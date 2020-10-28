En İyi Paralel Evren Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Paralel Evren Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Başka Bir Dünya Another Earth yani Başka Bir Dünya filmi, güneş sisteminde başka bir gezegen keşfedildiği esnada meydana gelen kazayı anlatmaktadır. Bu kazaya bir öğrenci ile bir besteci tanık olur. Bu ikilinin kazadan sonra yaşamları üzerinden ise dünya ile olan alternatif çelişkiler ortaya çıkmaktadır. Filmde Brit Marling, William Mapother ve Matthew-Lee Erlbach gibi usta isimler başrol olarak yer almıştır.