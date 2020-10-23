En İyi Benedict Cumberbatch Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Benedict Cumberbatch Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Boleyn Kızı Savaş Atı gibi bir romandan uyarlanan Boleyn Kızı, 8. Henry ile evlenebilmek için birbirine düşman olan iki kız kardeşin trajik hikayesini anlatıyor. Scott Rudin ve Mark Cooper'ın yapımcılığını üstlendiği film, dünya çapında 75 milyon dolar hasılat etti. Filmin başrol oyuncuları arasında ise Eric Bana, Scarlett Johansson ve Natalie Portman gibi yıldız isimler yer alıyor.