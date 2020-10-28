En İyi Robin Williams Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Robin Williams Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Sizler için oldukça tanınan ünlü aktör Robin Williams'ın yeni ve eski en çok izlenen filmlerini derleyerek bir liste haline getirdik. Oldukça fazla yapıtlarda rol alan oyuncunun yine çok fazla ödülü de mevcuttur.
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1
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Robin Mclaurin Williams, 1951 yılında Chicago'da doğmuştur. Abd'nin İllianois Eyalatinin Şikago kentinde dünyaya gelmiştir. Kaliforniya'da Siyasel Bilimler eğitimini yarıda bırakarak, 1973 senesinde tam burs ile Jyilliard Konservatuvarına girerek oyunculuk hayatına adımlarını atmaya başlamıştır. Williams, 2014 senesinde Kaliforniya'daki evinde ölü olarak bulunmuştur. Kendini asarak hayatına son vermiş olan Ünlü oyuncu, parkinson hastalığının son zamanlarda baş göstermesi sonucunda depresyona girmiştir. Naaşı ise yakılarak külleri San Francisco Körfezine dökülmüştür.
2
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Arapsaçı
İflasın eşiğinde olan Paul Barner, ruhsal rahatsızlıkları olan eşi Margeret'e yardım edememenin umutsuzluğu içindeyken bir ceset bulur. Kayıp erkek kardeşinin hayatı $ 1,000,000 değerinde sigortalıdır ve Barner bunu bir fırsata çevirmeye çalışır. Daha sonra eşi kaçırılır ve olaylar oldukça karmaşık bir hal alır.
3
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Balıkçı Kral
Amerikan komedi- drama türüne sahip olan bu filmde Robin Williams ve Jeff Bridges başrol olarak kendilerini gösterir. Filmde hayatını istemeyerek paramparça etmiş olan bir radyo DJ'inin hikayesi anlatılmıştır. 42 milyon dolar hasılat yapmış olan bir filmdir.
4
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Boulevard
Bir bankanın üst düzey yöneticisi olan Nolan'ın evlilik hayatı yolunda gitmez. Genç dolandırıcı Leo ile yollarının kesilmesi ile Nolan için ilginç bir hayat başlar.
5
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Can Dostum
Filmde genel IQ'nun oldukça üzerinde bir zeka seviyesine sahip olan genç bir temizlikçi çocuk konu alınır. Bir akşam tahtada yazan çözümsüz matematik sorunu çözmesi ile Profesörün dikkatini çeker. Daha sonra bir kavga sebebi ile hapis cezası alan bu genç kurtulabilmek için profesöre ihtiyaç duyar. Akademi Ödüllerinde Oscar ödülü alan bir filmdir.
6
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Günaydın Vietnam
Kara mizah türünde olan Günaydın Vietnam filminde çok ünlü bir DJ olan Adrian Cronauer'in ordu tarafından sabahın çok erken saatlerinde yayınlanan bir radyo şovu için getirtilerek askerler tarafından çok fazla sevilir. Vietnam sırasında ise askere yollanan Cronauer, Amerikan radyosunu kendine göre bir şova çevirir.
7
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Mrs. Doubtfire
Kara mizah türünün bir örneği olan filmin yönetmen koltuğuna Shris Columbus oturmuştur. Evlilikleri iyi gitmeyen bir ailenin boşanmasından sonra mahkeme çocukları annesine verir ve babaları bu duruma çare bulmak için uğraşır. Çözümü dadı kılığına girip çocuklara bakıcılık yapmakta bulur.
8
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Müzede Bir Gece
Amerikan yapımı olan komedi filmi Milan Trenc'in 1993 senesinde yazmış olduğu çocuk kitabından uyarlanarak senaryo haline getirilmiştir. Hem küçüklerin hem de büyüklerin severek izleyebileceği bu film müzede geçer.
9
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Ölü Ozanlar Derneği
En İyi Özgün Senaryo Akademi Ödülünü almış olan bu film, başarılı ve farklı bir kişiliğe sahip olan öğretmenin çok disiplinli bir erkek okuluna atanması ile başlar. Keating adındaki öğretmen öğrencilerine edebiyat ve şiir alanında bambaşka bir dünya tanıtır. Fazla disiplinli olan bu okula bu öğretmenin ders anlatma tarzı okuldaki yöneticilerin gözüne batar. Edebiyat öğrencilerinden birinin intiharından Bay Keating sorumlu tutulur ve bu içinden çıkılamayan bir hale dönüşür.
10
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Patch Adams
İyimserliği fazla ön planda olan Patch Adams, tıp fakültesindeki hocalarının palyanço olması önerisine kulak asar ve buna sıcak bakar. Aynı zamanda doktor olmayı da isteyen Patch Adams, ilginç bir yolculuğa çıkmak üzeredir.
11
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Yapay Zeka
Bilimkurgu türündeki bu film 22. yy sonlarında yeni bir robot sınıfı varlığını sürdürmektedir. İnsan düşünceleri ve duygularını taklit edebilen bu robotlardan biri çocuk formuna sahiptir. Evlatlık olarak bir aileye verilmesi ile olaylar devam eder.