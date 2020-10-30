En İyi Orhan Gencebay Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Orhan Gencebay Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Arabesk müziğin sevilen ismi Orhan Gencebay, 4 Ağustos 1944 tarihinde Samsun'da doğdu. Kariyeri boyunca yaklaşık 40 albüm çıkaran ünlü müzisyen birçok sinema filminde de başrol oynadı. Yeni ve eski en çok izlenen Orhan Gencebay filmleri nelerdir? Sizin için derledik.
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1
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Orhan Gencebay ilk kez ''Bir Teselli Ver'' adlı sinema filminde rol aldı. 1971 yılında gösterime giren filmi, Türk sinemasının duayen ismi Lütfi Akad yönetti. Ünlü isim 1971 - 1990 yılları arasında 30'dan fazla sinema filminde başrol oynadı. Bunun dışında ''Kızımı Arıyorum'', ''Gerçek Bir Masal'' ve ''Bayan Perşembe'' adlı dizi projelerinde de yer alan Orhan Gencebay birçok müzik programında da jürilik yaptı.
2
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Kır Gönlünün Zincirini
Orhan, konserden döndüğünde kız kardeşi Gülcan'ın intihar haberiyle sarsılır. Gülcan'ın mektubunu okuyunca kız kardeşinin ölümüne Erman adlı birinin neden olduğunu öğrenir. İntikam planları yapan Orhan, önce Erman sonra kız kardeşi ile tanışır. Şerif Gören'in yazıp yönettiği film 1981 yılının en çok izlenen ve beğenilen filmlerinden biri oldu.
3
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Ben Topraktan Bir Canım
Köydeki ağanın zorlamasıyla cinayet işlemek zorunda kalan ''Orhan'' yıllar boyunca hapiste yatar. Çıktığında istediği tek şey huzurlu bir yaşam sürmek olsa da, öldürdüğü kişinin akrabaları onu rahat bırakmaz. Ben Topraktan Bir Canım 1980 yılında gösterime girdi.
4
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Bir Teselli Ver
Lütfi Akad'ın yazıp yönettiği filmde, Orhan Gencebay, bir fabrika ustasını canlandırıyor. Filmde ünlü müzisyene eşlik eden isimler arasında Kadir Savun, Tülin Önsek ve Ahmet Danyal Topatan da yer alıyor.
5
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Dil Yarası
Babası öldürülen bir gencin intikam öyküsünü anlatan yapım 1984 yılında izleyicilerle buluştu. Aynı zamanda dokunaklı bir aşk öyküsü olan Dil Yarası'nın senaryosunu Suphi Tekniker yazdı.
6
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Hatasız Kul Olmaz
Osman Seden'in yazıp yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Fatma Girik ve Yıldırım Gencer gibi ünlü oyuncular da yer alıyor.
7
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İstanbul Hatırası: Köprüyü Geçmek
Fatih Akın'ın yönetmenliğini üstlendiği belgesel türü filmde, birçok müzisyen ve grup ile röportajlar gerçekleştiriliyor. Orhan Gencebay, belgeselde ''Hatasız Kul Olmaz'' bestesini canlı söylerken müzik kariyeri ve arabesk müzik hakkında önemli açıklamalarda bulunuyor. Yurt dışında da gösterime giren filmin Imdb puanı 7.9
8
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Doruk
Cüneyt Arkın'ın bir tır şoförünü, Orhan Gencebay'ın ise bir müzisyeni canlandırdığı film, 1985 yılında gösterime girdi. Aynı kadına aşık olan iki arkadaşın yaşadıklarını konu edinen filmin senaryosunu Mehmet Aydın yazdı.
9
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Feryada Gücüm Yok
Müjde Ar, Nuri Alço ve Mete Sezer'in de rol aldığı yapım, mafyanın ''Orhan'' karakterinin arazisine göz dikmesi sonucu yaşananları anlatıyor. Orhan Gencebay'ın hem başrolünde oynayıp hem de müziklerini yaptığı film, Şerif Gören imzası taşıyor.
10
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Kaptan
Orhan Gencebay'ın en çok izlenen filmlerinden biri olan yapım, gemisine haciz gelen bir kaptanın, yaşadıklarını anlatıyor. Gencebay'ın Hülya Avşar ile birlikte iyi bir ikili oluşturduğu romantik-komedi türündeki filmin yönetmen koltuğunda ise Zeki Alasya oturuyor.
11
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Leyla ile Mecnun
Sultanın yeni doğan bebeğine Leyla ismi verilir. Saraydaki falcı Leyla'nın o gün doğan fakir biriyle evleneceğini söyler. Sultan buna hiddetlenir ve o gün doğan tüm bebeklerin öldürülmesini emreder. Kurtulan tek bebek ise Orhan Gencebay'ın canlandırdığı ''Kadir'' olur. Filmin sonunda ise Kadir, çöllere düşer ve ''Mecnun'' olur. Leyla ile Mecnun hikayesinin farklı bir uyarlaması olan filmin yönetmen koltuğunda Halit Refiğ oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Gülşen Bubikoğlu ve Hüseyin Peyda gibi ünlü isimler yer alıyor.