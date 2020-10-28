En İyi Robin Williams Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Robin Williams Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Ölü Ozanlar Derneği En İyi Özgün Senaryo Akademi Ödülünü almış olan bu film, başarılı ve farklı bir kişiliğe sahip olan öğretmenin çok disiplinli bir erkek okuluna atanması ile başlar. Keating adındaki öğretmen öğrencilerine edebiyat ve şiir alanında bambaşka bir dünya tanıtır. Fazla disiplinli olan bu okula bu öğretmenin ders anlatma tarzı okuldaki yöneticilerin gözüne batar. Edebiyat öğrencilerinden birinin intiharından Bay Keating sorumlu tutulur ve bu içinden çıkılamayan bir hale dönüşür.