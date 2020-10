En İyi Marvel Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Marvel Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)

The Defenders Marvel evreninden bilinen Jessica Jones, Iron fist, Luke Gage ve Daredevil New York şehrindeki The Hand isimde örgütü çökertmek için bir araya gelir. Her birinin ayrı dizileri de bulunan büyük karakterler, bir araya gelerek çok güçlü bir düşmana karşı önemli bir savaş açarlar.