En İyi Mel Gibson Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Mel Gibson Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Mad Max Toplam üç filmden oluşan serinin ilk filmi 1979 yılında gösterime girdi. Post-apokaliptik türündeki yapım, çetelerin birbirleriyle savaştığı karanlık bir gelecekte geçiyor. Bilim-kurgu türünün özelliklerini de barındıran film sinema otoriteleri tarafından türünün en iyi örneklerinden biri kabul ediliyor. Bu filmde henüz 23 yaşında olan Mel Gibson'ın filmografisinde çok özel bir yere sahip olan filmin 2013 yılında Tom Hardy'li versiyonu da çekildi.