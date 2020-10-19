En İyi Jennifer Lawrence Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Jennifer Lawrence Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Jennifer Lawrence, Amerika’nın en popüler sinema aktrislerinden biridir. Güzel oyuncu genç yaşına rağmen gişe hasılatı kıran filmlerde başrolde oynamıştır. 2013’de dünyanın en etkili 100 kişisi içinde yer almıştır. Güzelliğiyle birlikte, müthiş yeteneğiyle Hollywood’un aranan isimlerinden biridir. Jennifer Lawrence’ın hafızalara kazınan en iyi filmlerini sizler için derledik.
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1
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Jennifer Shrader Lawrence, 1990 Louisville, Kentucky doğumludur. 14 yaşında oyuncu olma isteğiyle bu yolda ilerlemiştir. Dizilerle oyunculuğunu pekiştiren Lawrence ilk sinema deneyimiyle izleyicileri kendine hayran bırakmıştır.
2
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Aşk Ateşi (2009)
Dram, romantik, suç türündeki film, Charlize Theron, Kim Bassinger, Jennifer Lawrence gibi üç güçlü karakteri bir araya getirmesiyle önemlidir. Bir restoran işletmeci olan Sylvia (Theron), duygusal kırılmalar yaşayan biridir. Gina’nın (Kim Bassinger) yasak bir aşk yaşaması, karakterlerin hayatlarını değiştirecektir.
3
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Gerçeğin Parçaları (2010)
Yönetmenliğini Debra Granik’in yaptığı gizem, drama filmidir. 17 yaşındaki Ree Dolly (Lawrence), akıl hastası annesi ve iki kardeşiyle kırsal bir bölgede yaşıyor. Babası kefaletle serbest bırakılmış ama ortalıktan kaybolmuştur. Evlerinin elden gitmemesi için babasını bulup mahkemeye çıkarması lazımdır.
4
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Poker Evi(2008)
Yönetmen Lori Petty’nin kendi gençlik yıllarını anlattığı dram filmidir. Sarah, kocasının eziyetlerine daha fazla dayanamaz ve üç kızıyla birlikte evi terk eder. Kumarhane ve genelev olarak işletilen bir yerde çalışmaya başlar. Büyük kızı Agnes (Lawrence), kötü ortamda kardeşlerini korumakta ve onlara bakmaktadır.
5
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Sokağın Sonundaki Ev (2012)
Sarah (Elisabeth Shue) ve kızı Elissa (Jennifer Lawrence), küçük bir kasabada ev alarak yeni bir hayat kurmak isterler. Fakat aldıkları evin yan tarafında geçmişte bir katliam olmuştur. Evin küçük kızı, ailesi uyurken onları katletmiştir. Bu katliamdan sadece abisi Ryan (Max Thieriot) kurtulmuştur. Elissa, Ryan ile yakınlık kurar. Onlar yakınlaştıkça gizemli olaylar başlar.
6
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Joy (2015)
Biyografik komedi-drama türündeki film, Joy Mangano'nun tek başına üç çocuğuyla birlikte verdiği mücadeleyi anlatıyor. Filmde Joy Mangano’yu Jennifer Lawrence canlandırıyor. Mangano tek başına üç çocuğunu büyütürken aynı zamanda Miracle Mop'u icat ederek kendi işinin patronu oluyor.
7
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Anne! (2017)
Film psikolojik korku-gerilim türündedir. Anne (Jennifer Lawrence), kocası O (Javier Bardem) ile bir kır evinde yaşıyorlar. Sakin bir hayat sürerken bir gün evlerine adam (Ed Harris) ile kadın (Michelle Pfeiffer) çifti gelir. Bu çiftin gelmesiyle Anne’nin bütün düzeni alt üst olur.
8
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Umut Işığım (2012)
Romantik, komedi, drama türündeki filmde Jennifer Lawrence başrolü Bradley Cooper ile paylaşıyor. Pat Salitano (Bradley Cooper), travma sonrası rehabilitasyonda yatmıştır. Çıktıktan sonra ailesinin yanına yerleşir. Artık düzenli bir hayat ve eski karısına kavuşmak istemektedir. Bu konuda aile dostu Tiffany (Jennifer Lawrence’e yaklaşır. Tiffany de bir iyilik karşılığı yardım edeceğini söyler.
9
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Uzay Yolcuları(2016)
Uzayda seyahat eden koloni gemisinde insanlar kapsüllerde uyumaktadır. Gemiyi siber zeka Pratt kontrol etmektedir. Geminin bir astroide çarpması sonucu Jim (Chris Pratt) 90 yıl erken uyanır. Bunun üzerine Jim yalnız kalmasın diye Pratt, Aurora'yı (Lawrence) uyandırır.
10
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Açlık Oyunları(2012)
Dünya çapında ilgi gören serinin ilk filmidir. Gelecekte Kuzey Amerika büyük felaket sonucu bir başkent ve 12 bölgeden oluşan bir ülkeye dönüşmüştür. Yeniden düzenin kurulması şerefine her yıl Açlık Oyunları düzenlenmektedir. 12 bölgeden iki kişi ölümüne bir savaşa girişiyorlar. Bu seneki oyunlara Agness (Lawrence) kardeşinin yerine gönüllü olarak katılır.
11
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X-Men (Geçmiş Günler Gelecek-2014)
Marvel evreninin X-Men serisinin 7. filmidir. Bu bölümde insanlar yeni robotlarla mutantları avlamaktadır. Bunun önüne geçebilmek için tek çare geçmişe birinin gidip, bu teknolojiyi önlemesi gerekiyor. Filmde, Lawrence, şekil değiştiren Mistik karakterini canlandırıyor.