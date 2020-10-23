En İyi Benedict Cumberbatch Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Benedict Cumberbatch Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Benedict Cumberbatch, 19 Temmuz 1976 tarihinde İngiltere'nin başkenti Londra'da doğdu. Küçük yaştan itibaren sinemaya ilgi duyan aktör, Londra Müzik ve Dramatik Sanatlar Akademisinden mezun oldu. Love's Labour's Lost adlı oyunda Ferdinand karakterini canlandırdı. Cumberbatch'in rol aldığı ilk televizyon filminin adı Fields of Gold'dur. Sinemaseverler için yeni ve eski en çok izlenen Benedict Cumberbatch filmini derledik.
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1
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2002 yılında kısa film Hills Like White Elephants'da oynayan aktör sonraki yıllarda birçok sinema filminde rol aldı. Çıkış yaptığı ilk film ise baş rollerini Keira Knightley ile James McAvoy'un paylaştığı Atonement (Kefaret) oldu. Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesi bulunan İngiliz aktör, tiyatro ve dizilerde de rol almaya devam ediyor. Bedenict Cumberbatch'in oynadığı dizilerden bazıları şunlardır: Sherlock, Patrick Melrose, Parade's End, The Hollow Crown ve To the Ends of the Earth...
2
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Avengers: Endgame
Marvel sinemasının 22. filmi olan Avengers: Endgame, izleyicilere tam bir görsel şölen vaat ediyor. Robert Downey Jr., Mark Ruffalo ve Tom Holland'ın baş rolde oynadığı yapım, sinema otoriteleri tarafından '' Bu zaman kadar çekilmiş en iyi Marvel filmi'' olarak nitelendiriliyor.
3
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Boleyn Kızı
Savaş Atı gibi bir romandan uyarlanan Boleyn Kızı, 8. Henry ile evlenebilmek için birbirine düşman olan iki kız kardeşin trajik hikayesini anlatıyor. Scott Rudin ve Mark Cooper'ın yapımcılığını üstlendiği film, dünya çapında 75 milyon dolar hasılat etti. Filmin başrol oyuncuları arasında ise Eric Bana, Scarlett Johansson ve Natalie Portman gibi yıldız isimler yer alıyor.
4
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Avengers: Sonsuzluk Savaşları
Anthony Russo ve Joe Russo tarafından çekilen film, 360 milyon dolarlık bir bütçeyle çekildi. Dünya çapında yaklaşık 2 milyar dolar hasılat elde eden yapım, sinema tarihinin en çok izlenen filmi oldu.
5
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Doctor Strange
Süper kahraman filmlerine yepyeni bir soluk getiren Doctor Strange'in yönetmen koltuğunda Scott Derrickson oturuyor. En iyi görsel efekt dalında Akademi ödüllerine aday gösterilen filmde prömiyerini 13 Ekim 2016 yılında Hong Kong'ta yaptı. Dünya çapında yaklaşık 680 milyon gişe hasılatı elde eden film, yılın en çok izlenen filmi oldu.
6
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Savaş Atı
Steven Spielberg imzası taşıyan film 2. Dünya Savaşı'nı bir atın gözünden atından anlatıyor. Michael Morpurgo'nun 1982'de kaleme aldığı romandan uyarlanan Savaş Atı, 2011 yılında 6 dalda Oscar'a aday gösterildi.
7
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Elektrik Savaşları
Çekimleri 2017 yılında tamamlanmış olmasına rağmen çeşitli nedenlerden dolayı ancak 2019 yılında vizyona giren film, Alfonso Gumez Rejon tarafından yönetildi. Thomas Edison, Nicola Tesla ve George Westinghouse arasında geçen rekabeti anlatıyor.
8
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Star Trek: İnto Darkness
Ülkemizde ''Bilinmeze Doğru'' ismiyle gösterime giren filmde Benedict Cumberbatch ''Khan''rolüyle karşımıza çıkıyor. Gene Roddenberry'nin romanından uyarlanan bilim-kurgu klasiğinin 3 yıl sonra devam filmi Star Trek: Sonsuzluk çekildi. Ancak İngiliz aktör, o sıra başka bir film çektiği için serinin devam filminde oynamadı.
9
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The Imitation Game
Film, Nazilerin çözülmesine imkansız gözüyle bakılan Enigma şifresini çözen ünlü matematikçi Alan Turning'in ülkesi için verdiği mücadeleyi anlatıyor.
10
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Thor: Ragnarok
Japon yönetmen Taiki Waititi tarafından yönetilen filmde Benedict Cumberbatch, bir kez daha Doktor Strange karakterini canlandırıyor. Temposu bir an bile düşmeyen filmin Imdb puanı ise 7.9.
11
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Tinker Tilder Soldier Spy
Soğuk savaş dönemini anlatan Köstebek filminin oyuncu kadrosunda Colin Firth, John Hurt, Gary Oldman, Tom Hardy ve Toby Jones gibi ünlü isimler yer alıyor.