En İyi George Clooney Filmleri!

Hayranları tarafından 'smokinli yetenek' olarak adlandırılan ABD'li aktör, yönetmen ve yapımcı George Clooney başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra karizması, zarif eşi Amal Clooney ile ve çocuklarıyla sürdüğü mutlu yaşamıyla da radarımızda.
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1
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Oyunculuğa 1980'li yıllarda adım atan George Clooney'in en iyi filmlerini seçtik!
2
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Gün Batımından Şafağa (1996 / IMDb: 7,2)
Filmin senaryosu efsane isim Quentin Tarantino'ya yönetmen koltuğu ise Robert Rodriguez'e emanet. George Clooney, Tarantino, Salma Hayek gibi isimleri beraber izlediğimiz film, Gecko kardeşlerin Texas'ta yaptıkları soygun ve sonrasında yaşanan akıl almaz maceraları konu alıyor.
3
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Güzel Bir Gün (1996 / IMDb: 6,5)
Romantik komedi filmi olan Güzel Bir Gün'de George Clooney'e güzeller güzeli Michelle Pfeiffer eşlik ediyor. Melanie ve Jack'in tesadüfen yollarının kesişmesi ile başlıyor her şey. Sonrası ise sürpriz...
4
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Aşk ve Para (1998 / IMDb: 7)
1998 yapımı Aşk ve Para filminde George Clooney ile beraber kamera karşısına geçen isim Jennifer Lopez! Filmde bir banka soyguncusunu canlandıran Clooney, hapisten kaçar ve kaçarken Lopez'i de götürürler. Karmaşık ve aksiyon dolu sahneler de işte tam o anda başlar!
5
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Üç Kral (1999 / IMDb: 7,1)
Başrollerini George Clooney, Mark Wahlberg ve Ice Cube’ün paylaştığı film, örfez Savaşı’nın sonunda Irak’taki küçük bir grup maceracı Amerikan askerinin yaşadıklarını anlatıyor. İddia ediyoruz filmi tek solukta bitireceksiniz!
6
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Nerdesin Be Birader? (2000 / IMDb: 7,7)
Homer’ın “Odyssey” adlı eserine dayanan filmde lysses Everett McGill ve arkadaşları Delmar ve Pete’in 1930’lu yılların Mississipi’deki maceralarını izliyoruz.
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Ocean’s Eleven (2001 / IMDb: 7,8)
Ocean’s Eleven için George Clooney'nin yıldızını parlatan film demek hiç de yanlış olmaz. 2001'de vizyona giren o kadar çok sevildi ki üzerine 2 film daha çekildi. Clooney dışında Brad Pitt ve Julia Roberts'ı da başrolde gördüğümüz filmin kadrosu da senaryosu da muhteşem!
8
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Syriana (2005 / IMDb: 6,9)
Clooney ile beraber Matt Damon ve Amanda Peet’in de oyuncu kadrosunda yer aldığı film, siyaset, güç ve bu çerçevede eriyip giden sıradan insanlar üzerine oldukça çarpıcı bir yapım. George Clooney, bu filmdeki rolü ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ını almıştı.
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Michael Clayton (2007 / IMDb: 7,2)
Bu film, George Clooney'nin kariyerinin en önemli yapımlarından biri oldu. Clooney filme adını da veren Michael Clayton karakterine hayat veriyor. New York'un en büyük şirket hukuku firmalarından birinde 'sorun çözücü' olarak çalışan Michael Clayton, kumar alışkanlığı, başarısız iş kurma girişimi ve boşanma sonrası dev bir borçla baş başa kalıyor. Sonrası ise izlemek isteyene kalsın!