En İyi Jennifer Lawrence Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Jennifer Lawrence Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Sokağın Sonundaki Ev (2012) Sarah (Elisabeth Shue) ve kızı Elissa (Jennifer Lawrence), küçük bir kasabada ev alarak yeni bir hayat kurmak isterler. Fakat aldıkları evin yan tarafında geçmişte bir katliam olmuştur. Evin küçük kızı, ailesi uyurken onları katletmiştir. Bu katliamdan sadece abisi Ryan (Max Thieriot) kurtulmuştur. Elissa, Ryan ile yakınlık kurar. Onlar yakınlaştıkça gizemli olaylar başlar.