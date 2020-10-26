En İyi Deprem Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Deprem Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
İnsanlık boyunca yaşanan büyük depremler yaşayış biçimlerinde ve alışkanlıklarda çok ciddi değişiklik yaratmıştır. Yaşamın her alanında düzenler gerçekleşme ihtimali olan depremlere göre şekillenir. Bu olaylar elbette hayal dünyasını da tetiklemektedir. Sanatın her alanında bu olaylarla ilgili pek çok fantezi yaratılır. Bunların arasında bizi en çok heyecanlandıranlar filmlerdir. İşte depremle ilgili en etkileyici filmler.
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1
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Bugüne kadar deprem temalı olarak sayısız film çekilmiştir. Fakat bunlardan özellikle bazıları hafızalarımıza kazınmıştır.
2
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10.5: Apocalypse
2006 yapımı filmin yönetmeni John Lafia'dır. Film Kanada'da çekilmiştir. 10.5 büyüklüğünde bir depremin tetiklediği bir dizi felaket anlatılmaktadır. Depremler, volkanik patlamalar, tsunamiler ve düdenler gibi bir dizi felaket dünyayı yaşanmaz bir yere dönüştürür ve bir çözüm üretilmesi gerekiyordur.
3
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Küçük Kıyamet
Küçük Kıyamet Türkiye'de üretilen ender deprem filmlerindendir. Film 2006 yılında vizyona girmiş olup, yönetmenliği de Taylan kardeşler tarafından yapılmıştır. Film, büyük İstanbul depremi sonrası bir ailenin başına gelen tuhaf ve gizemli olayları konu almaktadır. Aynı zamanda deprem sonrası meydana gelen toplumsal depresyon da film de başarılı bir şekilde izleyiciye aktarılır.
4
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Megafault
Film 2009 yılında David Michael Latt tarafından çekilmiştir ve Türkçe'ye Büyük Deprem olarak çevrilmiştir. Filmin başrolü olan Brittany Murphy filmin prömiyerinden birkaç hafta sonra öldüğü için aynı zamanda onun son filmidir. Filmde Amerika olası büyük bir depreme oldukça hazırlıklı görünmektedir. Fakat meydana gelen büyük bir deprem sonrasında Amerika kıtası ikiye ayrılır. Profesör Amy Lane bunun doğal yollarla meydana gelen bir deprem olmadığı fikrine kapılır ve araştırmaya başlar.
5
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San Andreas
2015 yılında vizyona gören ABD yapımı film, Brad Peyton tarafından yönetilmiştir. Film Türkçe'de San Andreas Fayı olarak geçmektedir. Los Angeles'a bağlı San Andreas'taki fay kırılır ve Los Angeles'ta 9 şiddetinde bir deprem meydana gelir. Raymond Gaines bir itfaiye eridir ve bir kızı vardır, ayrıca karısıyla da boşanmak üzeredir. Fakat bu felaket yaşanınca karısıyla bir araya gelip, kızlarını kurtarmaya çalışırlar. Filmin ayrıca 110 milyon dolar gibi inanılmaz bir bütçesi vardır.
6
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Tang Shan Da Di Zhen
Tang Shan Da Di Zen filminin bir diğer adı Aftershocks'tur. Türkçe karşılığı artçı şok anlamına gelir. Çin yapımı olan ve yönetmenliğini Feng Xiaogang'in üstlendiği film 2010 yılında vizyona girdi. Filmde anlatılan hikaye tamamen gerçek olaylara dayanır. Tarihin gördüğü en büyük depremlerden biri 27 Temmuz 1976'da Çin'de yaşanmıştır. Film bu olayı konu alır. Filmin ana karakteri Li'nin, kocası ve ikiz çocuklarıyla birlikte yaşadığı bina yıkılır. Bu yıkım sonrasında Li'nin kocası ölür. Li'nin yıkıntılar arasında kalan iki çocuğundan yalnızca birini kurtarma ihtimali vardır ve bir karar vermesi gerekmektedir.
7
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The Impossible
İspanyol ve Amerikan ortak yapımı olan bu filme 45 milyon dolar harcanmıştır. Film Türkçe'ye Kıyamet Günü olarak çevrilmiştir. Filmin yönetmeni Juan Antonio Bayona'dır. Filmin vizyon tarihi 2012'dir. Filmin başrolünü Naomi Watts üstlenir. Filmde Tayland'da tatil yapmaya giden bir ailenin başlarına gelen Tsunami felaketi işlenir. Filmde Tayland'da meydana gelen Tsunami felaketinden etkilenen bölgelerde çekilmiştir. Aynı zamanda filmde o felaketten sağ kurtulmayı başaran insanlar da rol almıştır.
8
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The Quake
Yönetmen koltuğunda John Adreas Andersen'in oturduğu film Norveç yapımıdır ve 2018 yılında vizyona girmiştir. 2015 yapımı olan Bolgen filminin devamı niteliğindedir. Bolgen filminde bir tsunami felaketi ile karşı karşıya kalan aile, bu filmde de bir deprem felaketi ile yüzleşmek durumundadır.