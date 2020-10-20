En İyi Marvel Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Marvel Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)

Iron Fist Bir uçak kazası ile beraber K’un-Lun şehrine düşen Danny Rand, burada keşişler tarafından yetiştirerek çok gizli güçlere sahip olur. Daha sonra yeniden New York'a dönen Danny, burada hem ailesini toparlamak hem de şehri korumak için mücadele etmeye başlar. Bu arada bunu yaparken Iron Fist ismini alır.