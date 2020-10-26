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GeriKültür Sanat En İyi Dünyanın Sonu Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Dünyanın Sonu Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>En İyi Dünyanın Sonu Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Dünyanın Sonu Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kültür Sanat

En İyi Dünyanın Sonu Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Dünyanın Sonu Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Dünyanın sonu yani kıyamet temalı olan filmler ülkemizde oldukça fazla beğenilmektedir. Bol aksiyonlu ve maceralı olan bu diziler soluksuz bir şekilde izlenilecek filmler arasındadır. Dünyanın sonu temalı olan filmler film severlerin en çok sevdiği film temalarından biridir. Bundan dolayı çeşitli platformlarda dünyanın sonu temalı olan filmler incelenmekte ve araştırılmaktadır. Peki, en iyi dünyanın sonu filmleri nelerdir? Gelmiş geçmişe en çok izlenmiş dünyanın sonu temalı olan filmler nelerdir? İşte izlenilecek en güzel dünyanın sonu temalı olan filmler.

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Dünyanın sonu konu edinilen filmler genellikle IMDb puanı da yüksek olan filmlerdir. Film severler tarafından ilgi ile takip edilen ve paylaşılan filmlerden olan dünyanın sonu temalı filmler dünyanın en çok izlenilen filmleri arasındadır. Ülkemizde de sevilen film temalarından olan kıyamet temalı olan filmler sürekli olarak izlenilmekte ve televizyon kanallarında da yayınlanmaktadır. Oldukça popüler olan bu filmler gelmiş geçmiş en güzel film temalarından bir tanesidir. Dünyanın sonu filmlerini izleyerek çok keyifli vakitler geçirebilir hazırlamış olduğumuz bu listeyi inceleyerek filmleri izleyebilirsiniz.

2Canavar
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Canavar

2016 yılında çekilmiş olan Canavar filmi yılın en çok sevilen filmler arasındadır. Canavar filmi düşük bütçesine rağmen yüksek hasılat elde etmeyi başarmış olan en çok sevilen dünyanın sonu filmleri arasında yer almaktadır.

3Dünya Savaşı Z
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Dünya Savaşı Z

Kıyamet gerçekleştikten sonra dünyayı saran zombiler ile insanların mücadelesini aktaran bu film oldukça aksiyon doludur. Dünya savaşı z filmi oldukça heyecanlı bir filmdir. 2013 yapımlı bir kıyamet temalı filmdir.

4Dünya: Yeni Bir Başlangıç
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Dünya: Yeni Bir Başlangıç

After Earth olarak da bilinen bir filmdir. En sevilen dünyanın sonu filmleri arasında yer almaktadır. Dünya: Yeni Bir Başlangıç filminin çıkış tarihi ise 2013'dür.

5Karanlık Saat
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Karanlık Saat

Kıyamet temalı olan filmler denilince akla ilk gelen filmler arasında karanlık saat yer almaktadır. Karanlık saat filmi 5.0 IMDb puanına sahiptir. Bu filmin yapım yılı 2011'dir. Filmin Türkçe dublajı da yer almaktadır.

6Kar Küreyici
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Kar Küreyici

2031 yılını anlatan bu film küresel ısınmayı konu edinmiş ve dünyanın sonunu aktaran bir filmdir. Kar küreyici filmi 2013 yılında piyasaya çıkmış ve 2013'ün en güzel filmlerinden biri olarak gösterilmiştir.

7Kayıp Gelecek
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Kayıp Gelecek

2010 yapımlı olan kayıp gelecek filmi 2500'lü yılları konu edinen ve bu tarihlerde kıyametin gerçekleştiğini anlatan bir filmdir. Bu filmin 5.0 IMDb puanı bulunmaktadır. İnsanlığın yok olma süreci ile ilgili süreci anlatan bu film mutlaka izlenmesi gereken filmlerdendir.

8Kurtuluş Günü
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Kurtuluş Günü

Dünya'nın en çok sevilen filmleri arasında yer alan kurtuluş günü filmi kıyamet temalı olan filmlerden biridir. Bu film aynı zamanda oscar ödülü de kazanmıştır. Çıkış yılı ise 7.0'dır.

9Öldüren Sis
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Öldüren Sis

Yapım yılı 2007 olan bu film 7.1 IMDb puanına sahip bir filmdir. Öldüren Sis filmi The Mist olarak bilinen bir filmdir. Korku ve gerilim türünde çekilmiş bir kıyamet temalı filmdir. Mutlaka izlenmesi gereken filmler arasındadır.

10Yaşayan Ölülerin Gecesi
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Yaşayan Ölülerin Gecesi

Yaşayan ölülerin gecesi zombi temalı olan filmler arasındadır. Kıyamet temalı bir filmdir. 1968 yılında çekilmiş ve bu yılların en güzel filmleri arasında yer almaktadır. Zombi istilasını konu edinmektedir.

11Pasifik Savaşı
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Pasifik Savaşı

2013 yapımlı olan pasifik savaşı filmi film severlerin en çok seyrettiği filmlerden birisidir. Pasifik savaşı filmi 6.9'luk oldukça yüksek bir puana sahiptir. Charlie Hunnam filmde başrolde olarak görev almaktadır.

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