En İyi Benedict Cumberbatch Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Benedict Cumberbatch Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

2002 yılında kısa film Hills Like White Elephants'da oynayan aktör sonraki yıllarda birçok sinema filminde rol aldı. Çıkış yaptığı ilk film ise baş rollerini Keira Knightley ile James McAvoy'un paylaştığı Atonement (Kefaret) oldu. Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesi bulunan İngiliz aktör, tiyatro ve dizilerde de rol almaya devam ediyor. Bedenict Cumberbatch'in oynadığı dizilerden bazıları şunlardır: Sherlock, Patrick Melrose, Parade's End, The Hollow Crown ve To the Ends of the Earth...