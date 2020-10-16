En İyi Ferdi Tayfur Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Ferdi Tayfur Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Türkiye'nin en iyi arabesk şarkıcılarından biri olarak öne çıkan Ferdi Tayfur, aynı zamanda birçok filmi ile dikkatleri çekiyor. Özellikle yaptığı şarkılardan yola çıkarak yapılan filmler, Yeşilçam'ın klasikleri arasına girmiş durumda. İşte en iyi Ferdi Tayfur filmleri - Yeni ve eski en çok izlenen Ferdi Tayfur filmleri listesi ve önerisi (2020).
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1
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Milyonlarca dinleyicisiyle fantezi müziğin duayenleri arasında yer alan Ferdi Tayfur, Yeşilçam döneminde çektiği birçok film ile de dikkatleri üzerine topladı. Daha çok dramatik filmler ile ön plana çıkan Ferdi Tayfur, bu filmlerde ayrıca komik yanlarını da ortaya çıkardı.
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Çeşme
Temel Gürsu'nun yönettiği 1976 yapımı Çeşme filmi, Ferdi Tayfur'un en sevilen filmleri içerisinde yer alıyor. Fakir bir oğlanın sevdiği kız için verdiği mücadele ile yükselmesini ele alan konusuyla, öne çıkan isimlerden biridir.
3
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Derbeder
Fakir ırgat Ferdi'nin al Kızı İpek’le arasındaki zor sevdayı konu alan Derbeder filmi, dramatik konusu ile dikkatleri üzerine topluyor. 1978 yapımı olan film Ferdi Tayfur'un en çok sevilen yapımları içerisinde gelmektedir.
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Huzurum Kalmadı
Başrolünde Ferdi Tayfur ve Serpil Çakmaklı oynadığı Huzurum Kalmadı filmi, yine Ferdi Tayfur'un bir şarkısı üzerinden esinlenerek yapılmış filmler keresinde geliyor. Dönemin en çok ilgi çeken ve sinemaya insan toplayan yapımlar içerisinde gelmektedir. Bir fabrikada çalışan Ferdi'nin mahalleye taşınan bir kızla evlenmesinin ardından yaşanan dramatik olayları konu alıyor.
5
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Batan Güneş
Necla Nazır ve Ferdi Tayfur'un başrollerinde olduğu Batan Güneş filmi, Hulki Saner’in senaryosu ile ön plana çıkıyor. Sevdiği kızla evlenebilmek adına Almanya'ya işçi olarak giden bir gencin hikayesini konu alan film, 1978 yapımı olarak Ferdi Tayfur'un en sevilen filmler içerisinde gelmektedir.
6
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Bu Şehrin Geceleri
Evden kaçan bir kadına yardım eden bir taksi şoförünün hikayesini anlatan bu şehrin Geceleri, 1989 yapımı en güzel filmler içerisinde geliyor. İki baş karakterin birbirine aşık olmasıyla dramatik hayatı ön plana çıkmaktadır.
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Sevgiler Çiçek Gibi
Bir trafik kazası ile sakat ve engelli kalan kız kardeşinin intikamını almak isteyen Ferdi'nin hikayesi ile Sevgiler Çiçek gibi Ferdi Tayfur'un en özel filmlerinden biridir. 1988 yapımı olan bu dramatik konusuyla Ferdi Tayfur'un güzel filmleri içerisinde gelmektedir.
8
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Ah Bir Çocuk Olsaydım
1988 Melih Gülgen yapımı olan Ah Bir Çocuk Olsaydım, Ferdi Tayfur'un Yeşilçam filmleri içerisinde geliyor. Dramatik yönüyle öne çıkan bu kaliteli yapım özellikle ülke dışında da ses getiren önemli isimler içerisinde gelmektedir.
9
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Elveda Mutluluklar
Ferdi Tayfur'un en özel yapımları arasında Elveda Mutluluklar geliyor. 1988 yılında sinemaya gelen film, dramatik konusu üzerinden imkansız bir aşkı anlatmaktadır. Senaryosunu Safa Önal’ın yaptığı filmin yönetmeni ise Şahin Gök olarak öne çıkıyor.
10
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Affet Allah'ım
Üç arkadaş hırsızlık yaptıktan sonra Ferdi hapse girer ve paraları arkadaşına bırakır. Ancak Ferdi'nin arkadaşı ihanet eder ve paraları geri vermez. Aynı zamanda Ferdi'nin sevdiği kadını uyuşturucuya alıştırır. Ferdi bunun intikamını almak için Ant İçer. 1986 yapımı Affet Allah'ım Ferdi Tayfur'un sevilen filmler içerisinde gelen önemli yapımlardan biridir. Özellikle en konusu hem de çekimi ile dönemin en ilgi çeken filmleri içerisinde gelmektedir.
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Ya Benimsin Ya Toprağın
Bir emlakçıda çalışan Ferdi'nin kaza geçiren bir kıza kan vermesi ile aşık olması üzerinden evlenirler. Ancak kızım bir sebepten dolayı hapse girmesi ile olaylar başlar. 1987 yapımı Ya Benimsin Ya Toprağın, Ferdi Tayfur'un dramatik güzel filmleri içerisinde yer almaktadır. Aynı zamanda Yönetmenlik ve senaryosu ile de sevilen isimlerden biridir.