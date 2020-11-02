En İyi Lars Von Trier Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Lars Von Trier Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

64 yaşındaki yönetmen 40 yıllık sinema kariyerine birçok ödül sığdırdı. Kazandığı en önemli ödüller arasında Cannes Film Festivali Jüri Ödülü,Goya En İyi Avrupa Filmi Ödülü ve Altın Palmiye yer alıyor. Lars Von Trier, 13 Mart 1995 tarihinde Dogma 95 adında bir manifesto yayımladı. Bu akımın kuralları doğrultusunda birçok filmi el kamerasıyla çekti. Filmlerde müzik, özel ışık ve filtre kullanılmasına karşı çıktı. Hollywood'a ve Auteur sanat kuramına tepki olarak çıkan Dogma akımına katılan diğer yönetmenler şunlardır: Thomas Vinterberg, Søren Kragh-Jacobsen, Kristian Levring.