En İyi Marvel Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Marvel Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
Özellikle son 10 yılda büyük bir atılım gösteren Marvel stüdyoları, yarattığı karakterler de çok önemli bir kitle yakalamış durumda. Üstelik sadece filmleri değil aynı zamanda birbirinden harika ve görsel efektlerle dolu dizileriyle de ön plana çıkıyor. Peki, en iyi Marvel dizileri - Yeni ve eski en çok izlenen Marvel dizileri listesi ve önerisi.
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1
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Çizgi roman dünyasının sinematik evrenine başarılı şekilde taşıyan Marvel, bunu hem beyaz perdede hem de televizyon dünyasında ön plana çıkarmış durumda. Bu konuda ise izlenmesi gereken oldukça kaliteli ve yüksek bütçeli Marvel dizileri bulunmaktadır. İşte izlenmesi gereken son dönemlerin en iyi Marvel dizileri.
2
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Agent Carter
Kaptan Amerika filminde ünlü olan Ajan Peggy Carter'ın 1945 yılından itibaren yaşadığı olaylar ekrana gelmektedir. Howard Stark vatan haini ile suçlandığında onu kurtarabileceğini inanan Carter, çok tehlikeli ve sürükleyici bir maceranın içerisine atılır.
3
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Agent of Shield
Hem dünya hem de dünya dışı kötülere karşı mücadele eden Shield, Amerikan hükümetinin suçla mücadele konusunda özel bir kurumudur. Başında ise yenilmezler filminde Loki tarafından öldürüldüğü düşünülen Ajan Coulson bulunmaktadır.
4
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Cloak ve Dagger
Birbirinden farklı güçlere sahip olan iki gencin güçlerini aynı anda keşfetmesi ile olaylar başlar. Bu gerçekleşirken aynı zamanda gençler birbirine aşık olmaya başlar. Marvel dünyasının Freedom platformundaki ilk ve tek dizisi olarak öne çıkıyor. İzlenmesi gereken kaliteli Marvel yapımları içerisinde yer aldığını söylemek mümkün.
5
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Daredevil
Sabahları kör bir avukat olarak görevini yapan Matt Murdock, gece olduğunda ise daredevil kimliğine bürünerek suç dünyasına karşı savaşmaktadır. Kimyasal bir etkiye maruz kalarak kör olan, ancak muhteşem duyu yeteneklerine sahip Matt murdock isimli karakterin hikayesi anlatılmaktadır.
6
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Inhumans
Marvel evrenini çok bilinmeyen süper kahramanların yer aldığı ınhumans içinde, kahramanlar hayatta kalabilmek için büyük bir mücadele içerisine girerler. Her ne kadar istediği reytinglere ulaşamayıp 8. bölümde sona erse bile, mutlaka izlenmesi gereken kaliteli yapımlar içerisinde yer alıyor.
7
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Iron Fist
Bir uçak kazası ile beraber K’un-Lun şehrine düşen Danny Rand, burada keşişler tarafından yetiştirerek çok gizli güçlere sahip olur. Daha sonra yeniden New York'a dönen Danny, burada hem ailesini toparlamak hem de şehri korumak için mücadele etmeye başlar. Bu arada bunu yaparken Iron Fist ismini alır.
8
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Jessica Jones
Yaşadığı trajik bir olayın ardından özel güçlerini bir kenara bırakmaya karar veren Jessica, dedektiflik kariyerini ortaya çıkarır. Ancak suç örgütü üzerinden yaşadığı kötü olaylar sebebiyle, özel güçlerini devreye sokmak zorunda kalacaktır.
9
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Luke Cage
Bir deneyin yanlış şekilde gitmesi ile insanüstü güçler kazanan Luke Cage, artık delinemez bir deri zırhına sahiptir. Bu güçlerini ailesinin de yaşadığı Harlem’de gösterecek ve suça karşı savaşacaktır.
10
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The Punisher
Ülkesi adına Irak ve Afganistan'da mücadele eden Teğmen Frank Castle, görevini bitirdikten sonra ülkeye döndüğünde karısı ve çocuğunu bir saldırı neticesinde kaybetmiştir. Panisher ismiyle ailesinin intikamını almaya karar veren Frank, aynı zamanda suç dünyasında savaş açar.
11
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The Defenders
Marvel evreninden bilinen Jessica Jones, Iron fist, Luke Gage ve Daredevil New York şehrindeki The Hand isimde örgütü çökertmek için bir araya gelir. Her birinin ayrı dizileri de bulunan büyük karakterler, bir araya gelerek çok güçlü bir düşmana karşı önemli bir savaş açarlar.