En İyi Serkan Keskin Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Serkan Keskin Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Serkan Keskin, 25 Kasım 1977 tarihinde Kocaeli'de doğdu. 20 yaşında tiyatro eğitimi almaya başlayan aktör İzmit Şehir Tiyatrosunda sahnelenen birçok oyunda rol aldı. Yeni ve eski, en çok izlenen Serkan Keskin filmlerini sizin için listeledik.
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1
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Serkan Keskin, başta Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi, Ben De Özledim, Bir Aile Hikayesi ve Bu Kalp Seni Unutur Mu olmak üzere birçok dizide rol aldı. Ünlü oyuncu Leyla ile Mecnun dizisinde canlandırdığı İsmail Abi karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Aynı zamanda Ali Atay ve Onur Ünlü'nün de yer aldığı Leyla The Band grubunda bas gitar çaldı. Rol aldığı ilk film yönetmenliğini Olgun Arun'un üstlendiği Tramvay'dır. Oyunculuk kariyerinde birçok dizi ve sinema filminde rol alan Serkan Keskin' Altın Portakal ve Altın Koza gibi önemli festivallerde en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.
2
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Ahlat Ağacı
Cannes Film Festivalinde ayakta alkışlanan Ahlat Ağacı, 1 Haziran 2018 tarihinde vizyona girdi. Serkan Keskin'in Süleyman isimli bir yazarı canlandırdığı film, kitap çıkarmaya çalışan bir gencin ailesi ve yakın çevresiyle yaşadıklarını konu ediniyor.
3
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Av Mevsimi
Polisiye - Dram türündeki filmin yönetmen koltuğunda Eşkıya ve Gönül Yarası filmleriyle bilinen Yavuz Turgul oturuyor. Serkan Keskin'in bir adli tıp uzmanını canlandırdığı Av Mevsimi'nin Imdb puanı 7.4.
4
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Güneşin Oğlu
Komedi-fantastik türünün en başarılı örneklerinden biri olan Güneşin Oğlu filminin yönetmen koltuğunda Onur Ünlü oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda, Haluk Bilginer, Özgü Namal, Hümeyra, Bülent Emin Yarar ve Köksal Engür gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor.
5
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İtirazım Var
Yönetmenliğini Onur Ünlü'nün üstlendiği İtirazım Var, 2014 yılında gösterime girdi. Devam filmi ''Hesabım Var'' ise 2021 yılında vizyona girecek. Serkan Keskin, filmdeki performansıyla, Sadri Alışık Kültür Merkezi En İyi Erkek Oyuncu Ödülüne layık görüldü.
6
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Korkuyorum Anne
Çektiği filmlerle uluslararası festivallerden birçok ödül kazanan Reha Erdem'in yönettiği Korkuyorum Anne, Serkan Keskin'in rol aldığı ikinci filmdir. Orijinal senaryosu ve karakterleriyle sinema otoritelerinin de beğenisini kazanan yapım 2004 yılında gösterime girdi.
7
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Kosmos
Reha Erdem'in yazıp yönettiği Kosmos filmi, Türk sinemasının en orijinal senaryolarından birine sahip. ''Neptün'' ve ''Kosmos'' çiftinin yaşadığı sıra dışı aşkı anlatan film, Kars'ta çekildi. Film, Altın Kayısı ve Altın Çapa başta olmak üzere toplam 14 ödül kazandı.
8
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Limonata
Türkiye'den Makedonya'ya uzanan bir yol hikayesini beyaz perdeye taşıyan Limonata, 2015 yılında vizyona girdi. Ünlü oyuncu Ali Atay'ın ilk kez yönetmenlik deneyimi yaşadığı yapım, birçok Balkan ülkesinde de gösterime girdi ve izleyicilerden tam not aldı.
9
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Sonbahar
Hopa ve Kemalpaşa'da çekilen Sonbahar, sağlık sorunları nedeniyle hapishaneden erken tahliye edilen Yusuf'un yaşadıklarını beyaz perdeye taşıyor. Özcan Alper'in yazıp yönettiği film katıldığı festivallerde en iyi kurgu, en iyi görüntü yönetmeni ve en iyi yönetmen dalında birçok ödül kazandı.
10
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Yeraltı
Fyodor Dostoyevski'nin ''Yer Altından Notlar'' kitabından sinemaya uyarlanan Yeraltı filminin prömiyeri 12 Ocak 2012 yılında yapıldı. Tarık karakterini canlandıran Serkan Keskin'e, Engin Günaydın, Serhat Tutumluer ve Murat Cemcir gibi ünlü isimler eşlik ediyor.