En İyi Serkan Keskin Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Serkan Keskin Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Serkan Keskin, başta Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi, Ben De Özledim, Bir Aile Hikayesi ve Bu Kalp Seni Unutur Mu olmak üzere birçok dizide rol aldı. Ünlü oyuncu Leyla ile Mecnun dizisinde canlandırdığı İsmail Abi karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Aynı zamanda Ali Atay ve Onur Ünlü'nün de yer aldığı Leyla The Band grubunda bas gitar çaldı. Rol aldığı ilk film yönetmenliğini Olgun Arun'un üstlendiği Tramvay'dır. Oyunculuk kariyerinde birçok dizi ve sinema filminde rol alan Serkan Keskin' Altın Portakal ve Altın Koza gibi önemli festivallerde en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.