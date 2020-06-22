En İyi Gerilim Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Gerilim Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Bilinmeyen şeyler insanları gerilime sürükler. Bu yüzden konuları bilinmezliğe doğru olan filmler genelde gerilim türünde olan filmlerdir. Gerilim türünde ki filmler insan psikolojisini etkileyen filmler olarak farklı unsurlar yer almaktadır. Son ana kadar bilinmezi ve gizemi içinde barındıran filmler kişilerin en çok izledikleri gerilim türü olmaktadır. Gerilim filmleri sevenler İçin oldukça etkili ve sevilen gerilim tarzına ait filmleri sizler için derledik.
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Vaktini değerlendirmek isteyen kişiler için yapılacaklardan bir tanesi de film izlemektir. Kişiler tarzlarına göre en uygun tarzda filmi seçerek film izlerler. Gerilim tarz filmlerde bunlar arasında yer alır. Gerilim filmleri seven kişiler için en uygun gerilim filmlerine listemizde yer verdik.
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1- Yıldızlara Doğru (2019)
Yıldızlara doğru filmi astronot Roy uzay yolculuğunu konu edinen bir filmdir. Astronotun babası 20 yıl kadar önce uzayda hayat olup olmadığını araştırmıştır. Ancak bu görev sırasında kaybolmuştur. Amacı kaybolan babasını bulmak olan Roy aynı zamanda gezegen için tehdit olan gizemi de çözmek için güneş sisteminin dışına doğru çıkar.
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2- Velvet Buzsaw (2019)
Film ünlü bir sanatçının tablolarını kaçırılmasından sonra yaşanan olayları konu alır. Çok zor beğenen Morf ismindeki adam ölü bulunan bir sanatçının resimlerini hayran olur. Ancak bir süre sonra resimlerde tuhaflık olduğunu fark eder resimler uzun süre bakıldığında canlanan bir etki gösterir.
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3- Soğuk İntikam (2019)
Oğlu uyuşturucu ne tarafından öldürülen bir babanın intikam hikayesi anlatan filmde Nels ismindeki baba kar temizleyici görevinde bulunur. Sıradan hayatına oğlunun ölümüyle değiştiren Baba profesyonel bir katile dönüşür. Nels'ın amacı uyuşturucu karteli parçalanmaktır.
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4- Serenity (2019)
Baker Dill adındaki kişi tropikal bir adada balıkçı teknesi kaptanlığı yapar. Turist Rehberliği de yapan Baker eski eşi karenin kurtarma çağrısına yanıtsız bırakamaz. Karen’in yeni işini balık tutma bahanesiyle denize çıkaran Dill, adamı orada köpek balıklarına atar. Ancak karenin söylediklerini yanlışlığını fark eder.
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5- Piercing (2018)
Redd evli ve bir çocuk babasıdır. Sürekli iş seyahatine çıkan adam bu defa yanına kıyafetlerinin olduğu bir valiz yerine bir diş fırçası ve cinayeti kullanacağı malzemelerini alır. Rastgele bir kişiyi seçecek ve öldürecek böylece durdurulamayan dürtülerini tatmin edecektir.
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6- Parazit (2019)
Son dönemin en ünlü yapımları arasında yer alan parazit filmi iki aile arasında geçen durumları anlatır. Kim ve Park aileler arasındaki durumları anlatan filmde son dönemin en iyi gerilim filmleri arasında yer almaktadır.
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7- Lanetli Gözyaşları (2019
2019 yapımı olan film doğaüstü güçlerin varlıklardan kurtulmaya çalışan Anna’nın ve ailesini hikayesini anlatır. Sosyal hizmet uzmanı olan Anna'nın bir dava araştırma sırasında başına gelenler anlatıldığı film oldukça gerilim dolu bir filmdir.
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8- Knives Out (2019)
Knives out 85 yaşında evinde ölü bulunan bir suçunun yazarının özel dedektif tarafından araştırılmasını konu alındığı filmde dedektifin ölümü çözebilmek için gösterdiği mücadele anlatılır.
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9- Joker (2019)
Toplum tarafından Dışlanan Arthur Yalnız bir adamdır. Sürekli bağ kurma çabası ile mücadele eden Arthur komedyen olarak hayatını sürdürür. Gündüzleri eğlendirmek amacıyla maske takan Arthur geceleri ise farklı bir maske takmaktadır. Kendinden uzaklaşan Arthur kısa bir süre sonra farklı bir karakterde kendini bulur.
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10- Hotel Mumbai (2018)
2008 yılında Taj Mahal Palas otelde meydana gelen terör saldırısını konu edinen filmde baba olmaya hazırlanan genç bir adamın garson olarak işe başlaması anlatılır. Otel müşterilerine bir terör saldırısıyla hayatlarını nasıl tersine döndüğü konu alınan filmde gerilim türüne en iyi örneklerden biridir.