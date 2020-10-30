En İyi Orhan Gencebay Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Orhan Gencebay Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Orhan Gencebay ilk kez ''Bir Teselli Ver'' adlı sinema filminde rol aldı. 1971 yılında gösterime giren filmi, Türk sinemasının duayen ismi Lütfi Akad yönetti. Ünlü isim 1971 - 1990 yılları arasında 30'dan fazla sinema filminde başrol oynadı. Bunun dışında ''Kızımı Arıyorum'', ''Gerçek Bir Masal'' ve ''Bayan Perşembe'' adlı dizi projelerinde de yer alan Orhan Gencebay birçok müzik programında da jürilik yaptı.