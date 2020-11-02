En İyi Lars Von Trier Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Lars Von Trier Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Ünlü yönetmen, 30 Nisan 1956 tarihinde Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da doğdu. Günümüzün en üretken yönetmenlerinden biri olan Lars Von Trier ilk filmini 1982 yılında çekti. Bir televizyon kanalı için yönettiği Krallık dizisi 3 sezon devam etti. Yeni ve eski, en çok izlenen Lars Von Trier filmlerini sizin için listeledik.
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1
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64 yaşındaki yönetmen 40 yıllık sinema kariyerine birçok ödül sığdırdı. Kazandığı en önemli ödüller arasında Cannes Film Festivali Jüri Ödülü,Goya En İyi Avrupa Filmi Ödülü ve Altın Palmiye yer alıyor. Lars Von Trier, 13 Mart 1995 tarihinde Dogma 95 adında bir manifesto yayımladı. Bu akımın kuralları doğrultusunda birçok filmi el kamerasıyla çekti. Filmlerde müzik, özel ışık ve filtre kullanılmasına karşı çıktı. Hollywood'a ve Auteur sanat kuramına tepki olarak çıkan Dogma akımına katılan diğer yönetmenler şunlardır: Thomas Vinterberg, Søren Kragh-Jacobsen, Kristian Levring.
2
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Antichrist
Sinema eleştirmenlerine göre Antichrist, Lars Vor Trier'in en karanlık ve sert filmi. Korku- gerilim türündeki filmin senaryosunu Anders Thomas Jensen yazdı. Chartlotte Gainsbourgh filmdeki performansıyla Cannes Film Festivalinde En iyi Kadın Oyuncu Ödülüne layık görüldü.
3
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Avrupa
Ünlü yönetmenin 3. filmi olan Avrupa, karışık bir kurguya sahip olsa da yarattığı atmosfer ile büyük beğeni topladı. II. Dünya savaşının sonrasında Avrupa'dan insanlık manzaraları sunan yapım katıldığı festivallerde 16 ödül kazandı.
4
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Dalgaları Aşmak
Lars Von Trier'in erken dönem filmlerinden biri olan Dalgaları Aşmak, 1996 yılında gösterime girdi. Çekimleri İngiltere ve İskoçya'da yapılan filmin oyuncu kadrosunda Emily Watson, Jean Marc Barr ve Katrin Cartlidge yer alıyor.
5
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Dogville
Nicole Kidman'ın baş rolde olduğu film Dogville adlı hayali bir kasabada geçiyor. Karanlık bir atmosfere sahip olan film geniş bir oyuncu kadrosuna sahiptir. Filmde Lauren Bacall, Ben Gazzara, Patricia Clarkson, James Caan ve Udo Kier gibi ünlü isimler yer alıyor.
6
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Idioterne
Lars Von Trier'in en orijinal filmlerinden biri olan Idıoterne, 1998 yılında gösterime girdi. Filmde zekanın toplumlar için zararlı olduğunu düşünen ve insanların arasına karışıp geri zekalı taklidi yapan insanların öyküsü anlatılıyor. Tamamı el kamerasıyla çekilen filmin Imdb puanı 6.8
7
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Jack'in Yaptığı Ev
Matt Dillon'un Katil Jack karakterine hayat verdiği film, sadece kadınları öldüren bir seri katili mercek altına alıyor. Öncesinde dizi projesi olarak planlanan yapım daha sonra sinemaya uyarlandı. Danimarka, Fransa, İsveç ortak yapımı filmde Uma Thurman ve Bruno Ganz gibi dünyaca ünlü isimler de rol alıyor.
8
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Karanlıkta Dans
İzlandalı müzisyen Björk'ün ''Selma'' adlı bir fabrika işçisini canlandırdığı yapım, Lars Von Trier'in müzikal türünde çektiği ilk ve tek film. Müzikleri ve danslarıyla ilgi çeken Karanlıkta Dans 2000 yılında Altın Palmiye ödülüne layık görüldü. Filmin oyuncu kadrosunda Catherine Deneuve, Peter Stormare ve David Morse de yer alıyor.
9
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Manderlay
Dogville'nin devamı niteliğindeki Manderlay 2005 yılında gösterime girdi. Kölelik ve ırkçılık gibi evrensel sorunları ele alan filmin Imdb puanı 7.3.
10
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Melankoli
''Melankoli' adındaki gezegenin dünyaya çarpmasına günler kalmıştır. Herkesin kıyameti beklediği bir zamanda Justin adlı bir kadının yaşadıklarını anlatan yapım, Lars Von Trier'in en çok izlenen filmi oldu. Katıldığı festivallerden 32 ödül kazanan Melankoli, 2011 yılında gösterime girdi.
11
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Nymphomaniac
Nemfomani hastası bir kadın olan Joe'nun yaşamından kesitler sunan film 2 bölüm olarak yayımlandı. 2013 yılında gösterime giren filmin başrolünde Fransız oyuncu Charlotte Gainsbourg ve Skellan Skarsgard var.