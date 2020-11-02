MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriKültür Sanat En İyi Lars Von Trier Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Lars Von Trier Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>En İyi Lars Von Trier Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Lars Von Trier Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kültür Sanat

En İyi Lars Von Trier Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Lars Von Trier Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Ünlü yönetmen, 30 Nisan 1956 tarihinde Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da doğdu. Günümüzün en üretken yönetmenlerinden biri olan Lars Von Trier ilk filmini 1982 yılında çekti. Bir televizyon kanalı için yönettiği Krallık dizisi 3 sezon devam etti. Yeni ve eski, en çok izlenen Lars Von Trier filmlerini sizin için listeledik.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

64 yaşındaki yönetmen 40 yıllık sinema kariyerine birçok ödül sığdırdı. Kazandığı en önemli ödüller arasında Cannes Film Festivali Jüri Ödülü,Goya En İyi Avrupa Filmi Ödülü ve Altın Palmiye yer alıyor. Lars Von Trier, 13 Mart 1995 tarihinde Dogma 95 adında bir manifesto yayımladı. Bu akımın kuralları doğrultusunda birçok filmi el kamerasıyla çekti. Filmlerde müzik, özel ışık ve filtre kullanılmasına karşı çıktı. Hollywood'a ve Auteur sanat kuramına tepki olarak çıkan Dogma akımına katılan diğer yönetmenler şunlardır: Thomas Vinterberg, Søren Kragh-Jacobsen, Kristian Levring.

2Antichrist
Abone Olgoogle-news

Antichrist

Sinema eleştirmenlerine göre Antichrist, Lars Vor Trier'in en karanlık ve sert filmi. Korku- gerilim türündeki filmin senaryosunu Anders Thomas Jensen yazdı. Chartlotte Gainsbourgh filmdeki performansıyla Cannes Film Festivalinde En iyi Kadın Oyuncu Ödülüne layık görüldü.

3Avrupa
Abone Olgoogle-news

Avrupa

Ünlü yönetmenin 3. filmi olan Avrupa, karışık bir kurguya sahip olsa da yarattığı atmosfer ile büyük beğeni topladı. II. Dünya savaşının sonrasında Avrupa'dan insanlık manzaraları sunan yapım katıldığı festivallerde 16 ödül kazandı.

4Dalgaları Aşmak
Abone Olgoogle-news

Dalgaları Aşmak

Lars Von Trier'in erken dönem filmlerinden biri olan Dalgaları Aşmak, 1996 yılında gösterime girdi. Çekimleri İngiltere ve İskoçya'da yapılan filmin oyuncu kadrosunda Emily Watson, Jean Marc Barr ve Katrin Cartlidge yer alıyor.

5Dogville
Abone Olgoogle-news

Dogville

Nicole Kidman'ın baş rolde olduğu film Dogville adlı hayali bir kasabada geçiyor. Karanlık bir atmosfere sahip olan film geniş bir oyuncu kadrosuna sahiptir. Filmde Lauren Bacall, Ben Gazzara, Patricia Clarkson, James Caan ve Udo Kier gibi ünlü isimler yer alıyor.

6Idioterne
Abone Olgoogle-news

Idioterne

Lars Von Trier'in en orijinal filmlerinden biri olan Idıoterne, 1998 yılında gösterime girdi. Filmde zekanın toplumlar için zararlı olduğunu düşünen ve insanların arasına karışıp geri zekalı taklidi yapan insanların öyküsü anlatılıyor. Tamamı el kamerasıyla çekilen filmin Imdb puanı 6.8

7Jackin Yaptığı Ev
Abone Olgoogle-news

Jack'in Yaptığı Ev

Matt Dillon'un Katil Jack karakterine hayat verdiği film, sadece kadınları öldüren bir seri katili mercek altına alıyor. Öncesinde dizi projesi olarak planlanan yapım daha sonra sinemaya uyarlandı. Danimarka, Fransa, İsveç ortak yapımı filmde Uma Thurman ve Bruno Ganz gibi dünyaca ünlü isimler de rol alıyor.

8Karanlıkta Dans
Abone Olgoogle-news

Karanlıkta Dans

İzlandalı müzisyen Björk'ün ''Selma'' adlı bir fabrika işçisini canlandırdığı yapım, Lars Von Trier'in müzikal türünde çektiği ilk ve tek film. Müzikleri ve danslarıyla ilgi çeken Karanlıkta Dans 2000 yılında Altın Palmiye ödülüne layık görüldü. Filmin oyuncu kadrosunda Catherine Deneuve, Peter Stormare ve David Morse de yer alıyor.

9Manderlay
Abone Olgoogle-news

Manderlay

Dogville'nin devamı niteliğindeki Manderlay 2005 yılında gösterime girdi. Kölelik ve ırkçılık gibi evrensel sorunları ele alan filmin Imdb puanı 7.3.

10Melankoli
Abone Olgoogle-news

Melankoli

''Melankoli' adındaki gezegenin dünyaya çarpmasına günler kalmıştır. Herkesin kıyameti beklediği bir zamanda Justin adlı bir kadının yaşadıklarını anlatan yapım, Lars Von Trier'in en çok izlenen filmi oldu. Katıldığı festivallerden 32 ödül kazanan Melankoli, 2011 yılında gösterime girdi.

11Nymphomaniac
Abone Olgoogle-news

Nymphomaniac

Nemfomani hastası bir kadın olan Joe'nun yaşamından kesitler sunan film 2 bölüm olarak yayımlandı. 2013 yılında gösterime giren filmin başrolünde Fransız oyuncu Charlotte Gainsbourg ve Skellan Skarsgard var.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi