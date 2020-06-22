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En İyi Gerilim Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Gerilim Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Bilinmeyen şeyler insanları gerilime sürükler. Bu yüzden konuları bilinmezliğe doğru olan filmler genelde gerilim türünde olan filmlerdir. Gerilim türünde ki filmler insan psikolojisini etkileyen filmler olarak farklı unsurlar yer almaktadır. Son ana kadar bilinmezi ve gizemi içinde barındıran filmler kişilerin en çok izledikleri gerilim türü olmaktadır. Gerilim filmleri sevenler İçin oldukça etkili ve sevilen gerilim tarzına ait filmleri sizler için derledik.