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GeriKültür Sanat En İyi Hacker Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Hacker Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>En İyi Hacker Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Hacker Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kültür Sanat

En İyi Hacker Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Hacker Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Hacker temalı filmler, özellikle 1980'li yıllardan sonra bilgisayar kullanımının artmasıyla çekilmeye başlandı. İki binli yıllarla birlikte bu tür filmlerin sayısında büyük oranda artış yaşandı. Teknolojinin gelişmesi bu tür filmlerin çoğalmasında önemli bir etken görülüyor. Sizin için en iyi hacker filmlerini derledik.

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Aksiyon, macera, gerilim ve gizem gibi türleri bir arada sunan hacker filmleri heyecan seviyesi yüksek yapıtlardır. Sızdırılan gizli belgeler, komplolar, gizli teşkilatlar ve CIA - FBI gibi birimler bu filmlerin ana temasını oluşturur. Aynı zamanda suç türünde de çekilen bu tarz filmlerin günümüzde başarılı örneklerini izlemek mümkün. Özellikle Hollywood tarafından beyaz perdeye aktarılan hacker filmleri büyük beğeni topluyor.

21- Snowden:
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1- Snowden:

Usta yönetmen Oliver Stone tarafından çekilen film, Edward Snowden adlı gerçek bir CIA ajanının ifşa ettiği belgelere dayanıyor. CIA'in dünyadaki herkesi akıllı telefonlar ve bilgisayarlar üzerinden izlediğini aktaran yapım politik mesajlara sahip. Kişilere ait sosyal medya hesaplarının da CIA tarafından hacklendiğini iddia eden yapım 2016 yılında gösterime girdi.

32- Who Am I:
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2- Who Am I:

Almanya yapımı Ben Kimim filmi CLAY adlı bir hacker grubunun gerilim dolu öyküsünü anlatıyor. Tıpkı Snowden gibi politik bir içeriğe sahip olan yapım temposu hiç düşmeyen kurgusu ve sürpriz sonuyla izleyicilerden tam not almayı başardı.

43- Blackhat:
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3- Blackhat:

Başarılı aktör Chris Hemsworth'ün bal rolünde yer aldığı yapım yakın gelecekte geçiyor. ABD ile Çin hükümetlerinin siber saldırılara karşı ortaklaşa yürüttüğü mücadele, hackerların gözünden anlatılıyor. Michael Mann'ın yönettiği Blackhat, son yıllarda en çok izlenen hacker filmleri arasında.

54- Open Windows:
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4- Open Windows:

ABD - İspanya ortak yapımı Açık Pencereler bir katil ile bir hacker arasındaki amansız mücadeleyi ekranlara taşıyor. Sasha Grey ve Elijah Wood gibi ünlü isimleri kadrosunda bulunduran yapım hiç düşmeyen temposu ve görsel efektleriyle türü sevenlerin beğenisine kazandı.

65- Nerve:
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5- Nerve:

Doğruluk mu Cesaret mi oyununu sanal ekranlara taşıyan yapım, hackerlerin de içerisinde yer aldığı bir simülasyon ortamında geçiyor. İzleyicilere görsel bir şölen sunan yapımda başarılı aksiyon sahneleri de mevcut. Filmin alt metninde ise teknoloji bağımlılığının ve gösteri toplumunun eleştirisi yapılıyor.

76- Hackers:
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6- Hackers:

Angelina Jolie'nin henüz 20 yaşındayken başrol oynadığı film, Hacker düellolarını anlatan özgün bir senaryoya sahip. Aynı zamanda biyografik özellikler taşıyan yapımda suç ve gerilim temaları başarıyla işlenmiş.

87- Sneakers:
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7- Sneakers:

Türkiye'deki sinemalarda Şifreciler adıyla gösterime giren yapım doksanlar sinemasının nadide örneklerinden biri. Baş rolünde Robert Redford ve Sidney Poitier'in yer aldığı film profesyonel bir hacker ekibinin nefes kesen macerasını güçlü bir senaryo ile aktarıyor. 1992'de gösterime giren filmin Imdb puanı 7.2.

98- Cyberbully:
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8- Cyberbully:

Unfriended ve Sanalüstü isimleriyle de bilinen film ABD - Rusya ortak yapımı. Karakterlerin sadece web-cam üzerinden çekildiği Cybernatural, korku ve gizem ögelerini başarıyla harmanlıyor.

109- WarGames:
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9- WarGames:

Savaş Oyunları adıyla bilinen yapım 80'ler sinemasının en başarılı örneklerinden biri. Bir bilgisayar sistemini hackleyen çocuk, video oyunu oynadığını zannederek Amerikan ordusuna ait füzeleri ateşler. Yanlışlıkla 3. dünya savaşını çıkaran çocuğun gözünden anlatılan film politik- gerilim türünde.

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