En İyi George Clooney Filmleri!

Ocean’s Eleven (2001 / IMDb: 7,8) Ocean’s Eleven için George Clooney'nin yıldızını parlatan film demek hiç de yanlış olmaz. 2001'de vizyona giren o kadar çok sevildi ki üzerine 2 film daha çekildi. Clooney dışında Brad Pitt ve Julia Roberts'ı da başrolde gördüğümüz filmin kadrosu da senaryosu da muhteşem!