En İyi Ferdi Tayfur Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Ferdi Tayfur Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Milyonlarca dinleyicisiyle fantezi müziğin duayenleri arasında yer alan Ferdi Tayfur, Yeşilçam döneminde çektiği birçok film ile de dikkatleri üzerine topladı. Daha çok dramatik filmler ile ön plana çıkan Ferdi Tayfur, bu filmlerde ayrıca komik yanlarını da ortaya çıkardı.