En İyi Mel Gibson Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Mel Gibson Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Avustralya asıllı Amerikalı aktör 1956 yılında doğdu. Hem oynadığı hem de yazıp yönettiği filmlerle sinema tarihine eşsiz eserler bıraktı. Cesur Yürek filmi hem Türkiye'de hem de dünyada en çok izlenen filmi olmuştur. Sizin için Mel Gibson'un en iyi filmlerinden bir liste hazırladık.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Oyunculuk kariyerine erken başlayan Mel Gibson, henüz yirmili yaşlarındayken Mad Max serisini çekti. Burada sergilediği performans ile kısa sürede büyük bir üne kavuştu. Ülkesinde birkaç film daha çeken Gibson, daha sonrasında Hollywood'un meşhur projelerinde yer aldı. Hem Oscar hem de Akademi ödüllü aktör, dram ve komedi türü dışında bilim-kurgu, macera ve aksiyon filmlerinde rol almaya devam ediyor.
2
Abone Ol
Mad Max
Toplam üç filmden oluşan serinin ilk filmi 1979 yılında gösterime girdi. Post-apokaliptik türündeki yapım, çetelerin birbirleriyle savaştığı karanlık bir gelecekte geçiyor. Bilim-kurgu türünün özelliklerini de barındıran film sinema otoriteleri tarafından türünün en iyi örneklerinden biri kabul ediliyor. Bu filmde henüz 23 yaşında olan Mel Gibson'ın filmografisinde çok özel bir yere sahip olan filmin 2013 yılında Tom Hardy'li versiyonu da çekildi.
3
Abone Ol
Kadınlar Ne İster
Geçirdiği kaza sonrası kadınların düşüncelerini okuma yetisi kazanan bir reklam yazarının sıra dışı öyküsü, romantik - komedi türündeki filmde izleyicilerle buluşuyor. Usta aktöre bu filmde Helen Hunt eşlik ediyor.
4
Abone Ol
Braveheart
Türkçedeki adıyla Cesur Yürek, Mel Gibson'un yönetip başrolünde oynadığı unutulmaz bir eser. İngiltere Krallığına karşı İskoç halkını ayaklandıran William Wallace'ın destansı öyküsünün anlatıldığı yapım toplamda 5 Oscar ödülüne sahip oldu. O zamana kadar çekilmiş en kalabalık savaş sahnesi bu filme aittir. Gibson, yönetmenliğiyle de büyük alkış topladı.
5
Abone Ol
Lethal Wapon
Doksanlı yılların unutulmaz polisiyelerinin başında gelen film, Türkiye'de Cehennem Silahı adıyla biliniyor. Toplam dört filmden oluşan seride Mel Gibson ile Danyy Glover başroldedir. Serinin her filminde uyuşturucu kaçakçıları, teröristler ve çetelerle mücadele eden ikilinin maceraları anlatılıyor.
6
Abone Ol
Ransom
Aksiyonun bir an bile kesilmediği Fidye filmi başarılı yönetmen Ron Howard tarafından 1996 yılında çekildi. Oğlu bir çete tarafından kaçırılan babanın mücadelesi, filmin ana temasını oluşturuyor.
7
Abone Ol
İşaretler
Korku filmleriyle bilinen M. Night Shyamalan'nın 2002 yılında çektiği İşaretler, uzaylı istilasını anlatan bilim-kurgu türünde bir yapım. Uzaylıların bir çiftlik evine bıraktığı işaretlerle başlayan film, korku ve dram türünü başarılı bir şekilde harmanlıyor. Film gösterildiği yıl çok konuşulmuş ve gişe rekorları kırmıştı.
8
Abone Ol
Tutku: Hz. İsa'nın Çilesi
Hz. İsa'nın çarmıha gerilmeden önceki son saatlerini anlatan yapım, Mel Gibson tarafından yazılıp yönetildi. Özellikle işkence sahneleriyle bir hayli ses getiren yapım 3 dalda Oscar'a aday gösterilmişti.
9
Abone Ol
Apokalipto
Maya İmparatorluğunu anlatan ilk film olan Apokalipto Mel Gibson'un senaryo ve yönetiminde aktif olarak görev aldığı bir diğer yapım. İki düşman kabilenin mücadelesini başarıyla aktaran yapım köle ticareti ve isyan gibi konuları ele alıyor.
10
Abone Ol
The Beaver
Mel Gibson'un Walter Black karakterine hayat verdiği film başarılı bir dram örneği. Çoklu karakter bozukluğundan muzdarip bir adamın yaşadıkları bir el kuklası üzerinden anlatılıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Oscar ödüllü Jodie Foster var.
11
Abone Ol
Hacksaw Ridge
Türkiye'deki sinemalarda Savaş Vadisi adıyla gösterime giren yapım vicdani retçi bir adamın gerçek hayat hikayesinden kesitler sunuyor. II. Dünya savaşını anlatan film savaşmayı reddeden bir askerin cephede sağlıkçı olarak çalışmasını anlatıyor. Film Imdb Top 250'de 190. sırada.