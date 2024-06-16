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Dağ, taş turist desek yeri var.

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Hangi turizmciyle konuşsam ağzı kulaklarında.

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Her bayram Antalya’da hareketli geçer ama bu bayram bir başka.

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Meraklandım ve o başkalığın nedenini Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu’na sordum.

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Kaan Bey otellerin yüzde 25’inin yerli tatilci tarafından doldurulduğunu söyledi.

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Yüzde 25 çok ciddi bir oran.

‘Bunu nasıl başardık’ diye sorunca Kaan Bey olayı 5 faktörde anlattı:

“1-Sektör çok iyi kampanyalar yaptı. 2- Tatil süresinin 9 güne çıkması rezervasyonlara yansıdı. 3- Okullar kapandı. 4- Tüm sınavlar tamamlandı. 5-Avrupalı Türklerin öncelikli rotası Türkiye oldu. Bugün itibariyle en yüksek doluluk oranlarına ulaştık. Uçakların tamamı dolu geliyor. Uçakta yer bulamayan kara yoluyla geliyor. Daha da önemlisi Avrupa Futbol Şampiyonası’na rağmen Avrupalı Türklerin inanılmaz bir ilgisini gördük. Onlar da bayram için Türkiye’ye akın etti.

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KAŞ’TAN GAZİPAŞA’YA DOLUYUZ

İklim şartları da lehimize gidiyor. Bunun da etkisi elbette var. Ancak en güçlü etken okulların kapanması ve kritik sınavların tamamının sona ermesi. Bu faktörler diğerleriyle birleşince ortaya böyle sevindirici bir tablo çıktı. Tabi doluluk deyince sadece 5 yıldızlı oteller akla gelmesin. 600 kilometrelik sahil bandındaki neredeyse tüm otellerimizde ciddi bir yoğunluk var. Kaş’tan Gazipaşa’ya kadar bu yoğunluğu hissediyoruz.

KAMPANYA ETKİSİ DE VAR

Kampanyalarımızı son ana kadar devam ettirdik. Bu da tüketici açısından çok ciddi bir avantaj oluşturdu. Antalya’nın diğer bir avantajı da her bütçeye göre otelleri bünyesinde barındırması. İsterseniz 5 yıldızlı otelde tatil yapın isterseniz 1 yıldızlı otelde. Bu çeşitlilik Antalya’nın diğer destinasyonların önüne geçmesini sağlıyor. Sezona iyi başlamamız yılın tamamına olumlu yansıyacaktır.”

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Tabii bu akının sıkıntılı yönleri de olacak.

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Ama sıkıntıları konuşup bayramın tadını kaçırmayalım.

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Rekorlarla yüksek sezona giren Antalya umarım yılı da rekorlarla kapatır…

KEMER DOLMUŞ TAŞMIŞ

Kaan Bey’den sonra Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nu aradım.

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Daha “Yoğunluk nasıl” bile diyemeden Necati Bey şunları söyledi:

“Bırakın otelleri yollar bile kilitlendi. Şu an trafikte ilerleyemiyorum inanın. Kemer’de 120 bin yatağımız var. Sabahtan öğlene 200 oda girişi yapan otellerimizin olduğunu öğrendim. Son aldığım verilere göre Kemer’i kapattık diyebilirim. Tabi biz böyle bir tabloya seviniyoruz. Önlemlerimizi de bu yoğunluğa göre alıyoruz.”

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Ne diyeyim Başkan Bey, Allah yardımcınız olsun…