 8.4 olmaktadır. En iyi korku filmlerinin arasında yer alan bu The Shining filmi, Stanley Kubrick filmlerinin listesinde en değerli filmlerinden birisi olmaktadır.

32001: A Space Odyssey
Abone Olgoogle-news

2001: A Space Odyssey

Stanley Kubrick filmlerinden biri olan bu film 1968 yılı yapımıdır. Filmde, primatın yiyecekler için kavga ettiği sırada siyah taş ortaya çıkar. Bu filmin imdb puanı 8.3 olmaktadır. Filmde, primatların ilk kez alet kullanmasını sağlayıp evrimin büyük adımı olarak bilinen düşünme eylemi gerçekleşir.

4Barry Lyndon
Abone Olgoogle-news

Barry Lyndon

Bu filmde girdiği bir düelloda bir subay öldüren İrlandalı, kaçıp yeniden hayata başlamak ister. Ancak Redmond kendisini Prusya ordusu ile savaşın içinde bulunmaktadır. Bu film 1975 yılı yapımı olmakta ve imdb puanı olarak 8.1 almaktadır.

5Dr. Strangelove
Abone Olgoogle-news

Dr. Strangelove

1964 yılı yapımı olan bu film Stanley Kubrick'in yönetmenliğini yaptığı en iyi filmlerden biridir. Filmde, Rus halkına saldırmak için her çeşit mazereti kabul etmiş olan General Jack D. Ripper, savaş senelerinde Rus halkının, Amerikalıların vücut sıvılarını kirlettiğini de öne sürmektedir.

6Eyes Wide Shut
Abone Olgoogle-news

Eyes Wide Shut

1999 yılı yapımı olan bu film imdb puanı 7.4 olarak yer almakta ve filmde Bill Harford ile karısı Alice Harford, dış dünyadan bakıldığında mutlu bir çifttir. Fakat bir gün her şey tuhaf hal almaya başlar. Alice’i başka erkekler ile konuşurken gören kocası, çok kıskanır ve de ilginç bir tepki gösterir. Sonrasında Alice için çok büyük bir kabus başlamış olur.

7Full Metal Jacket
Abone Olgoogle-news

Full Metal Jacket

1987 yılı yapımı olan bu filmin imdb puanı 8.3 olmaktadır. Filmde, nasıl eğitim alacakları bilmeyen askerler, bir askeri üssün önünde beklemektedir. Bu eğitimle savaşa gitmeden de savaş hakkında pek çok şey öğreneceklerdir. Stanley Kubrick filmleri listesinde yer alan bu film çok sevilmektedir.

8Lolita
Abone Olgoogle-news

Lolita

Profesör Humbert, Charlotte Haze adlı kadının evinde kalmaya başlar ve evde kaldığı sürece Charlotte’un kızı Lolita’ya aşık olur. 1962 yılı yapımı olan bu film 7.6 imdb puanı almıştır. Stanley Kubrick filmleri listesinde yer alan bu film çıktığı yıldan beri çok kez eleştirilmiştir.

9Clockwork Orange
Abone Olgoogle-news

Clockwork Orange

Clockwork Orange filmi Stanley Kubrick filmlerinin arasında en gözde filmlerinden biridir. Bu filmde, şiddet bağımlısı olan gençlerden oluşan çete çevreye dehşetler saçmaktadır. Film 1971 yılı yapımı olup 8.3 imdb puanına sahiptir.

10Paths of Glory
Abone Olgoogle-news

Paths of Glory

1957 yılı yapımı film birinci dünya savaşı sırasında geçen bir takım fransız ve alman olaylarını konu edinmektedir. Bu paths of glory filminde imdb puanı 8.4 olmaktadır. Bu film Stanley Kubrick'in yönetmenlik yaptığı en güzel filmler arasındadır.

11The Killing
Abone Olgoogle-news

The Killing

1956 yılı yapımı olan bu film 5 yıl Alcatraz’da hapis olan eski mahkum olan Johnny Clay, Fay ile birlikte evlenmek ister. Fakat evlenmeden son kez soygun yapmak için gerekli olan niteliklere sahip kişilerden oluşan ekip kurar.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi