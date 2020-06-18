En İyi Motivasyon Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Motivasyon Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Bu filmler tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de oldukça beğeniliyor. Bunun en büyük nedeni izleyicilere umut ve öz güven aşılamasıdır. Motivasyon filmlerinin senaryoları bir ya da birden çok mesajı izleyicilere aktarmak için yazılıyor. Birçoğu iş yaşamıyla ilgili olup alt metninde bir başarı öyküsü yer alır. Ana karakterleri genellikle yalnız ve dışlanmış kişilerden oluşur. İzleyicileri manevi yönden motive eden bu türdeki filmlerin Türk sinemasında da sayısız örneği bulunuyor.