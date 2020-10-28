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GeriKültür Sanat En İyi Paralel Evren Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Paralel Evren Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>En İyi Paralel Evren Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Paralel Evren Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kültür Sanat

En İyi Paralel Evren Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Paralel Evren Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Einstein’ın kendisine has düşünceleri sonrasında ortaya atılan ve pek çok bilimcinin araştırdığı paralel evren filmlerde de işlenmiştir. Oldukça merak uyandıran paralel evren filmlerini sizler için derledik.

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1
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Paralel evren konulu filmlerin pek çoğunda dünyanın sırları ortaya çıkar ve bazı araştırmacılar bu konu üzerine yoğunlaşır. Dünyaya dair çeşitli gizemleri ortaya koyan bu tür filmler genellikle bilim kurgu filmleri olarak karşımıza çıkmaktadır.

2Başka Bir Dünya
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Başka Bir Dünya

Another Earth yani Başka Bir Dünya filmi, güneş sisteminde başka bir gezegen keşfedildiği esnada meydana gelen kazayı anlatmaktadır. Bu kazaya bir öğrenci ile bir besteci tanık olur. Bu ikilinin kazadan sonra yaşamları üzerinden ise dünya ile olan alternatif çelişkiler ortaya çıkmaktadır. Filmde Brit Marling, William Mapother ve Matthew-Lee Erlbach gibi usta isimler başrol olarak yer almıştır.

3Bay Hiç Kimse
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Bay Hiç Kimse

Jared Leto’nun karaktere can verdiği Mr. Nobody filmi, dünyada kalan son ölümlü hakkında bilgi vermektedir. 117 yaşına gelen Mr. Nobody, çocukluğunda gördüğü bir tren istasyonunu hatırlar ve aklından seçimleri ile ilgili sonsuz olasılık geçer. Filmde Jared Leto’un yanı sıra Sarah Polley ve Diane Kruger gibi isimler yer alıyor.

4Bugün Aslında Dündü
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Bugün Aslında Dündü

Filmin başrol oyuncuları arasında Bill Murray, Andie MacDowell ve Chris Elliott gibi isimler yer almaktadır. Bir hava durumu spikeri aslında her gününü Groundhog Day şeklinde yaşar. İlk başlarda sıkıntılı olan bu durum zamanla bazı avantajları da ortaya çıkartır.

5Frekans
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Frekans

Filmin ana karakterlerini Dennis Quaid, Jim Caviezel ve Shawn Doyle gibi isimlerin oluşturduğu filmde polis memuru olan John Sullivan, geçmişe doğru gitmenin bir şekilde yolunu bulur. Film, aslına Sullivan’ın geçmişte yaşadığı hayatı değiştirerek yeniden farklı bir hayata kavuşmasını anlatmaktadır.

6Kelebek Etkisi
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Kelebek Etkisi

Filmin başrollerinde Ashton Kutcher, Amy Smart ve Melora Walters gibi usta isimler yer alıyor. Filmin konusu ise geçmişinde yaşadığı kötü hatıraları hatırlayan bir genç yer almaktadır. Bu genç, zamanla geçmişe yolculuk yapar ve geçmişindeki tüm kötü olayları tek tek yok eder.

7The Matrix
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The Matrix

Thomas Anderson bir bilgisayar programcısıdır ve yaşadığı dünya onun için tek gerçek noktadır. Ancak Trinity ve Morpheus ile tanıştıktan sonra farklı bir gerçekliğin de var olduğu ortaya çıkar. Anderson, Neo adıyla yeni gerçekliğin içerisine girer ve o dünyaya uyum sağlamak ister.

8Yıldızlararası
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Yıldızlararası

Matthew McConaughey, Anne Hathaway ve Jessica Chastain’in başrolde olduğu film, yakın tarihte ansızın insan ırkının yok olması ile ilgili gerçeklikleri ortaya koyar. Bir kuraklık ve iklim değişikliği nedeniyle insanlara yaşayacak yeni alternatif evren ve gezegenler bulmak gerekecektir.

9Yaşam Şifresi
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Yaşam Şifresi

Başrollerinde Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan ve Vera Farmiga gibi isimlerin bulunduğu film, bir trende bambaşka bir yüzle bulan kişinin hayata daire bakış açısını anlatmaktadır. Kendisini bir anda değişmiş ve farklı bir insan olarak bulan Colter, trende olduğu sırada bir kaza meydana gelir. Treni bombalamayı planlayan bir teröristin kendisi tarafından tarif etmesi istenir. Colter, gizli bir program sayesinde paralel evrenler içerisinde rahatlıkla dolaşır ve bu durum kendisinin başına bazı işler açar.

10Tek
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Tek

Başrollerinde Jet Li, Jason Statham ve Delroy Lindo gibi isimlerin yer aldığı The One (Tek) filmi, 123 farklı evren içerisinde rahatlıkla yolculuk eden bir kişinin hayatını anlatmaktadır. Evrende yaptığı yolculuk ile benliklerini bulan ve bu evren içerisinde yalnız kendisinin var olmasını isteyen Gabriel Yulaw, son benliği olan Gabe ile bir mücadele verecektir.

11Paralel Evren
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Paralel Evren

Emily Baldoni, Maury Sterling ve Nicholas Brendon filmi ana karakterlerini oluşturmaktadır. Filmde, bir kuyruklu yıldızın akşam vaktinde dünyanın çok yakınından geçmesi ve o akşam yaşanan garip olaylar anlatılır. Bir grup arkadaş o gece dünyayı daha farklı algılar ve gerçekle hayali ayırt edemez olur.

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