En İyi Motivasyon Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Motivasyon Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Motivasyon filmleri, izleyicilere azmin ve mücadele etmenin önemini gösteren filmlerdir. Birçoğu biyografik olup gerçek bir hikayeye dayanmaktadır. Dram ve komediyi başarıyla harmanlayan bu yapımlar tüm zorluklara rağmen mücadele etmekten vazgeçmeyen insanların hayat hikayelerini beyaz perdeye taşıyor. İşte, sizler için derlediğimiz motivasyon filmleri.
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1
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Bu filmler tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de oldukça beğeniliyor. Bunun en büyük nedeni izleyicilere umut ve öz güven aşılamasıdır. Motivasyon filmlerinin senaryoları bir ya da birden çok mesajı izleyicilere aktarmak için yazılıyor. Birçoğu iş yaşamıyla ilgili olup alt metninde bir başarı öyküsü yer alır. Ana karakterleri genellikle yalnız ve dışlanmış kişilerden oluşur. İzleyicileri manevi yönden motive eden bu türdeki filmlerin Türk sinemasında da sayısız örneği bulunuyor.
2
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Umudunu Kaybetme
Will Smith'in gerçek hayatta da oğlu olan Jade Smith ile devleştiği bu yapım, işsiz ve evsiz kalmış bir babanın mücadelesini beyaz perdeye taşıyor. Film, yaşamın tüm zorluklarına rağmen mücadele etmekten vazgeçmeyen kişilerin er ya da geç başarıyı yakalayacağı mesajını veriyor.
3
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Whiplash
Dram ve müzik türündeki Whiplash bateri eğitimi alan bir müzisyenin hayatından kesitler sunuyor. Genç müzisyenin konservatuar hocası ile arasındaki gerilimli ilişki üzerinden 'zafere giden yolda çekilen her çile kutsaldır' sözü sorgulanıyor. Terence Fletcher rolündeki J. K. Simmons'un oyunculuğu ise en az film kadar iddialı.
4
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The Founder
Usta oyuncu Michael Keaton'un bir kere da yıldızlaştığı The Founder, McDonalds'ın kuruluş hikayesini mercek altına alıyor. Halkla ilişkiler, kurumsallaşma, marka değeri gibi kavramları mizahi bir dille anlatan yapım özellikle genç girişimciler tarafından tekrar tekrar izlenmeli.
5
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Sosyal Ağ
Facebook'un kuruluş sürecini tüm ayrıntılarıyla anlatan Sosyal Ağ, aynı zamanda Mark Zuckerberg'in biyografisi niteliğinde. Film, tüm ön yargılara ve engellemelere rağmen mücadele etmenin ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Quentin Tarantino, 2010 yılında verdiği bir röportajda Sosyal Ağ'ı son on yılın en iyi filmi olarak nitelendirmişti.
6
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3 Idıots
Bir mühendislik okulu üzerinden Hindistan'daki eğitim sistemini eleştiren 3 idiots, katıldığı festivallerden 25 ödül kazandı. İnsanın ancak kendi kendisini eğittiği takdirde bir yerlere gelebileceğini gösteren filmin arka planında sımsıcak bir dostluk hikayesi de anlatılıyor.
7
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Cesur Yürek
5 Oscar ödülüne sahip Braveheard İrlanda'nın direniş hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Özgürlük, yardımlaşma, mücadele gibi olguları tarihi bir arka planda sunan film gerçek bir direniş ve zafer öyküsü.
8
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Rocky
Rocky sadece bir boks filmi değil aynı zamanda bir motivasyon filmi. Serinin her filminde insanın sadece disiplinli bir şekilde çalışıp kendisine güvenerek rakiplerini yenebileceği mesajı veriliyor.
9
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Erin Brockovich
Türkiye'de Tatlı Bela adıyla gösterime giren film, çocuğunu tek başına büyütmeye çalışan işsiz ve parasız bir kadının yaşamını mercek altına alıyor. Gerçek olaylara dayanan filmde, hukuk bürosunda çalışan kadın karakter üzerinden tüm kadınlara önemli mesajlar veriliyor. Julia Roberts'ın en iyi filmim dediği Erin Brokovoch'in yönetmen koltuğundaki isim bağımsız sinemacı Steven Soderberg.
10
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Ölü Ozanlar Derneği
Filmin hikayesi, katı disiplinle yönetilen bir okula idealist bir öğretmenin gelmesiyle başlıyor. Otoritenin sorgulanması, birlik beraberliğin önemi ve farklı olmanın kazanımları üzerine ders niteliğindeki bu yapım akademik çevrelerden ve film eleştirmenlerinden tam not aldı.
11
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Cindrella Man
Rocky 'e alternatif olarak izlenebilecek bu film, ailesini yoksulluktan kurtarmak isteyen bir boksörün hayatını anlatıyor. Tamamen gerçek olaylara dayanan filmde James Braddock karakterini usta oyuncu Rusell Crowe canlandırıyor. Ne olursa olsun vazgeçmeyip mücadelesini sürdürenler için başyapıt niteliğindeki film 3 dalda Oscar adayı olmuştu.